«Минотавра» Звягинцева покажут в Канне

Новый фильм режиссера Андрея Звягинцева вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По сюжету директор компании, которая готовится к масштабным сокращениям, узнает об измене жены и начинает терять опору в жизни. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрий Завальнюк.

Последний фильм господина Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и был отмечен призом жюри в Канне. Среди прошлых работ режиссера: «Левиафан» (2014), получивший приз за лучший сценарий, «Елена» (2011) с призом жюри и «Изгнание» (2007), за который Константин Лавроненко получил приз как лучший актер.

Алексей Свиридов

Фотогалерея

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял восемь проектов

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял восемь проектов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Фото: East News

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

Фото: Коммерсантъ / Александр Логиновский  /  купить фото

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Фото: East News

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Фото: Фото из личного архива

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Кадр из фильма «Возвращение»

Кадр из фильма «Возвращение»

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходит реабилитацию

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходит реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Андрей Звягинцев заявил, что начнет съемки своего следующего фильма весной 2024 года. Картина будет называться «Юпитер» и расскажет историю российского олигарха

Андрей Звягинцев заявил, что начнет съемки своего следующего фильма весной 2024 года. Картина будет называться «Юпитер» и расскажет историю российского олигарха

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В качестве режиссера Андрей Звягинцев снял восемь проектов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Одна из самых известных картин Звягинцева — фильм «Левиафан». В 2015 году он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На фото (слева направо): актеры из фильма «Левиафан» Роман Maдянов, Алексей Серебряков, режиссер Андрей Звягинцев, актриса Елена Лядова и актер Владимир Вдовиченков на красной дорожке 67-го Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Олег Никишин

Кадр из фильма «Левиафан» (2014)

Фото: East News

За свою карьеру Звягинцев дважды номинировался на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» — за «Левиафан» в 2015-м и «Нелюбовь» в 2018 годах

Фото: Tommaso Boddi / Getty Images

В 2019 году журнал Rolling Stone составил список лучших фильмов второго десятилетия XXI века. Единственным российским фильмом в списке оказалась работа Андрея Звягинцева «Елена» (2011)

Фото: Коммерсантъ / Александр Логиновский  /  купить фото

Актеры Надежда Маркина и Андрей Смирнов в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева

Фото: East News

Изначально Звягинцев планировал быть актером. В 16 лет он бросил школу и поступил в Новосибирское театральное училище. Он совмещал учебу на очном отделении с вечерней школой. После этого будущий режиссер поступил в ГИТИС — тоже на театральное отделение

Фото: Фото из личного архива

Проживая в Москве, Звягинцев работал дворником, чтобы получить место в служебной комнате

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актриса Наталья Антонова и Андрей Звягинцев в эпизодической роли Валерия Турбина в сериале «Каменская» (1999)

Дебютным проектом Звягинцева-режиссера стали три новеллы («Бусидо», OBSCURE и «Выбор») в сериале «Черная комната»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Первый полнометражный фильм в карьере Звягинцева — картина «Возвращение» (2003). Фильм получил две премии «Ника», двух «Золотых орлов» и двух «Золотых львов»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Кадр из фильма «Возвращение»

Министр культуры РФ Михаил Швыдкой (второй слева), президент Владимир Путин (третий слева), продюсер и актер Сергей Жигунов (в центре), кинорежиссер, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров (третий справа), режиссер Андрей Звягинцев (второй справа) и первый заместитель министра культуры России Александр Голутва (справа) осматривают территорию киноконцерна «Мосфильм», 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Худрук Московского художественного театра имени А. П. Чехова Олег Табаков (слева) и режиссер Андрей Звягинцев на XIII торжественной церемонии вручения премии «Золотой Орел» в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев

Режиссер Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

71-й Каннский международный кинофестиваль. Слева направо: председатель жюри кинофестиваля, актриса Кейт Бланшетт, члены жюри кинофестиваля режиссер Андрей Звягинцев и актриса Кристен Стюарт

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В июле 2021 года Звягинцев заболел COVID-19, поражение его легких составляло 92%. Из-за болезни наблюдалось поражение голосовых связок, а сам режиссер стал передвигаться на кресле-каталке. С марта 2022 года он живет во Франции, где проходит реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Андрей Звягинцев заявил, что начнет съемки своего следующего фильма весной 2024 года. Картина будет называться «Юпитер» и расскажет историю российского олигарха

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

