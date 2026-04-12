Индия «наймет» змей и крокодилов в качестве пограничников

Пограничная служба Индии (BSF) поручила полевым подразделениям изучить возможность применения рептилий для охраны уязвимых речных участков на границе с Бангладеш.

Во внутреннем документе ведомства отмечается, что использование змей и крокодилов соответствует директивам министра внутренних дел Амита Шаха. «Возможность размещения рептилий в уязвимых речных районах должна быть изучена и рассмотрена с оперативной точки зрения»,— говорится в сообщении. При этом в пограничной службе подчеркнули, что указание пока не выполнено, а его реализация связана с рядом проблем, включая закупку рептилий и потенциальную угрозу для местных жителей.

Некоторые участки восточной границы с Бангладеш подвержены наводнениям, а сложный рельеф и густая населенность затрудняют возведение ограждений. Из общей протяженности границы в 4096 км правительство одобрило строительство заборов на 3326 км, из которых на данный момент построено около 2954 км.

Милена Двойченкова