Художественная литература на «non/fictio№ весна»

Вымысел, на который стоит обратить внимание на ярмарке документальной литературы

Наталия Гинзбург «Все наши вечера»

Маленький итальянский городок в той самой Италии, которую мы так любим. Большая семья, добрые отношения, уютная повседневность — гостеприимство, необязательные любови и расставания, эмоции на кончиках пальцев. А еще упадок старинного семейства и медленный, но верный наплыв тени фашизма. В какой-то момент приходит война, и обычным людям — при всей условности этого понятия — надо делать выбор. И он всегда в пользу жизни. Пусть и не самой радостной. В романе ни одного диалога: авторский текст словно погружает нас в сознание героев. Течение времени в книге можно сравнить с «медленной историей» — ей в том числе занимался и сын писательницы, итальянский ученый Карло Гинзбург.

Наталия Гинзбург «Все наши вечера». Перевод с итальянского: Анна Ямпольская. Подписные издания

Фото: Подписные издания Наталия Гинзбург «Все наши вечера». Перевод с итальянского: Анна Ямпольская. Подписные издания

Франц Кафка «Разыскания одной собаки»

Еще один Франц Кафка по-русски в прекрасном издании. Его актуальность не требует пояснений. Уровень абсурда за прошедшие сто лет существенно вырос. Главное же, что теперь еще более непонятно, какие смыслы можно найти по другую его сторону. Так что обращение к поздней, не самой известной, но изящной новелле классика абсурда вовсе не абсурдно. Ироничная метафора антропоморфизма с долгой историей: собака проводит научные исследования, в том числе пределов собственного знания. Сравнение с людьми очевидно, вот только за этот век мы вряд ли стали лучше собак.

Франц Кафка «Разыскания одной собаки». Перевод с немецкого: Анна Глазова. Носорог

Фото: Носорог Франц Кафка «Разыскания одной собаки». Перевод с немецкого: Анна Глазова. Носорог

Миринэ Ли «8 жизней госпожи Мук»

Один из главных трендов в современной литературе — семейный роман как исторический. В той мере, в какой история, почти всегда равная политике, вмешивается в судьбы людей. Понятно, что страны, пережившие войны и революции, могут рассказать об этом гораздо больше, чем не познавшие подобный опыт. И люди в рассказах воспринимаются как жертвы, ведь поступок — цена выживания. А история оказывается болезнью, от которой нельзя излечиться. И восемь жизней — метафора восьми возрастов или восьми периодов корейской истории XX века.

Миринэ Ли «8 жизней госпожи Мук». Перевод с английского: Сергей Карпов. NoAge

Фото: NoAge Миринэ Ли «8 жизней госпожи Мук». Перевод с английского: Сергей Карпов. NoAge

Кэндзабуро Оэ «Вырывай ростки, истребляй детенышей»

Перевод главного, по словам самого автора, романа самого классического из современных японских писателей. Дети, малолетние преступники, остаются на несколько дней в деревне, где есть чума — и нет взрослых. Переосмысление «естественного человека», инверсия детей и взрослых и, пожалуй, антиутопия — только предельно реалистичная. Или аллегория войны, ведь действие происходит во время Второй мировой, идущей далеким, но бесконечным фоном. Вот только тема насилия и ответственности гораздо глубже. Реализма так много, что сам двадцатитрехлетний автор назвал свой роман гротескным.

Кэндзабуро Оэ «Вырывай ростки, истребляй детёнышей». Перевод с японского: Екатерина Рябова. АСТ

Фото: АСТ Кэндзабуро Оэ «Вырывай ростки, истребляй детёнышей». Перевод с японского: Екатерина Рябова. АСТ

Анна Старобинец «Хроники пепельной весны. Книга первая. Магма ведьм»

Новый роман в постапокалиптических декорациях читается как текст-предостережение. Это реалистическая фантастика, насыщенная пугающе узнаваемыми деталями. Но главное — важное размышление о том, почему не-смысла становится больше, чем смысла, о том, как люди пришли к такому итогу и почему попытки что-то изменить кажутся обреченными.

Анна Старобинец «Хроники пепельной весны. Книга первая. Магма ведьм». РИПОЛ-классик

Фото: Рипол-классик Анна Старобинец «Хроники пепельной весны. Книга первая. Магма ведьм». РИПОЛ-классик

Джесс Уолтер «Все слишком далеко зашло»

Роман на почти классический в современной литературе сюжет в перекличке с манифестом экоанархизма «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо. Пожилой журналист уходит от мира в монастырь природы (даром что всю жизнь писал об экологии), в какой-то момент к нему приезжают внуки, он не сразу их узнает, но должен о них заботиться. Здесь была бы уместна комедия, но американский дедушка предельно серьезен, когда говорит о бедах современного мира. Название — метафора, ведь всё «слишком далеко зашло» после очередных президентских выборов в США. Победа «новых правых» ведет за собой радикализацию всего и вся: псевдохристианских фундаменталистов, верящих в теории заговора,— и сбежавшего от них в леса экожурналиста. Столкновение неизбежно.

Джесс Уолтер «Всё слишком далеко зашло». Перевод с английского: Полина Мормышева. Фантом Пресс

Фото: Фантом пресс Джесс Уолтер «Всё слишком далеко зашло». Перевод с английского: Полина Мормышева. Фантом Пресс

Дженни Эрпенбек «Кайрос»

Роман о любви на фоне последних лет разделенной Германии, той самой, про которую «Гуд-бай, Ленин!» и мурал Дмитрия Врубеля. Но еще это неочевидное размышление о взаимозависимости, и никуда не деться от аллегории ФРГ и ГДР. Действие происходит только в Восточной Германии, но герои говорят и о Западной, куда хотят поехать. Чем не трансгрессия из личных отношений в межгосударственные, словно идеальной может быть не только любовь, но и жизнь, где «вдоволь хлеба», как писал Иосиф Бродский. В какой-то момент кажется, что историю любви мужчины и девушки с разницей в 30 с лишним лет можно рассказать спокойно. Но это, конечно, не так.