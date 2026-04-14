В Антарктиде случайно обнаружен неизвестный ранее остров

Международная экспедиция на борту ледокола немецкого Института Альфреда Вегенера «Polarstern» подтвердила существование скалистого острова в море Уэдделла, который отсутствовал на морских картах. Открытие было сделано, когда судно укрылось от непогоды у острова Жуэнвиль.

С февраля 2026 года группа из 93 ученых и членов экипажа изучала северо-западную часть моря Уэдделла. Когда шторм вынудил прервать исследования, навигаторы заметили возвышенность, обозначенную на картах лишь как «зона неопределенной опасности». «Мы увидели айсберг, который выглядел довольно грязным. При ближайшем рассмотрении поняли, что это, вероятно, скала»,— рассказал гидрограф Саймон Дройттер.

Обследование с помощью эхолота и дрона показало: длина острова — 130 м, ширина — 50 м, а высота над водой — около 16 м. Экспертам непонятно, почему указанная на карте опасная зона смещена примерно на одну морскую милю от реального положения острова. На спутниковых снимках он из-за льда неотличим от айсбергов.

После завершения процедуры присвоения названия команда опубликует точные координаты, чтобы нанести остров на международные морские карты. Экспедиция завершится 9 апреля на Фолклендских островах, после чего «Polarstern» возьмет курс на порт немецкого города Бремерхафен.

Милена Двойченкова