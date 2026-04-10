Не «Гуру» ты мне

«Коучем может стать кто угодно, и кто угодно может влиять на людей, переживших неврозы и травмы. Так что будьте внимательны: здесь таится опасность»,— предостерегает французский режиссер Ян Гозлан, чья новая картина «Гуру» выходит в российский прокат 16 апреля. Тонкую грань между коучем и мессией пытается нащупать Юлия Шампорова.

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Это уже третий фильм режиссера с Пьером Нине в главной роли («Идеальный мужчина», «Черный ящик», «Гуру»), и во всех трех работах героя зовут одинаково — Матье Вассер. Несмотря на разницу тем и идей в этих картинах, режиссер успешно создает напряженный психологический триллер, в центре которого находится одержимый своим делом герой. Молодой писатель, который присваивает себе рукопись умершего человека, в «Идеальном мужчине», специалист по расследованию авиакатастроф в «Черном ящике», тренер по личностному росту в «Гуру» — всех этих героев объединяет не только общее имя, но и уверенность в своей правоте, амбициозность, цинизм.

Дуэту Гозлана и Нине уже десять лет, поэтому неудивительно, что, когда у актера возникла идея создать историю о коуче, который успешно манипулирует людьми с помощью своего красноречия, он, вдохновившись Томом Крузом и Джейком Джилленхолом, обратился именно к Яну.

«Это проект, который долгое время вызревал в моей голове,— признается Нине.— Изначально я хотел исследовать феномен способности одних людей буквально заряжать аудиторию словами, вводить слушателей в состояние, напоминающее транс, и, осознанно или нет, подчинять их своему влиянию. При работе над сценарием нас вдохновлял образ, созданный Томом Крузом в фильме "Магнолия". Кроме того, мы с Яном много обсуждали картину "Стрингер" с Джейком Джилленхолом. Хотя там акцент смещен в сторону современного вуайеризма, нас поразило то особое очарование, которым наделен главный герой: за его поступками невозможно не следить, пусть даже с долей тревоги. Парадоксально, но при нынешнем буме коучинга, когда соцсети пестрят "экспертами", раздающими советы на все случаи жизни,— в американском кинематографе еще не было фильма, глубоко исследующего эту тему. Именно поэтому мы особенно ценим уникальность нашего замысла».

Фильм погружает зрителя в неприглядную изнанку индустрии коучинга. В начале картины герой Нине Матье Вассер — очень успешный во Франции тренер личностного роста, он вдохновляется своими американскими коллегами (главный прототип тут, конечно, Тони Роббинс) и хочет достичь их уровня успеха в родной стране. Кажется, что мужчина искренне верит в то, чем занимается: он вовлечен в проблемы людей, которые к нему приходят, честно пытается помочь им, каждый день работает над увеличением собственной эффективности и ростом просмотров своих видеолекций. А еще каждое утро он ложится в ванну со льдом, которая установлена во дворе его роскошного особняка, а затем личный водитель везет его в дорогой машине на работу в офис, где его уже ждет собственная команда. Вассер — определенно человек железной воли, который добился успеха именно благодаря этому качеству.

Однако все меняется, когда успехом тренера заинтересовываются французские власти: они работают над принятием закона, который обязал бы всех коучей в стране иметь диплом психолога для того, чтобы работать с людьми. Диплома у героя нет, и он впадает в панику оттого, что в одночасье может лишиться всего. Эмигрировать и, таким образом, снизить свой уровень жизни — к этому он никак не готов. Он слишком долго добивался успеха, чтобы начать все сначала. Жить в маленькой квартирке и питаться бобами из консервной банки — это не для него. С этих пор его семинары, на которые собираются сотни людей, все больше начинают напоминать религиозные сообщества с авторитарным лидером, а сам он перестает соблюдать хоть какую-то профессиональную этику, принуждая доверяющих ему людей поступать по своей воле.

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025
Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025
Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Фильм демонстрирует феномен постправды, в котором слово служит не истине, но цели, какой бы лживой она ни была. В кульминационной фазе фильма Матье окончательно радикализируется и превращается в фанатика. Для него слово перестает быть инструментом передачи истины: он сознательно прибегает ко лжи. Правда отходит на второй план, уступая место высшей цели — зарядить последователей энергией, пробудить в них боевой дух и помочь им преодолеть состояние жертвы. В этой системе ценностей истина утрачивает всякий смысл, а понятие правды девальвируется. Вассер начинает подчинять себе жизни людей, играть ими как марионетками.

«Я вспоминаю "Магнолию", "Волка с Уолл-стрит", Пола Дано в "Нефти". Перед глазами встают образы персонажей, которые силой слова пробуждают в других некую опасную силу — словно будят дремлющего зверя. В этом и заключается двуединая природа словесного воздействия: оно одновременно обладает созидательной и разрушительной мощью. Возникает закономерный вопрос: действуют ли подобные коучи во благо — или же манипулируют людьми, стремясь обрести власть над их чувствами? Они играют на естественном стремлении каждого человека получить признание... Я считаю, что властям — и в особенности французским — крайне непросто определить, в какой именно момент поведение приобретает сектантские черты. Понятие "секта" охватывает довольно широкий спектр явлений: по сути, любая религия может подпасть под это определение. Поэтому нас в первую очередь интересовал вопрос, насколько опасен Матье Вассер»,— рассказывает Нине.

