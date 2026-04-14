В Антарктиде случайно обнаружен неизвестный ранее остров

Международная экспедиция на борту ледокола немецкого Института Альфреда Вегенера «Polarstern» подтвердила существование скалистого острова в море Уэдделла, который отсутствовал на морских картах. Открытие было сделано, когда судно укрылось от непогоды у острова Жуэнвиль.

Фото: I. NOYAN YILMAZ / SCIENCE PHOTO LI / NYI / Science Photo Library / AFP

С февраля 2026 года группа из 93 ученых и членов экипажа изучала северо-западную часть моря Уэдделла. Когда шторм вынудил прервать исследования, навигаторы заметили возвышенность, обозначенную на картах лишь как «зона неопределенной опасности». «Мы увидели айсберг, который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении поняли, что это, вероятно, скала»,— рассказал гидрограф Саймон Дройттер.

Обследование с помощью эхолота и дрона показало: длина острова — 130 м, ширина — 50 м, а высота над водой — около 16 м. Экспертам непонятно, почему указанная на карте опасная зона смещена примерно на одну морскую милю от реального положения острова. На спутниковых снимках он из-за льда неотличим от айсбергов.

После завершения процедуры присвоения названия команда опубликует точные координаты, чтобы нанести остров на международные морские карты. Экспедиция завершится 9 апреля на Фолклендских островах, после чего «Polarstern» возьмет курс на порт немецкого города Бремерхафен.

Милена Двойченкова

Шестой материк был открыт в ходе первой русской антарктической экспедиции (1819—1821) под руководством капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева. Перед отплывшими 4 июля 1819 года из Кронштадта мореплавателями стояла задача подтвердить или опровергнуть предположение о существовании Антарктиды &lt;br>На фото: Памятник Фаддею Беллинсгаузену на российской антарктической станции на острове Кинг-Джордж

Фото: РИА Новости / Олег Вязьмитинов

28 января 1820 года экспедиция была остановлена льдами в районе современного шельфового ледника Беллинсгаузена. Михаил Лазарев (на портрете) в своем дневнике писал: «Встретили матерый лед чрезвычайной высоты… простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». В ходе путешествия, длившегося 751 день, мореплаватели совершили плавание вокруг Антарктиды, подошли к ее берегам девять раз и попутно открыли около 30 островов в южных полярных и тропических широтах

Фото: РИА Новости / Алексей Варфоломеев

В 1839—1843 годах британская антарктическая экспедиция под командованием военного мореплавателя Джеймса Росса трижды пересекала Южный полярный круг, определив местоположение Южного магнитного полюса

Фото: Getty Images / Hulton Archive

В ходе путешествия были открыты вулканы Эребус и Террор (по названиям участвовавших в экспедиции кораблей), море, шельфовый ледник и остров Росса, мыс Адэр, а также описано более 3000 видов животных и растений. Успех экспедиции не был превзойден до начала ХХ века, а исследование Антарктиды после Росса возобновилось лишь через 30 лет

Фото: Getty Images

Первая официально задокументированная высадка человека на Антарктический континент состоялась 24 января 1895 года в ходе плавания шведского китобойного судна «Антарктик». В тот день экипаж отправил лодку к берегу материка около мыса Адэр

Фото: Getty Images / DeAgostini

Полярный исследователь Карстен Борхгревинк был в числе первых, ступивших на континент. Впоследствии провел там первую успешную зимовку (1899—1900), ведя непрерывные магнитные и метеорологические измерения в течение года. Его экспедиция открыла «героический век» антарктических исследований

Фото: Getty Images / DeAgostini

Естествоиспытатель Уильям Спирс Брюс руководил шотландской национальной экспедицией (1902—1904), которая впоследствии была описана как наиболее экономически эффективная и тщательно спланированная научная экспедиция «героической эпохи». В отличие от полярных рекордов последующих мореплавателей (Скотта, Шеклтона и Амундсена), деятельность Брюса была полностью сосредоточена на научных исследованиях

Фото: Messrs Thomson / Wikipedia

В ходе экспедиции была создана первая в Антарктике обитаемая метеорологическая станция, проведены исследования глубин Южного океана, открыты новые земли и собрано большое количество биологических и геологических образцов &lt;br>На фото: экспедиционное судно Брюса «Скотия» у острова Лори (Антарктика)

Фото: William Speirs Bruce / Wikipedia

Британский полярный исследователь, военный моряк Роберт Скотт возглавлял две экспедиции в Антарктику. В ходе первой (1901—1904) на карту было нанесено более 200 гор и долин, открыты южные оазисы, свободные от снега и льда, колонии пингвинов и окаменевшие доисторические растения, доказывающие связь Антарктиды с древним континентом Гондвана. Тогда же впервые были совершены санные походы по антарктическому леднику

