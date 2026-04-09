Параллельная программа

Чего нет на ярмарке, но стоит отыскать в книжных этой весной.

Чжан Сяомань «Моя мама — уборщица»

Название говорит само за себя. Без автофикшена никуда: есть чему поучиться у литературных практик современного Китая, собравших множество читателей и премий. Трансгрессия, радикальный переход границы — важная метафора не только формы, но и содержания, ведь героиня текста переезжает из города в деревню. (Дорога в город — кстати, классический китайский сюжет — не столько возможность, сколько испытание.)

Китайский текст социален в лучшем смысле, унаследованном от XX века: рассказы людей звучат то как интервью, то как исповедь, но главное, что взяты они, кажется, из самой реальности, что почти снимает дистанцию между текстом и читателем.

Чжан Сяомань «Моя мама — уборщица». Перевод: Кирилл Батыгин. Individuum

Дарья Трайден «Снежные дни сквозь года»

Еще один как бы исторический роман с яркой метафорой работы с архивом: ученица приводит в порядок тексты, оставшиеся после учительницы. Пусть классик и писал, что не надо собирать архивы, но иногда именно они дают возможность понять человека. Правда, только после его смерти, так что копаемся в архиве мы прежде всего для себя. Затея бедовая — противоречия в человеке снимает смерть, а не написанное при жизни, и нам негоже становиться историками. Но роман не только об этом: изящное переосмысление того самого учительского опыта, который на (пост)советском пространстве всегда был чем-то большим, нежели рабочие отношения учителя и ученика. И прошлое оказывается источником не только травм, но и вдохновения.

Дарья Трайден «Снежные дни сквозь года». «Новое литературное обозрение»

Марина Чуфистова «Отец Сережа»

Священник сослан в Ростовскую область, где будет искать себя, веру в Бога и в людей. Это едва ли не первая попытка осмыслить в литературе то, что происходит в Русской православной церкви после 2022 года. Автор прекрасно знает хронотоп, о котором пишет, и, пожалуй, место даже важнее времени. Потому иногда кажется, что безвременье на Ростовщине сродни ожиданию конца света.