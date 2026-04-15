Группа Дэвида Боуи воссоединится на концерте в Шотландии

В ноябре на берегу озера Лох-Ломонд пройдет концерт «Bowie: Live On The Loch», посвященный десятилетию со дня смерти музыканта. Все собранные средства направят в благотворительную организацию Save The Children.

Хедлайнерами вечера станут музыканты, выступавшие с Боуи на фестивале Glastonbury в 2000 году. В их числе гитарист Эрл Слик, клавишник Майк Гарсон, басистка Гейл Энн Дорси, мультиинструменталист Марк Плати и барабанщик Стерлинг Кэмпбелл. Музыканты, анонсируя концерт, назвали его «празднованием жизни и музыки Дэвида Боуи». Для гостей также организуют показ редких видеозаписей, фотовыставку, гала-ужин и аукцион гитар с автографами известных исполнителей.

Боуи много лет поддерживал Save The Children — международную неправительственную организацию, защищающую права детей по всему миру. Например, в 1997 году он направил в фонд сборы с юбилейного концерта в Madison Square Garden.

Милена Двойченкова

Дэвид Боуи (настоящее имя — Дэвид Роберт Джонс) родился в лондонском пригороде Брикстоне 8 января 1947 года. В детстве будущий музыкант отличался буйным нравом: в одной из школьных драк ему повредили глаз, что привело к изменению цвета радужки. В результате трансформации зрачка стало казаться, что у Дэвида разный цвет глаз

Фото: AP

Дэвид Боуи интересовался музыкой с раннего детства. Дома он заслушивал отцовскую коллекцию пластинок Фрэнки Лаймона, Литла Ричарда, Фэтса Домино, однако наибольшее впечатление на него произвел Элвис Пресли: «Я увидел, как моя кузина танцевала под… "Hound Dog". Прежде я не видел, чтобы что-либо заставило ее встать и настолько ее потрясло. Сила этой музыки произвела на меня действительно незабываемое впечатление. Я стал покупать пластинки сразу после этого случая»

Фото: AP

В детстве Боуи самостоятельно научился играть на саксофоне и гитаре, а впоследствии к этим инструментам прибавились еще и фортепиано, клавесин, губная гармоника, ксилофон, ударные и перкуссия. Свою первую группу под названием The Konrads музыкант собрал в 15 лет. Коллектив, в который в разное время входило от четырех до восьми человек, выступал преимущественно на местных вечеринках

Фото: AP / Suzanne Vlamis

Сольную карьеру музыкант начал в начале 1960-х, однако широкой публике стал известен только в 1969 году после выхода сингла «Space Oddity», попавшего в первую пятерку хит-парада Великобритании. Песня, рассказывающая о вымышленном астронавте по имени Том, затерявшем в открытом космосе, впоследствии вошла в одноименный альбом

Фото: AP

Спев о майоре Томе, решившем остаться на космической орбите, Дэвид Боуи стал регулярно изобретать новых персонажей, населяя ими собственную вселенную. Так родился образ Зигги Стардаста — вымышленного рок-музыканта, который хочет спасти мир музыкой. Сингл «Starman» с альбома «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» вошел в первую десятку британского хит-парада

Фото: AP

«Я постоянно чувствую, что в моей жизни не хватает какого-то существенно важного звена, но какого именно — понять не могу. Ясно одно: я — игрушка в руках судьбы, а значит и сам имею право на эксперименты с собственным окружением. Основной метод прост: необходимо довести людей до такого состояния, когда они просто вынуждены на меня реагировать. Обожаю тактику шока. По-моему, творчество, которое не шокирует, лишено всякого смысла»
На фото: с певицей Линдой Ронстадт

Фото: AP / Richard Drew

В 1976 году Дэвид Боуи впервые дебютировал в кино в фильме «Человек, который упал на землю» (кадр на фото). На основе своего персонажа из фильма музыкант создал образ Белого Герцога, который появился в альбоме «Station to Station»

