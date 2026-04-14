Вещи из «Секса в большом городе» продадут на торгах

На аукционе Julien’s Auctions выставили более 500 предметов реквизита и костюмов из сериала HBO «И просто так» и его предшественника «Секс в большом городе». Торги стартовали онлайн 2 апреля и завершатся живым мероприятием в Гардине (штат Калифорния) 30 апреля и 1 мая.

Главный лот — часы Rolex, которые героиня Кэрри Брэдшоу подарила Бигу на вторую годовщину свадьбы. На корпусе выгравировано: «Я и ты. Только мы вдвоем». Несмотря на пометку «реквизит, а не настоящие часы», ставки достигли $2,5 тыс.— более чем вдвое выше верхней оценочной стоимости.

Среди других лотов — набор чемоданов Globetrotter Кэрри, винно-красный комбинезон Миранды, а также фирменный коричневый набор Louis Vuitton, принадлежавший стилисту Энтони Марантино. Поклонники могут приобрести и предметы мебели: например, коралловый трехместный диван Миранды оценивается в $1,2 тыс., а винтажный настольный футбол в стиле ар-деко из дома возлюбленного Кэрри Эйдана — в $4 тыс. Часть выручки Warner Bros. Discovery направит нью-йоркской благотворительной организации You Gotta Believe, помогающей приемным семьям.

«И просто так» — комедийно-драматический сиквел «Секса в большом городе» с Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис и Синтией Никсон. Заключительный, третий сезон вышел в мае 2025 года.

Милена Двойченкова