Фото: Getty Images

17 января 1912 года во время второй экспедиции (1912—1913) Скотт достиг Южного полюса, обнаружив, что его на несколько недель опередила норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода и физического истощения

Фото: Getty Images

Англо-ирландский исследователь Эрнест Шеклтон лично командовал двумя экспедициями. В ходе первой (1907—1909) было совершено восхождение на вершину вулкана Эребус, достигнут Южный магнитный полюс. Из-за нехватки продовольствия, Шеклтону не удалось достичь главной цели — Южного полюса

Фото: AP

Вторая экспедиция (1914—1917) ставила перед собой цель пересечь весь Антарктический материк, однако тяжелые ледовые условия не позволили выполнить намеченную программу. В ходе экспедиции капитан корабля «Аврора» Энеас Макинтош и двое его спутников пропали без вести &lt;br>На фото: участники экспедиции Шеклтона играют в футбол

Фото: Getty Images / Frank Hurley / Scott Polar Research Institute / University of Cambridge

Полярный путешественник и исследователь Руаль Амундсен возглавлял норвежскую полярную экспедицию 1910—1912 годов, проходившую в конкурентной борьбе с английской экспедицией Роберта Скотта

Фото: AP

Главным достижением Амундсена было покорение Южного полюса 14 декабря 1911 года, равносильное победе в так называемой «полярной гонке», главными участниками которой по прогнозам должны были стать США и Англия &lt;br>На фото: норвежские первопроходцы на Южном полюсе

Фото: ullstein bild / Getty Images

Австралийская антарктическая экспедиция 1911—1914 годов под руководством геолога Дугласа Моусона преследовала исключительно научные цели. В ходе экспедиции были открыты и нанесены на карту ранее неизвестные регионы материка и его побережья, основана радиотелеграфная станция, обнаружен первый в Антарктиде метеорит

Фото: Getty Images

Экспедиция нанесла на карту антарктическое побережье суммарной протяженностью более 4000 км. Изданные труды исследователей составили 22 тома

Фото: Getty Images / ullstein bild

В 1946—1947 годах ВМС США организовали и провели антарктическую экспедицию «Высокий прыжок» (Highjump), основной научной целью которой было создание исследовательской станции «Литл-Америка IV». Руководителем экспедиции был контр-адмирал в отставке Ричард Берд. В состав оперативного соединения входили 4700 человек, 13 кораблей и 33 самолета

Фото: US Navy, National Science Foundation

Экспедиция закончилась на шесть месяцев раньше планового срока в связи с ранним наступлением антарктической зимы и ухудшением погодных условий. Предприятие Берда стало темой различных конспирологических теорий, некоторые из них объявляли экспедицию военной операцией ВМС США с целью уничтожения секретных подземных баз нацистской Германии

Фото: U.S. Navy

С середины XX века изучение Антарктиды приняло промышленный характер. В рамках проведения Международного геофизического года (1957—1958) представители 11 государств построили более 60 станций и постоянных баз на материке, ведущих исследования круглый год

Фото: Александ Кочетков / ТАСС

Первая советская антарктическая станция «Мирный» была построена в ходе экспедиции 1955—1957 годов под руководством океанолога и полярного исследователя Михаила Сомова

Фото: А.Кочетков / ТАСС

14 декабря 1958 года третья советская антарктическая экспедиция возглавляемая полярником Евгением Толстиковым достигла Южного полюса недоступности (наиболее удаленной точки от побережья Южного океана) и основала там временную станцию. Год спустя советские ученые покорили Южный полюс

Фото: РИА Новости / Яков Берлинер

Участники экспедиции, возглавляемой Евгением Толстиковым на антарктическом полюсе недоступности

Фото: РИА Новости / Ю. Багрянский

Британский полярный исследователь Вивиан Фукс (справа) и новозеландский альпинист Хиллари Эдмунд впервые в истории успешно пересекли шестой материк на дистанции 3473 км в ходе трансантарктической экспедиции британского содружества (1955—1958), ставшей одной из главных сенсаций 1958 года

Фото: AP

Самым крупным научным результатом экспедиции были сейсмометрические определения мощности Антарктического ледника. Впервые было выяснена его средняя толщина (2000 м). Предприятие Фукса-Хиллари фактически начало систематическое исследование материка современными научными средствами и на практике доказало эффективность применения механического транспорта при изучении пространства Антарктиды

Фото: Getty Images

После обработки результатов первой советской антарктической экспедиции (1955—1957), географ Андрей Капица (справа) выдвинул гипотезу о существовании огромного подледного озера под антарктической станцией «Восток». В 1996 году гипотеза подтвердилась. Озеро может считаться последним географическим открытием XX века

Фото: Вдовенко Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

