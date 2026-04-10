Вдова Оззи Осборна продает его особняк за $17 млн

Семейное поместье, расположенное в престижном районе Лос-Анджелеса Хэнкок-парк, снова появилось на рынке спустя год после смерти рок-звезды. Шарон Осборн выставила дом, который она делила с покойным мужем, за $17 млн. Пара приобрела недвижимость, построенную еще в 1920-х, в 2015 году за $11,85 млн.

Дом площадью около 950 кв. м включает гостевую постройку, домашний кинотеатр с коллекцией автографов знаменитых гостей, а также открытый бассейн. Осборны впервые выставили поместье на продажу в июле 2022 года за $18 млн, затем снизили цену до $17,5 млн, после чего сняли с рынка. Теперь вдова решила переехать в жилье поменьше.

Легенда Black Sabbath скончался от сердечной недостаточности 22 июля прошлого года. Ему было 76 лет. Осборна похоронили на территории его британского поместья.

Милена Двойченкова