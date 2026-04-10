В «Елисеевском» показывают «Архитектуру мечты»

В пространстве «Елисеевского» на Тверской улице открылась предаукционная выставка «Архитектура мечты», которая проработает ближайшие выходные и завершится торгами фонда Cosmoscow 13 апреля.

Фото: Евгения Баранова / предоставлено пресс-службой Cosmoscow

Всего экспонируют 27 лотов, среди которых работы Александра Гронского, Антона Кушаева, Ивана Новикова, Кю Сан Ли, Луизы Джезус до Прадо и других художников. Куратором выставки стал Азу Нвагбогу, один из «100 самых влиятельных людей арт-мира» по версии ArtReview и популяризатор африканского искусства.

«Каждая работа на выставке "Архитектура мечты" несет в себе вес истории и в то же время настаивает на чем-то более легком — на том, что я называю "счастливым выживанием",— вводит собственный термин куратор.— Это вовсе не наивный оптимизм, а осознание того, что красота и воображение — это инструменты выживания. Формирование культуры в непростых условиях можно рассматривать как тонкое проявление силы».

Кроме того, 9 апреля, на открытии выставки, фонд Cosmoscow объявил победителей ежегодной программы. Художником года стал Игорь Самолет, музеем года — филиал Третьяковской галереи в Самаре, а институцией года — творческое сообщество МИРА в Суздале.

Алексей Свиридов

По легенде Петр Елисеевич Касаткин, крепостной графа Шереметева, был отпущен на свободу и получил 100 рублей подъемных за то, что сумел зимой в оранжерее вырастить землянику. После освобождения он назвался Елисеевым в честь отца и стал торговать фруктами на лотке в Петербурге. Так началась история династии купцов Елисеевых

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

В 1883 году семейное дело продолжил Григорий Григорьевич Елисеев. В 1886 году он преобразовал семейную фирму в торговое товарищество «Братья Елисеевы». А в 1898 году Григорий Григорьевич задумал открыть новый большой магазин в Москве. Для этого он купил дом №14 на Тверской улице &lt;br>На фото: Григорий Елисеев с первой женой

Фото: moscow.org

Магазин «Елисеевский» открылся 5 февраля 1901 года. Здесь был богатый выбор кофе и чая, экзотических фруктов, масел, морепродуктов, сыров, мяса, выпечки. Магазин прославился собственными производствами, вышколенным персоналом и ценами, доступными для разных слоев населения

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

После революции 1917 года Елисеевский работал только два дня. В 1921 году он был открыт заново под вывеской «Гастроном №1». В 1930-х годах, например, ананасы можно было купить только здесь. Во время войны обеспечивал продуктами партийную номенклатуру, но с середины 1940-х был снова открыт для обычных покупателей

Фото: Евгений Халдей / МАММ / МДФ

В 1982 году директор «Елисеевского» Юрий Соколов, его заместитель и руководители отделов стали фигурантами уголовного дела «о хищении товаров и взяточничестве». Еще одним фигурантом стал начальник главка торговли Мосгорисполкома и депутата Верховного Совета СССР Николай Трегубов: через него шли основные суммы взяток

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Всего к уголовной ответственности привлекли около 15 тыс. человек. Юрий Соколов был приговорен к смертной казни, и расстрелян через месяц после суда в 1984 году. Николая Трегубова приговорили к 15 годам лишения свободы. Остальные фигуранты получили от 11 до 14 лет колонии

Фото: Wikipedia

В 1992 году гастроном был приватизирован, 100% акций распределились среди трудового коллектива. К началу 2000-х годов ежедневная выручка магазина составляла около $7,5 тыс. В 2002 году 90% акций «Елисеевского» были скуплены структурами Якова Якубова, владельца казино «Корона» и «Golden Palace» и торговых площадей на Тверской за $650 тыс.

Фото: Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

По состоянию на 2003 год магазин обслуживал не более 1,5 тыс. покупателей в день, месячная выручка оценивалась на уровне около $200 тыс. В том же году началась реконструкция исторического облика «Елисеевского», которая обошлась в $3 млн. В 2004 году стал универсамом самообслуживания с пропускной способностью до 3,5 тыс. покупателей в сутки &lt;br>На фото: гастроном в 1981 году

Фото: Александр Лапин / МАММ / МДФ

С 2005 года по 2021 год оператором универмага была торговая сеть «Алые паруса» семьи девелопера Максима Блажко

Фото: Вадимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС

С 2015 года власти Москвы пытались продать помещения «Елисеевского» за 2,5 млрд руб., но безуспешно

Фото: Алексей Дружинин / Фотохроника ТАСС

11 апреля 2021 года «Елисеевский» закрылся. Как заявляла тогда и. о. руководителя департамента городского имущества Москвы Яны Пушкарь, «прекращение функционирования гастронома является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По некоторым данным, охранный статус здания не позволяет обустраивать в нем что-либо, отличное от продуктового магазина, при этом гастроном с дорогими продуктами в этом месте считается нерентабельным, в том числе из-за ограниченности парковочных мест

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Чистый убыток ООО «Елисеевский магазин» в 2022 году составил 89,7 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 98,9% долей ООО «Елисеевский магазин» владеет Маргарита Гвоздева. До закрытия универмага компания принадлежала кипрской Grestalen Services, бенефициаром которой, как писали СМИ, выступал Яков Якубов. В 2023 году появилась информация, что универмаг может выкупить Realty4Sale и превратить его в фудхолл

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: moscow.org

Фото: Карл Фишер / Promo album of Eliseevsky grocery shop

Фото: Евгений Халдей / МАММ / МДФ

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

Фото: Wikipedia

Фото: Эммануил Евзерихин / МАММ / МДФ

Фото: Александр Лапин / МАММ / МДФ

Фото: Вадимир Веленгурин / Фотохроника ТАСС

Фото: Алексей Дружинин / Фотохроника ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