Фото: British Lion Film Corporation

В фильме «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Дэвид Боуи играл главную роль, а его партнерами были Рюичи Сакамото и Такеши Бит Китано. В легендарном «Голоде» у него также была заглавная роль: на пару с Катрин Денев Боуи пил кровь любовников. Считается, что именно эти сцены повлияли на приглашение певца на роль в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»

Фото: AP / Redman

Дэвид Боуи выступал и на Бродвее. В 1980 году музыкант появился в знаменитой постановке «Человек-слон» (на фото)

Фото: AP / Marty Lederhandler

Конец 1970-х ознаменовался «берлинской трилогией», работая над альбомами которой Боуи предельно сократил расстояние между массовым слушателем и современной электронной музыкой. В начале 1980-х он стал одним из постоянных персонажей только что родившегося MTV, настоящей иконой клиповой культуры

Фото: AP / stf-Elise Amendola

Впитав идеи «новой волны», Дэвид Боуи задал высочайшую планку поп-сочинительства. К песням «Let`s Dance» и «China Girl» (написана в сотрудничестве с Игги Попом) диджеи и продюсеры возвращаются на новых витках развития массовой музыки, пуская в дело едкие сэмплы Боуи. В конце 1980-х он притворился рядовым членом рок-группы Tin Machine, а в 1990-е исследовал новые электронные ритмы в альбомах «Outside» (1995) и «Earthling» (1997)

Фото: AP / Brian Karmark

В 2003 году Дэвид Боуи отказался принять рыцарское звание, пожалованное ему королевой Англии Елизаветой II. «Не для этого я работал всю свою жизнь», — так прокомментировал свое решение музыкант
На фото: Дэвид Боуи и принцесса Диана

Фото: Reuters

Музыкант два раза был женат. Его первой женой в 1969 году стала модель Анджела Барнетт, в 1971 году у них родился сын Данкан Зоуи Хейвуд Джонс. Пара разошлась в 1980 году. В 1992 году Дэвид Боуи женился на модели Иман Абдулмаджид (на фото), в 2000 году у них родилась дочь Александрия Захра

Фото: AP / Chris Pizzello

«Мои эксперименты не всегда приятны; некоторые из них мне самому кажутся оскорбительными и даже опасными. Но слышать о собственном "разлагающем влиянии" на молодежь мне просто смешно. Чувства "высокой ответственности" я, должно быть, лишен с самого детства»

Фото: AP / Bob Child

Помимо музыки, Дэвид Боуи увлекался живописью. Его выставки регулярно проходили в больших галереях Европы и Америки. Ко всему прочему, он основал собственное издательство 21 Publishing, выпускающее книги по современному искусству
На фото: Дэвид Боуи получает степень почетного доктора музыкального колледжа Беркли, 1999 год

Фото: Reuters

В 2000 году еженедельник New Musical Express проводил опрос среди музыкантов различных стилей и направлений: «Какой музыкант оказал наибольшее влияние на ваше собственное творчество?». По результатам опроса, самым влиятельным музыкантом столетия был признан Дэвид Боуи. В 2002 году в опросе BBC «100 величайших британцев» Дэвид Боуи занял 29-е место

Фото: Reuters

«С возрастом ты понимаешь, что практически все банальности, клише и расхожие мнения верны. Время действительно идет быстрее с каждым прожитым годом. Жизнь действительно очень короткая — как об этом и предупреждают с самого начала. И, кажется, в самом деле есть бог. Потому что если все остальные утверждения верны, почему я не должен верить этому?»

Фото: Reuters

За свою карьеру Дэвид Боуи продал более 140 млн пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории поп-музыки Великобритании. О том, что Боуи завершает музыкальную карьеру, в августе 2011 года заявил его биограф Пол Тринка, подчеркнув, что певец выйдет на сцену, если только будет готов произвести «подлинное землетрясение». Однако в день своего рождения, 8 января 2013 года Боуи выпустил первый за 10 лет сингл «Where Are We Now?». Ровно через три года, 8 января 2016, вышел альбом «Blackstar»

Фото: Reuters

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет после 18 месяцев борьбы с раком. Это случилось спустя всего два дня после выхода его 25-го альбома

Фото: Reuters

