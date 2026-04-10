«Скотный двор» Энди Серкиса выйдет в мировой прокат 1 мая

Студия Angel Studios опубликовала трейлер мультфильма «Скотный двор» режиссера Энди Серкиса. Лента, основанная на повести Джорджа Оруэлла, появится в мировом прокате 1 мая.

Сюжет рассказывает о животных на ферме, которые свергают хозяина ради свободной жизни. Но свиньи захватывают власть, и сообщество вновь оказывается в угнетении. Подзаголовок фильма, сценарий к которому написал Николас Столлер,— «Предостерегающая история». Продюсерами выступили Джонатан Кавендиш и Адам Нэгл. Картину уже показали в июне прошлого года на фестивале в Анси. В озвучивании заняты Сет Роген, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Гейтен Матараццо, Вуди Харрельсон, Джим Парсонс, Кэтлин Тёрнер, Киран Калкин и сам Серкис.

Джордж Оруэлл издал «Скотный двор» в 1945 году. Повесть считается аллегорией на революцию 1917 года и строительство коммунизма в России, где книга была запрещена до 1998 года.

В 1954 году вышла первая экранизация — анимационный фильм, частично профинансированный ЦРУ. Агентство скорректировало сюжет: в концовке животные успешно свергли свиней, а критику капитализма из мультфильма убрали.

История главной сказки холодной войны в вопросах и ответах — в материале Weekend «Свиньи как свиньи».

Милена Двойченкова