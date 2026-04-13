На «Винзаводе» откроется персональная выставка Дани Пирогова

14 апреля в московской галерее Futuro (ЦСИ «Винзавод») откроется выставка нижегородского художника и архитектора Дани Пирогова «Свет идет из-под земли». В экспозицию войдет инсталляция, специально созданная для пространства галереи, а также серия из 10 графических работ на фанере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Художник Даня Пирогов Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: Руслан Хафизов Фото: Аня Тодич Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: Анатолий Козьма Следующая фотография 1 / 8 Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Художник Даня Пирогов Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: Руслан Хафизов Фото: Аня Тодич Фото: предоставлено пресс-службой галереи FUTURO Фото: Анатолий Козьма

Центральный объект выставки — рукотворная пещера-оболочка из кальки, задуманная как портал в реальную пещеру в Нижегородской области. Художник нарушит привычную логику галерейного пространства: маршрут зрителя выстроен так, чтобы сперва погрузить его в темноту — и лишь затем вывести к свету. Фанерные работы двух серий, «Землеродные» и «Откровения», населены хтоническими существами и силуэтами птиц, а поверхность материала процарапана и обработана металлическими щетками, что отсылает к слоистой структуре земли.

Интерес Пирогова к подземной теме восходит к 2023 году, когда во время резиденции Futuro он исследовал пещеры и карстовые провалы Нижегородской области. С тех пор эта территория остается постоянным источником вдохновения. Нынешний проект продолжает линию, намеченную в предыдущих работах художника — персональной выставке «Дикое подземное» в галерее «Триумф» и инсталляции «Подкоп» в Доме культуры «ГЭС-2»,— но смещает акцент: темные, агрессивные образы уступают место более тихому и медитативному переживанию неизвестного.

Выставка проработает до 22 мая.