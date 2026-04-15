Группа Дэвида Боуи воссоединится на концерте в Шотландии

В ноябре на берегу озера Лох-Ломонд пройдет концерт «Bowie: Live On The Loch», посвященный десятилетию со дня смерти музыканта. Все собранные средства направят в благотворительную организацию Save The Children.

Хедлайнерами вечера станут музыканты, выступавшие с Боуи на фестивале Glastonbury в 2000 году. В их числе гитарист Эрл Слик, клавишник Майк Гарсон, басистка Гейл Энн Дорси, мультиинструменталист Марк Плати и барабанщик Стерлинг Кэмпбелл. Музыканты, анонсируя концерт, назвали его «празднованием жизни и музыки Дэвида Боуи». Для гостей также организуют показ редких видеозаписей, фотовыставку, гала-ужин и аукцион гитар с автографами известных исполнителей.

Боуи много лет поддерживал Save The Children — международную неправительственную организацию, защищающую права детей по всему миру. Например, в 1997 году он направил в фонд сборы с юбилейного концерта в Madison Square Garden.

Милена Двойченкова