Самую дорогую работу Баския выставят в Майами

Музей искусств Переса в Майами анонсировал выставку «Баския: фигуры, знаки, символы», которая откроется 25 июня. В экспозицию войдут девять картин и одна скульптура американского художника, включая самую дорогую его работу «Untitled» (1982).

Фото: Jean-Michel Basquiat / Artestar / Sotheby's

Полотно с изображением гигантского черепа на синем фоне в 2017 году ушло с молотка на Sotheby’s за $110,5 млн, установив аукционный рекорд для Баския. Его купил японский миллиардер Юсаку Маэдзава, а в 2024 году картину уже за $200 млн приобрел Кеннет Гриффин, гендиректор Citadel LLC. Именно он предоставил работы для выставки. Коллекционер заявил, что гордится возможностью представить публике творчество одного из самых знаковых американских художников, чье искусство объединяет разные поколения. Среди других экспонатов — картины «Untitled (Tenant)» и «In Italian».

Жан-Мишель Баския, начинавший как уличный художник, стал ключевой фигурой американского неоэкспрессионизма. В 1988 году он скончался в Нью-Йорке в возрасте 27 лет от передозировки наркотиков.

