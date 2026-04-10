В «Елисеевском» показывают «Архитектуру мечты»

В пространстве «Елисеевского» на Тверской улице открылась предаукционная выставка «Архитектура мечты», которая проработает ближайшие выходные и завершится торгами фонда Cosmoscow 13 апреля.

Всего экспонируют 27 лотов, среди которых работы Александра Гронского, Антона Кушаева, Ивана Новикова, Кю Сан Ли, Луизы Джезус до Прадо и других художников. Куратором выставки стал Азу Нвагбогу, один из «100 самых влиятельных людей арт-мира» по версии ArtReview и популяризатор африканского искусства.

«Каждая работа на выставке "Архитектура мечты" несет в себе вес истории и в то же время настаивает на чем-то более легком — на том, что я называю "счастливым выживанием",— вводит собственный термин куратор.— Это вовсе не наивный оптимизм, а осознание того, что красота и воображение — это инструменты выживания. Формирование культуры в непростых условиях можно рассматривать как тонкое проявление силы».

Кроме того, 9 апреля, на открытии выставки, фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодной программы. Художником года стал Игорь Самолет, музеем года — филиал Третьяковской галереи в Самаре, а институцией года — творческое сообщество МИРА в Суздале.

