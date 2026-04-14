В Афинах покажут русский авангард

В афинской Национальной художественной галерее в апреле открывается выставка «Мир авангарда. Город, природа, вселенная, человек». Она приурочена к тридцатилетию первой публичной демонстрации коллекции Георгия Костаки в Греции, организована совместно с Музеем искусства модернизма в Салониках (MOMUS) и продлится до конца сентября.

Экспозиция переосмысляет собрание русского авангарда через отношения человека с окружающей средой. Работы разделены на четыре части: «Город», «Природа», «Вселенная» и связующий их «Человек». Зрители увидят, как конструктивисты изображали пространство, представители органической школы исследовали природные ритмы, а супрематисты и космисты обращались к неизведанному. Выставка показывает переход от академических норм к радикальным утопиям, где искусство стремилось преобразовать повседневную жизнь.

Коллекцию, включающую работы Малевича, Поповой и Клуциса, собрал Георгий Костаки. Он родился в Москве в 1913 году в греческой семье, работал шофером в посольствах. В 1946 году, увидев картину Ольги Розановой, Костаки начал скупать авангард, который тогда был под запретом в СССР. Он продавал личные вещи, чтобы финансировать приобретения, а его квартира на юго-западе Москвы стала неофициальным музеем, открытым для посетителей. В 1977 году Костаки покинул СССР, передав 834 работы Третьяковской галерее, а остальное вывез в Грецию.

Милена Двойченкова