Кадр из фильма «Магнолия». Режиссер Пол Томас Андерсон, 1999
Кадр из фильма «Магнолия». Режиссер Пол Томас Андерсон, 1999
Кадр из фильма «Стрингер». Режиссер Дэн Гилрой, 2013
Кадр из фильма «Стрингер». Режиссер Дэн Гилрой, 2013

Герой, стремясь переломить нелестную для себя ситуацию, приходит на ток-шоу и признается, что подвергался домашнему насилию со стороны старшего брата (Кристоф Монтене). С братом у Вассера отношения сложные, прежде всего потому, что тот считает коучинг полным бредом, а своего брата — напыщенным индюком с синдромом мессии, который хочет научить всех вокруг, как жить. Неприятно, но не более: в семье Вассеров никогда не было домашнего насилия, а Матье выдумал всю эту ситуацию от и до, разрушив жизнь собственного брата. Мы наблюдаем, как герой, искренне верящий в то, что он может помочь людям, превращается в монстра, который крушит чужие жизни ради собственной выгоды.

Основными сюжетообразующими сценами фильма становятся эпизоды сессий, на которые, как на службу или концерт, собираются сотни людей. Подобные встречи со своими фанатами проводят все коучи, это тот формат, который приносит им наибольшую финансовую выгоду за счет продажи билетов, а пришедшим зрителям это дает состояние восторга, восхищения, эйфории. Гозлан показывает, как от сессии к сессии формат встреч героя с фанатами приобретает все более нездоровый, истеричный характер. Кульминацией этого становится сцена, где люди начинают издавать животные крики, теряя свой человеческий облик. Режиссер называет сцены сессий позвоночником фильма — именно они держат его основу, на них нанизывается сюжет. Готовясь к съемкам, Гозлан сам много раз посещал подобные семинары во Франции, стараясь лучше запомнить все детали для сценария. В фильме есть эпизод, когда журналистка, расследующая деятельность Вассера, проникает на его семинар под видом клиентки,— по сути, здесь Гозлан иронично изображает самого себя в поисках колоритной фактуры.

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Нине сравнивает съемки подобных сцен с рок-концертом и признается, что специально занимался с тренером, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме и иметь возможность «зажигать» на сцене так же, как это делают коучи и рок-звезды. «Это одна из самых изнурительных ролей, которые у меня были... А еще она чрезвычайно физически затратная. Особенно сцены семинаров, где мы по-настоящему искали этот коллективный подъем, эту эйфорию, вместе с людьми. И нас очень впечатляли статисты: каждый вечер мы их благодарили, потому что они импровизировали и приходили в невероятное состояние экстаза. Спасибо им за это»,— говорит исполнитель главной роли.

Нине играет персонажа на грани срыва, попавшего в своего рода капкан из амбиций, лжи и нежелания мириться с неприятными обстоятельствами. Он все дальше загоняет себя в тупик лжи и преступлений, из которого нет обратной дороги.

Интересно развиваются отношения между Вассером и его девушкой в исполнении Марион Барбо. Актриса начала сниматься в кино несколько лет назад. Будучи балериной Парижской оперы, она получила главную роль в фильме «Шагни вперед» режиссера Седрика Клапиша, где исполнила роль примы-балерины, которая из-за травмы и предательства уходит в современный танец. Роль в «Гуру» — без сомнения, самая яркая драматическая работа Барбо. По сюжету она живет и работает с Вассером, поддерживает его во всем, и при этом умело направляет в нужное для себя русло, тонко намекая, кого она желает видеть рядом с собой. Так, девушка хочет исправить напряженные отношения двух братьев, призывая Матье взять себя в руки и наладить отношения со старшим братом и пригласить его в гости. Эта пара — союз двух независимых людей, в котором еще неизвестно, кто кем манипулирует. Однако по ходу сюжета эти отношения становятся все трагичнее, а героиня Марион демонстрирует, что может постоять за себя, и не готова мириться с циничностью и ложью возлюбленного.

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

Кадр из фильма «Гуру». Режиссер Ян Гозлан, 2025

«Гуру» Яна Гозлана ставит много сложных этических вопросов. Насколько деятельность коучей, которые работают с морально неустойчивыми, психологически травмированными людьми, часто находящимися в депрессии, должна быть отрегулирована законом? Где грань между психологическими сессиями и религиозной экзальтацией, которую можно встретить на собраниях подобных тренеров личностного роста? Имеет ли право человек, который хочет сохранить статус и материальное положение, пойти на циничный обман и использовать свое влияние на людей как манипуляцию?

Создатели фильма не ставили перед собой задачу дать готовые ответы — напротив, картина призвана провоцировать зрителя на размышления и даже вызывать определенный дискомфорт из-за своей напряженной атмосферы и острых тем. Примечательно, что с командой фильма выходили на связь французские депутаты: им было интересно посмотреть ленту и инициировать общественные дискуссии вокруг затронутых в фильме вопросов. Проект стал поводом для широкого обсуждения во французском обществе. И кто знает, возможно, история регуляции деятельности коучей в скором времени из кинематографического вымысла станет реальностью. По крайней мере, во Франции.