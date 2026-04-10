«Скотный двор» Энди Серкиса выйдет в мировой прокат 1 мая

Студия Angel Studios опубликовала трейлер мультфильма «Скотный двор» режиссера Энди Серкиса. Лента, основанная на повести Джорджа Оруэлла, появится в мировом прокате 1 мая.

Сюжет рассказывает о животных на ферме, которые свергают хозяина ради свободной жизни. Но свиньи захватывают власть, и сообщество вновь оказывается в угнетении. Подзаголовок фильма, сценарий к которому написал Николас Столлер,— «Предостерегающая история». Продюсерами выступили Джонатан Кавендиш и Адам Нэгл. Картину уже показали в июне прошлого года на фестивале в Анси. В озвучивании заняты Сет Роген, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Гейтен Матараццо, Вуди Харрельсон, Джим Парсонс, Кэтлин Тёрнер, Киран Калкин и сам Серкис.

Джордж Оруэлл издал «Скотный двор» в 1945 году. Повесть считается аллегорией на революцию 1917 года и строительство коммунизма в России, где книга была запрещена до 1998 года.

В 1954 году вышла первая экранизация — анимационный фильм, частично профинансированный ЦРУ. Агентство скорректировало сюжет: в концовке животные успешно свергли свиней, а критику капитализма из мультфильма убрали.

История главной сказки холодной войны в вопросах и ответах — в материале Weekend «Свиньи как свиньи».

Милена Двойченкова

Эрик Артур Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Оруэлл, родился в 1903 году в Индии в семье клерка колониальной администрации. С 1917 по 1921 год он учился в Итоне — одном из наиболее известных британских колледжей, после окончания которого отправился в Бирму, британскую колонию в Азии. Служил в колониальной полиции

Фото: AP

В 1927 году Блэр, оставив службу, переехал в Англию, где занялся писательской деятельностью. Один из первых его романов — «Бирманские дни» — вышел в 1934 году. С началом гражданской войны в Испании Блэр и его жена отправились в Барселону, где стали бойцами Объединенной марксистской рабочей милиции, организованной испанскими троцкистами. После того как в 1937 году испанское коммунистическое правительство начало против троцкистов репрессии, супруги покинули страну. Пребывание в Испании превратило Блэра в яростного противника коммунизма

Фото: Wikipedia

В начале Второй мировой войны Джордж Оруэлл возглавил индийскую службу ВВС, где вел антифашистскую передачу. В 1943-м он ушел с радиостанции и стал литературным редактором еженедельника The Tribune. В 1945 году в свет вышла повесть «Скотный двор», принесшая автору всемирную известность и огромное состояние. Еще через четыре года был издан его роман «1984»

На фото: скульптура писателя в Музее мадам Тюссо

Фото: AP / Goe / stf / ld

В 1949 году автор «1984» сам стал «Большим Братом», сообщив спецслужбам об «опасных коммунистах», включая Чарли Чаплина и Кэтрин Хепберн. Всего в его списке было 35 фамилий

Фото: Reuters / Toby Melville

С предложением обличить перед спецслужбами своих знакомых к Оруэллу обратилась его безответная любовь — Селия Кирман, сотрудница отдела информационных исследований. За несколько лет до этого Оруэлл cделал ей предложение, но Кирман, хотя и испытывала «глубокое и особенное чувство», отказалась выйти за него замуж

На фото: кадр из фильма «Бразилия», снятого в жанре антиутопии, ставшем популярным благодаря роману «1984»

Фото: Embassy International Pictures

Репутация Оруэлла как борца с коммунистической опасностью в конце 40-х годов была чрезвычайно высока. Его «Скотный двор» был отпечатан по-русски большим тиражом и предназначался для распространения среди военных в советских зонах оккупации в Берлине и Вене. Британские посольства за границей мечтали получить переводы Оруэлла для «работы с населением». Русские беженцы в Западной Германии просили у Оруэлла денег, чтобы напечатать «Скотный двор», и называли книгу «выдающимся оружием в борьбе с большевизмом»

На фото: кадр из фильма «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В романе «1984» доносительство предстает как одна из основ тоталитарного общества. Оруэлл ввел в употребление такие термины «двоемыслие», «мыслепреступление». Известное выражение «Большой брат следит за тобой» — из романа «1984»

На фото: сцена из спектакля «1984» в Миланском театре

Фото: AP / Marco Brescia/Teatro alla Scala

В 2010 году движение Anonymous сделало своим девизом слова Джорджа Оруэлла: «Во время всеобщего обмана говорить правду — это революционный акт»

На фото: генеральная репетиция «1984» в театре «Ла Скала»

Фото: AP / Teatro alla Scala press office

В 2013 году «1984» Джорджа Оруэлла на сайте Amazon.com стал вдруг пользоваться необычайной популярностью. Одно из изданий романа совершило скачок на несколько тысяч пунктов в рейтинге самых продаваемых книг и вошло в первую сотню, другое — обогнало почти пятьсот конкурентов и попало во вторую. Интерес к Оруэллу, вероятно, был связан со скандалом, который вспыхнул, когда СМИ сообщили о существовании программы PRISM, позволяющей собирать личную информацию о пользователях в социальных сетях, а также на серверах, где хранится электронная переписка, аудио- и видеофайлы. Кроме того, тогда «1984» только что вошел в список литературы, рекомендованной школьникам для домашнего чтения

На фото: афиша к фильму «1984»

Фото: Embassy International Pictures

В 2013 году сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл некоторые секретные документы о слежке правительства США за гражданами разных стран через интернет, чем вызвал международный скандал. Многие вспомнили роман «1984», в сюжете которого лежит похожая история

Фото: Reuters / Bobby Yip

