Флейта сына Роберта Бёрнса впервые прозвучала в США

Двухсотлетняя флейта, некогда принадлежавшая сыну шотландского поэта Роберта Бёрнса, отправилась в Нью-Йорк. Это первый случай, когда инструмент используется в США: он стал частью международной кампании по сбору средств на восстановление фермы Эллисленд, некогда построенной Бёрнсом.

В рамках Недели тартана — 2026, ежегодного празднования шотландского наследия и культуры, на флейте сыграла флейтистка Клэр Манн — единственный музыкант, которому доверено работать с инструментом после его реставрации. Вместе с вокалисткой Робин Стэплтон и арфисткой Ребеккой Хилл она исполнила песни, написанные Бёрнсом в Эллисленде. Выступление трио у памятника поэту в Центральном парке состоялось в четверг, затем последовали концерты для Американо-шотландского фонда и Общества святого Андрея. Команда Эллисленда также примет участие в параде в честь Дня тартана 11 апреля.

Благотворительный фонд, управляющий фермой, стремится собрать около $16 млн, чтобы спасти усадьбу от многолетнего разрушения. Всемирно известная шотландская песня «Auld Lang Syne», которую каждый Новый год поют на Таймс-сквер, родилась именно на ферме Эллисленд, построенной в 1788 году.

Милена Двойченкова