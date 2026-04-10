В Китае запустили ТВ-канал для питомцев

Китайский технологический гигант Tencent представил круглосуточный стриминговый канал для домашних животных. Теперь кошки и собаки могут смотреть передачи, пока их хозяев нет дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

Новый сервис PetTV доступен на платформе Tencent Video — самой популярной в Китае онлайн-площадке для потокового вещания. В эфире, к примеру, можно увидеть, как утенок плавает в ванне или две собаки бегают по своему району. По замыслу создателей, PetTV станет «24-часовым центром счастья, специально разработанным для ваших пушистых малышей». Органы чувств собак и кошек отличаются от человеческих, поэтому цветовая гамма, скорость кадров и звуковые частоты канала разработаны с учетом потребностей четвероногих. Сервис доступен по подписке. Tencent Video также планирует использовать сторонний контент, в том числе транслировать канал America’s DogTV — первый в мире телеканал для домашних животных.

Согласно маркетинговым исследованиям Tencent, 66% владельцев собак в Китае оставляют телевизор включенным для питомца, когда уходят из дома. По данным PetData.cn, объем китайского рынка домашних животных к 2028 году достигнет 405 млрд юаней (около $59 млрд).

Милена Двойченкова