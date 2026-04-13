«Метелица» снова откроется на Новом Арбате

Спустя 16 лет после закрытия легендарное место возвращается в обновленном формате. Ночной клуб «Метелица» начнет работу уже на следующей неделе.

За перезапуском стоят команды Afterhalloween Group и Placebo/25 Entertainment, известные по проекту Zorka и фестивалю «Дружба». Вместо ностальгии по прошлому команда строит сцену с нуля: в фокусе будут локальные артисты, новые имена, а также кураторская программа по поиску и поддержке молодых исполнителей, которая стартует в мае. Пространство разделили на два уровня. Наверху — основной танцпол и сцена, внизу — камерный салон с живой музыкой и вокалом.

На открытии 18 апреля на главной сцене выступят Beznosuk, Roman Kovalishin, Alexey Union, Keoki и Aiwaska, также заявлен блок Metelitsa Moment и «Отпетых мошенников». В салоне пройдет джазовая сессия Azat Kaif с Andregraund и выступление Teliodora. Работать клуб будет по пятницам и субботам в формате уикенд-резиденции.

«Метелица» считалась одним из главных мест вечеринок нулевых. Клуб закрылся в 2010 году — одновременно с окончанием эпохи.

Милена Двойченкова