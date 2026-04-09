Весеннее обозрение

С 9 по 12 апреля в Москве проходит весенняя сборка традиционной книжной ярмарки. Weekend тоже по традиции изучил каталог новинок и составил список рекомендаций.

Текст: Александр Брун

Перри Андерсон «Спектр. От правых до левых в мире идей»

Политический спектр проходят в институте — а иногда в школе, но при этом нечасто задаются вопросом о его исторических корнях, уходящих в эпоху Французской революции. Между тем само разделение на правых и левых, на политические партии предопределяет наш выбор: мы делаем его, исходя из существующих установок.

Автор стремится понять героев сборника, самых влиятельных западных гуманитариев XX века, и их идентификацию через (авто)биографии. К чему обязывает разметка политического спектра, есть ли у него еще одна ось, что следует из того, как человек маркирует себя политически.

Перри Андерсон «Спектр. От правых до левых в мире идей» Перевод с английского: Дмитрий Кралечкин. Издательский дом Высшей школы экономики

Фото: Издательский дом Высшей школы экономики

Евгений Анисимов «Собрание сочинений. Том 1. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века»

Евгений Анисимов — живой классик российской исторической науки. Его можно было бы назвать продолжателем академической традиции. Правда, он настолько самобытен, что к какой-то исторической школе его причислить крайне сложно. Ключевое достоинство его книг — возвращение в историю человеческого измерения: Петровские реформы и вся эпоха российского великодержавия имели цену, в которую обошлись громкие, иногда даже слишком, победы. Добавьте высочайшее научное качество — и перед вами грандиозная панорама российской истории XVIII века со множеством открытий, от фундаментальных концепций до конкретных казусов и кейсов.

Евгений Анисимов «Собрание сочинений. Том 1 Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века». Новое литературное обозрение

Фото: Новое литературное обозрение

Елена Браун «История Англии. Война Алой и Белой розы»

Всеми любимые исторические лекции «Арзамаса». Теперь можно и на бумаге погрузиться в мир войны Алой и Белой розы — кстати, самого популярного сюжета средневековой истории у российских читателей. Этот том об Англии второй половины XV века интересен благодаря своей недосказанности: мы не знаем наверняка, что думали и чувствовали герои этой эпохи,— и полагаемся на историческую реконструкцию исследователя. Но тут же можно дать волю своему воображению, ведь вот они — любовь и рыцари.

Елена Браун «История Англии. Война Алой и Белой розы». Альпина нон-фикшн

Фото: Альпина нон-фикшн

Симона Вейль «Укоренение: Введение в Декларацию обязанностей по отношению к человеку»

Симона Вейль прожила жизнь как идею. И это итоговый трактат одного из самых удивительных философов: каждая мысль примерена на себя. Результатом стал удивительный документ, созданный в самые темные времена истории XX века. Ясное и честное изложение политической антропологии, того, что есть человек в этом мире, что он может знать, что делать и на что надеяться.

Симона Вейль «Укоренение: Введение в Декларацию обязанностей по отношению к человеку». Перевод с французского и примечания: Пётр Епифанов. Издательство Ивана Лимбаха

Фото: Издательство Ивана Лимбаха

Фредрик Джеймисон «Годы теории. Французская мысль от послевоенного времени до наших дней»

Печатная версия лекций о великих пятидесяти годах французской философии, которые тоже великий философ читал в зуме во время пандемии. И это особенно интересно: американская школа мысли учит пересказывать без существенных упрощений, сохраняя ядро смысла. Авторская логика прихотлива, но связи между концепциями всегда убедительны. Перифраз, от которого первоначальная мысль становится только сильнее, но вместе с тем — прекрасное введение и объяснение сложнейшей философской проблематики.

Фредрик Джеймисон «Годы теории: Французская мысль от послевоенного времени до наших дней». Перевод с английского: Денис Шалагинов. Ad Marginem

Фото: Ad Marginem

Лука Криппа, Маурицио Оннис «Фотограф Освенцима»

Детальная — насколько это возможно — и почти документальная биография человека, сделавшего около 50 тысяч портретных снимков в Аушвице и с риском для жизни сохранившего их. Пользуясь служебным положением — тем, что его начальник был фанатом фотографии, Вильгельм Брассе (№3444) помогал узникам: иногда спасал от побоев, давал поесть и погреться в его «студии». Или просил лагерных капо убить его старых знакомых без мучений. Но главное — это созданная им уникальная картотека, где есть место и страшным фото с «фабрики смерти». Тысячи лиц. Взгляд как свидетельство. Только оно и осталось.

