Малые города Золотого кольца получат единый дизайн-код

Президент России рекомендовал властям пяти областей выработать общие принципы градостроительства и дизайн-кодов для малых населенных пунктов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо».

Фото: Алексей Бобров

В списке поручений уточняется, что единый подход должен учитывать опыт развития Суздаля: сохранение культурного наследия и местных особенностей. Ответственными за исполнение назначены главы Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей. К работе также привлекут Агентство стратегических инициатив и госкорпорацию «ВЭБ.РФ». Первые результаты нужно продемонстрировать к 30 июня 2026 года.

Национальный маршрут «Золотое кольцо» был создан в 1967 году. Изначально в него входили девять городов, включая Суздаль, Владимир и Ярославль, а в 2018 году добавился Углич. В преддверии 60-летия маршрута правительство расширило перечень еще на 49 населенных пунктов — среди них Муром, Плёс, Рыбинск, Галич, Нижний Новгород и другие.

Милена Двойченкова