В японском архиве нашли более 100 неизвестных фото The Beatles

В токийском концертно-спортивном зале Nippon Budokan подтвердили подлинность 102 ранее не публиковавшихся негативов. Снимки были сделаны во время японского турне The Beatles в 1966 году, а их автор так и остался неизвестным. Эти кадры никогда не попадали в прессу.

На фотографиях запечатлены не только выступления группы, но и сцены пребывания музыкантов в отеле. Особое внимание привлек кадр, где Джон Леннон с улыбкой рассматривает маленькую традиционную японскую куклу Фукусукэ — талисман удачи с большой головой. Считается, что именно эта фигурка позже в уменьшенном виде появилась на обложке альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» 1967 года.

Единственные концерты The Beatles в Японии прошли на арене Budokan с 30 июня по 2 июля 1966 года. Негативы нашли еще в 2009 году — 19 рулонов пролежали на полке в офисе зала. В преддверии 60-летия тех выступлений администрация пригласила исследователя творчества группы Тору Омуру, чтобы провести экспертизу.

Милена Двойченкова