Лука Криппа, Маурицио Оннис «Фотограф Освенцима». Перевод с итальянского: Мария Ляпунова. Книжники

Фото: Книжники

Томас Майер «Ханна Арендт»

Первая полная биография на русском языке главного политического мыслителя XX века. История того, как из личного опыта вырастает политическая теория, чьи важнейшие ценности — свобода и сопротивление тоталитаризму. Ханна Арендт была одной из последних философов, совмещавших мысль и дело, так что ее подход к существованию — vita activa — столь же важен, как ее мысль. Сейчас понятно, что ни одна ее идея не потеряла актуальности. Наоборот: контуры современного мира размещаются в том числе на ее интеллектуальной карте.

Томас Майер «Ханна Арендт». Перевод с немецкого: Александр Кабисов, Ольга Козонкова. Corpus

Фото: Corpus

Том Шон «Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссера»

Главный голливудский/независимый режиссер очень точно понимает правила игры — и где их можно нарушить. Его творчество насквозь цитатно, и сегодня это, пожалуй, один из немногих способов реанимировать мировую культуру. В этой действительно полной энциклопедии можно увидеть и его взлеты, и — нет, не падения, но что-то вроде не самых удачных больших удач. А в итоге это история отношений Квентина Тарантино и реальности.

Том Шон «Тарантино. От криминального до омерзительного: все грани режиссёра». Перевод с английского: Дарья Сажина, Иван Шальнов. Бомбора

Фото: Бомбора

Дмитрий Хаустов «Темные теории. Философия после постмодерна»

Книга, которая назревала, как и ее предмет. Современная философия почти как никогда раньше далека не то что от оптимизма, но даже от какого-то рационального объяснения происходящего в мире и с человеком, который уже давно не венец творения. Прежние субъект-объектные отношения становятся частью истории, а политическое все теснее сплетается с биологическим. На смену приходят совсем другие учения. Не только пессимистичные, но еще и предлагающие другой взгляд, а где-то и новую парадигму. Собрать то, что уже разрушено почти до основания, нельзя, но можно провести разметку интеллектуальной карты. И эта книга — верный путеводитель.

Дмитрий Хаустов «Тёмные теории. Философия после постмодерна». Лёд

Фото: Лёд

Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи»

Не просто еще одна книга Эйзенштейна, собранная его главным знатоком и ценителем. Читая кинопроекты мастера, ловишь себя на мысли: как много Эйзен сделал — либо нет. Название книги, кстати,— игра с формальным методом: вещи вокруг как приметы реальности, которую можно перестроить почти в любом порядке согласно теории монтажа.

Сергей Эйзенштейн. «Несделанные вещи». Составитель Наум Клейман. Издательство Музея современного искусства «Гараж»

Фото: Издательство Музея современного искусства «Гараж»

В итоге является та самая «вторая реальность» культуры, куда нам иногда так хочется бежать. Впрочем, главный советский формалист был и реалистом до мозга костей, верившим в то, что его «монтаж аттракционов» создаст не только нового зрителя, но и нового человека.

Художественная литература на «non/fictio№ весна» Вымысел, на который стоит обратить внимание на ярмарке документальной литературы Наталия Гинзбург «Все наши вечера» Перевод: Анна Ямпольская

«Подписные издания» Маленький итальянский городок в той самой Италии, которую мы так любим. Большая семья, добрые отношения, уютная повседневность — гостеприимство, необязательные любови и расставания, эмоции на кончиках пальцев. А еще упадок старинного семейства и медленный, но верный наплыв тени фашизма. В какой-то момент приходит война, и обычным людям — при всей условности этого понятия — надо делать выбор. И он всегда в пользу жизни. Пусть и не самой радостной. В романе ни одного диалога: авторский текст словно погружает нас в сознание героев. Течение времени в книге можно сравнить с «медленной историей» — ей в том числе занимался и сын писательницы, итальянский ученый Карло Гинзбург. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Гинзбург «Все наши вечера». Перевод с итальянского: Анна Ямпольская. Подписные издания

Фото: Подписные издания Франц Кафка «Разыскания одной собаки» Перевод: Анна Глазова

