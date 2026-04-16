Бразилия ввела совместную опеку над животными для пар в разводе

Новый закон Бразилии позволяет расстающимся супругам претендовать на совместную опеку над питомцами. Теперь при отсутствии добровольного соглашения судья будет определять порядок ухода за животным и справедливо распределять расходы на его содержание между бывшими партнерами.

По словам депутатов Национального конгресса, закон отражает то значение, которое люди придают своим питомцам, все чаще воспринимая их как полноправных членов семьи. В стране с населением 213 млн человек насчитывается около 160 млн питомцев. Чтобы норма распространялась на конкретную пару, животное должно было провести большую часть своей жизни именно с этими людьми. Исключение делается для случаев, когда у одной из сторон есть судимость, факты или угроза домашнего насилия, тогда совместная опека не предоставляется.

В Великобритании собак по-прежнему юридически приравнивают к неодушевленным предметам, а Франция в 2014 году признала животных «живыми и чувствующими существами», что позволило супругам бороться за совместную опеку при разводе. В Австралии профильного законодательства пока нет, а в Испании в 2021 году суд уже предоставил разведенной паре совместную опеку над собакой по кличке Панда, назначив обе стороны «соопекунами».

Милена Двойченкова