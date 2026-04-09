«Минотавра» Звягинцева покажут в Канне

Новый фильм режиссера Андрея Звягинцева вошел в основную программу Каннского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

По сюжету директор компании, которая готовится к масштабным сокращениям, узнает об измене жены и начинает терять опору в жизни. Главные роли исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрий Завальнюк.

Последний фильм господина Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и был отмечен призом жюри в Канне. Среди прошлых работ режиссера: «Левиафан» (2014), получивший приз за лучший сценарий, «Елена» (2011) с призом жюри и «Изгнание» (2007), за который Константин Лавроненко получил приз как лучший актер.

Алексей Свиридов