«Носорог» Еще один Франц Кафка по-русски в прекрасном издании. Его актуальность не требует пояснений. Уровень абсурда за прошедшие сто лет существенно вырос. Главное же, что теперь еще более непонятно, какие смыслы можно найти по другую его сторону. Так что обращение к поздней, не самой известной, но изящной новелле классика абсурда вовсе не абсурдно. Ироничная метафора антропоморфизма с долгой историей: собака проводит научные исследования, в том числе пределов собственного знания. Сравнение с людьми очевидно, вот только за этот век мы вряд ли стали лучше собак. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франц Кафка «Разыскания одной собаки». Перевод с немецкого: Анна Глазова. Носорог

Фото: Носорог Миринэ Ли «8 жизней госпожи Мук» Перевод: Сергей Карпов

NoAge Один из главных трендов в современной литературе — семейный роман как исторический. В той мере, в какой история, почти всегда равная политике, вмешивается в судьбы людей. Понятно, что страны, пережившие войны и революции, могут рассказать об этом гораздо больше, чем не познавшие подобный опыт. И люди в рассказах воспринимаются как жертвы, ведь поступок — цена выживания. А история оказывается болезнью, от которой нельзя излечиться. И восемь жизней — метафора восьми возрастов или восьми периодов корейской истории XX века. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миринэ Ли «8 жизней госпожи Мук». Перевод с английского: Сергей Карпов. NoAge

Фото: NoAge Кэндзабуро Оэ «Вырывай ростки, истребляй детенышей» Перевод: Екатерина Рябова

АСТ Перевод главного, по словам самого автора, романа самого классического из современных японских писателей. Дети, малолетние преступники, остаются на несколько дней в деревне, где есть чума — и нет взрослых. Переосмысление «естественного человека», инверсия детей и взрослых и, пожалуй, антиутопия — только предельно реалистичная. Или аллегория войны, ведь действие происходит во время Второй мировой, идущей далеким, но бесконечным фоном. Вот только тема насилия и ответственности гораздо глубже. Реализма так много, что сам двадцатитрехлетний автор назвал свой роман гротескным. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэндзабуро Оэ «Вырывай ростки, истребляй детёнышей». Перевод с японского: Екатерина Рябова. АСТ

Фото: АСТ Анна Старобинец «Хроники пепельной весны. Книга первая. Магма ведьм» «РИПОЛ-классик» Новый роман в постапокалиптических декорациях читается как текст-предостережение. Это реалистическая фантастика, насыщенная пугающе узнаваемыми деталями. Но главное — важное размышление о том, почему не-смысла становится больше, чем смысла, о том, как люди пришли к такому итогу и почему попытки что-то изменить кажутся обреченными. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Старобинец «Хроники пепельной весны. Книга первая. Магма ведьм». РИПОЛ-классик

Фото: АСТ Джесс Уолтер «Все слишком далеко зашло» Перевод: Полина Мормышева

«Фантом Пресс» Роман на почти классический в современной литературе сюжет в перекличке с манифестом экоанархизма «Уолден, или Жизнь в лесу» Генри Торо. Пожилой журналист уходит от мира в монастырь природы (даром что всю жизнь писал об экологии), в какой-то момент к нему приезжают внуки, он не сразу их узнает, но должен о них заботиться. Здесь была бы уместна комедия, но американский дедушка предельно серьезен, когда говорит о бедах современного мира. Название — метафора, ведь всё «слишком далеко зашло» после очередных президентских выборов в США. Победа «новых правых» ведет за собой радикализацию всего и вся: псевдохристианских фундаменталистов, верящих в теории заговора,— и сбежавшего от них в леса экожурналиста. Столкновение неизбежно. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джесс Уолтер «Всё слишком далеко зашло». Перевод с английского: Полина Мормышева. Фантом Пресс

Фото: Фантом пресс Дженни Эрпенбек «Кайрос» Перевод: Вера Ахтырская

«Синдбад» Роман о любви на фоне последних лет разделенной Германии, той самой, про которую «Гуд-бай, Ленин!» и мурал Дмитрия Врубеля. Но еще это неочевидное размышление о взаимозависимости, и никуда не деться от аллегории ФРГ и ГДР. Действие происходит только в Восточной Германии, но герои говорят и о Западной, куда хотят поехать. Чем не трансгрессия из личных отношений в межгосударственные, словно идеальной может быть не только любовь, но и жизнь, где «вдоволь хлеба», как писал Иосиф Бродский. В какой-то момент кажется, что историю любви мужчины и девушки с разницей в 30 с лишним лет можно рассказать спокойно. Но это, конечно, не так. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дженни Эрпенбек «Кайрос». Перевод с немецкого: Вера Ахтырская. Синдбад

Фото: Синдбад