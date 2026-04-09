Звезды в глазах

В уикенд, выпадающий на День космонавтики, можно посмотреть на звезды: тут вам и ярчайшие светила голливудского небосклона, и история советской научной кинофантастики, и печальный взгляд на падение одного небесного тела.

Текст: Павел Пугачев

Кадр из фильма «Вот это драма!». Режиссер Кристоффер Боргли, 2026

«Вот это драма!»

Режиссер Кристоффер Боргли

Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе, но все оказывается под угрозой срыва из-за честного ответа невесты на вопрос: «Что худшее ты когда-либо делала?» И ладно бы только жених был шокирован, но свидетелями того злополучного разговора были и его друзья, пришедшие в ярость от того, с кем хочет связать свою жизнь их товарищ.

Возрадуйтесь: это не очередные ужасы о страхе миллениалов перед институтом брака (за этим — к популярному мини-сериалу Netflix «У меня очень плохое предчувствие»), а черная комедия о кое-чем пострашнее. «Драму» просят не спойлерить, и в кои-то веки подобную просьбу прокатчиков действительно хочется поддержать. Но вот о чем сказать можно, так это о последовательности режиссерской стратегии норвежца Кристоффера Боргли, третий фильм подряд («Тошнит от себя», «Герой наших снов») снимающего нервное, ершистое и сбивающее случайного зрителя с толку кино о хрупкости любых социальных построений и невозможности починить то, что когда-то было ранено.

«Планета»

Режиссер Михаил Архипов

Август 1960-го. Режиссер Беренцев (космически обаятельный Сергей Гилев) готовится к съемкам научно-фантастического фильма о визите советских космонавтов на Венеру. Вот только его кино не нужно ни начальству (Геннадий Смирнов), ни зрителю, да и сам автор мечется в смятениях. Опора ему только верная жена (Дарья Мельникова), которая старается не ревновать мужа к встреченной им в коридорах «Совнаучфильма» музе (Виктория Соболь).

Фильм посвящен Павлу Владимировичу Клушанцеву — гению «Леннаучфильма», режиссеру «Планеты бурь» и ряда шедевров научно-популярного кино. Долгие годы о нем вообще никто не знал, потом запомнили как изобретателя-самоделкина, «чьи работы украл Голливуд». Михаил Архипов, выпускник режиссерской мастерской Олега Ковалова в СПбГИКиТ, второй фильм подряд (в дуплете с доком «Однажды в Ленинграде») восстанавливает киноведческую справедливость, размышляя о Клушанцеве прежде всего как о художнике и гении места, творившем не благодаря, а вопреки.

«Емельяненко»

Режиссер Валерия Гай Германика

Легендарный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, в отличие от своего старшего брата Федора, вряд ли кому кажется примером для подражания. Пьяница, дебошир, насильник (в 2015-м был осужден на 4,5 года за изнасилование, но выпущен раньше срока по УДО). Герой желтой прессы и криминальной хроники, жизненный путь которого — прыжки на одни и те же грабли.

Но надо быть талантливым документалистом, чтобы в этой фигуре увидеть не только историю распада личности, но и по-своему трогательного персонажа, не то загнанного зверя, не то жертву собственноручно взращенных демонов. И надо быть действительно блистательным режиссером, чтобы собрать из такого монотонного жизненного материала интересную историю. Пожалуй, это лучший — не только среди документальных — фильм Германики. В нем авторская эпатажность не противится исходному материалу, а высекает искры высшей правды.