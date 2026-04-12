Он сказал: «Почитаем!»

Полеты наяву, не вставая с дивана, — то, для чего писалась эта литература. То, для чего эти издания стоит взять в руки.

Текст: Александр Брун

Фото: Happyphotons / Фотобанк Лори

Лев Данилкин. «Гагарин»

«Альпина нон-фикшн»

Фото: Издательство «Альпина»

Самая народная биография. Не столько книга о герое, сколько коллективный портрет — от интервью до массового представления. Этот калейдоскоп стирает границу между Гагариным, «каким он парнем был», — и каким его сделали мифы. Единственный советский поп-герой, но с трагическим концом. Энциклопедический масштаб книги собирает, наверное, почти все значимые свидетельства о Гагарине, но автор не пытается сделать их непротиворечивыми. Наоборот, ему важнее полнота. Да и в главном, пожалуй, все эти свидетельства сходятся. В итоге перед нами не только биография Гагарина, но и колоссальный коллаж бытования Советского Союза.

Алекс Николаевич. «Поехали! Жизнь Юрия Гагарина в комиксах»

Перевод: Глеб Марьясов

«Азбука»

Фото: Издательство «Колибри»

Самое интересное (и трогательно смешное) в этом графическом романе — изображение советского. В силу законов жанра комикс стирает конкретные черты и приметы эпохи: люди и техника восходят не к историческим прототипам, а к условным образцам-рисункам. Не всегда реалистичные дома и машины — даже колючая проволока, тонко вписанная в рамку кадра, создают необычный эффект фантастичности всего космического проекта, балансирования между великой победой и оглушительным поражением — неслучайно действие происходит на масштабном историческом фоне. И как ни странно, эта типизация прекрасно работает.

Владимир Сурдин. «Космос без мифов. От НЛО до астрологических прогнозов: как ученые проверяют и опровергают космические сенсации»

«Бомбора»

Фото: Издательство «ЭКСМО»

Самое интересное в книге одного из главных популяризаторов космоса в России — демифологизация. Космос почему-то оказывается пространством, куда люди с древнейших времен проецируют свои переживания. НЛО не только притягательная загадка, но еще и спасение от вселенского одиночества. Астрология не только способ составления гороскопов, но и попытка сделать жизнь хотя бы немного более предсказуемой. За каждым из этих и многих других разоблаченных убедительно и изящно мифов кроется что-то слишком человеческое.

Ким Торрес. «Созвездия»

Перевод: Анна Уржумцева

«Поляндрия»

Фото: Издательство «Поляндрия принт»

Почти философская в своей глубине (не)детская книжка — в том числе и об одиночестве. Даже самая темная гарсиа-лорковская Ночь-школьница нуждается в том, чтобы кто-то ее исследовал и таким образом осветил. Света звезд пока что недостаточно, он далек, холоден и не упорядочен. И все-таки это начало, и дальше будет больше света. Эта книга — настоящее пространство для воображения, которое можно домысливать так же бесконечно, как бесконечна сама Вселенная.

Ким Джессика Энтони. «Мост»

Перевод: Ричард Файерштейн

Corpus

Фото: Издательство «АСТ»

Маленький американский городок. Маленькая американская семья. У взрослых свои секреты, а дети, конечно, о чем-то догадываются. Все, как мы любим. Если бы не одно «но». Действие длится день — 3 ноября 1957 года, и в этот день на орбиту Земли запускают «Спутник-2» с обреченной Лайкой. Время для нее летит, жить ей остается несколько часов — как и одной американской семье. Два времени синхронизируются. Американцам гораздо проще думать о том, что происходит с Лайкой, чем о собственных проблемах — и своем прошлом, где много недосказанности. Они не знают, чего именно ждать от «Спутника», чей образ служит как бы эмоциональным контейнером — не только для страхов, но и для надежд. «Спутник» как вызов, и в какой-то момент герои все-таки начинают думать и говорить честно.