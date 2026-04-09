Salon de 4ceramics откроется 10 апреля

С 10 по 19 апреля 2026 года в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства пройдет Salon de 4ceramics — ежегодная выставка современной художественной керамики и стекла.

В этом году в событии примут участие более 35 мастеров со всей страны, и каждый — с полноценной авторской экспозицией, куда войдут интерьерные объекты, предметный дизайн, скульптура и концептуальная керамика.

«Выставка проходит в музейном пространстве,— обращают внимание представители,— что задает высокий профессиональный уровень и позволяет рассматривать керамику как полноценное современное искусство, отражающее культурные процессы сегодняшнего дня».