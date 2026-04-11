Не время срывать маски

В пасхальном шоколадном яйце — конфеты с разными начинками. В меню ресторана на Новинском бульваре в Москве — и Япония, и Китай. Во главе кухни — шеф-повар с персидскими корнями и большой знаток ближневосточных традиций Марк Шах Акбари. В воздухе — сплошные загадки.

Текст: Олеся Репкина

Гордость ресторана Yuma, официально открывшегося весной в Lotte Plaza,— единственный не только в Москве, но и в России песчаный гриль. Мясо и рыба готовятся на раскаленном песке на открытой кухне. По словам шеф-повара, благодаря этой технологии продукты пропитываются легким дымом, становятся мягкими и с корочкой. Но лучше посмотреть на процесс своими глазами — заказав, например, дикого сибаса или королевские креветки. Это действо не столько зрелищное, сколько атмосферное: мгновенно переносит мысленно на пляж, где пахнет грилем, отпуском и некоторой неопределенностью в том, чем окажется «улов дня». Сказать точно, в чем же на деле преимущество технологии песчаного гриля по сравнению с традиционным японским угольным грилем робата, который тут тоже есть, сложно.

Но если войти в ресторан не через Lotte Plaza, а с угла Новинского и Нового Арбата, отказаться от лифта и подняться на второй этаж по лестнице, то огромная великолепная японская театральная маска во всю стену задаст правильное состояние — не иметь ожиданий и быть открытым удивительному. Оказавшись в ресторане впервые, непросто сориентироваться и выбрать подходящий стол. Зал имеет сложное зонирование, обставлен разноформатной мебелью, в глубине таинственно освещен люстрами-куполами, а возле панорамных окон по-свойски использует огни пробки Садового кольца как еще один источник света. Есть и приватные кабинеты, выполненные в лаковом японском стиле,— и это совершенно отдельный мир.

Не удивляйтесь кальянам. Во-первых, выше есть совет быть готовыми если не ко всему, то ко многому. Во-вторых, их предлагают только в одной части зала. И не смущайтесь шеренги телохранителей с барсетками — вы же не думали, что в этих краях хоть одно серьезное заведение обойдется без подобных «артефактов». Больше предупреждать, пожалуй, не о чем — участие в проекте шеф-повара Марка Шаха Акбари — достаточная гарантия того, что на этапе выбора блюд можно расслабиться. Начать с сета кимчи ради сливы и томатов, продолжить дим-самами, а дальше двигаться по меню, разделенному на две условные части — японскую кухню и китайскую,— в любом направлении. Среди роллов обратите внимание на осидзуси Yuma с маринованной скумбрией, недавно неожиданно вступившей в свою прайм-эру. Если с китайских страниц, обещающих насыщенные вкусы и сложные соусы, на вас посмотрит утка по-пекински — берите. Но оставьте место десертам — за них отвечает Денис Комляков, шеф-кондитер с богатой фантазией. К каждому празднику он придумывает что-то особенное, по-настоящему нарядное и неизменно инстаграмное. А в обычные дни предлагает ром-бабу с сакэ и карамелизированным манго или аттракцион с десертом с голосовым управлением: роза из ганаша из лемонграсса с гелем из имбиря и молочного улуна вращается, если произнести «Yuma».