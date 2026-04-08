Эрмитаж предоставил более 200 предметов для выставки о Екатерине II

Масштабный выставочный проект «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» разместился сразу на двух площадках Екатеринбурга — в центре «Эрмитаж-Урал» и в Главном корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Для экспозиции Государственный Эрмитаж предоставил из фондов более 200 предметов, связанных с деятельностью Екатерины II, включая мемориальные вещи императрицы, живопись и предметы прикладного искусства. Часть экспонатов специально отреставрирована для выставки в Екатеринбурге и экспонируется впервые.

Первая часть выставки, расположенная в центре «Эрмитаж-Урал», рассказывает о времени правления Екатерины Великой, которое называют «золотым веком» Российской империи, а также о семье и ближайшем окружении императрицы, ее образе жизни и развлечениях при высочайшем дворе.

Вторая часть выставки, расположенная в Главном корпусе ЕМИИ, посвящена истории освоения природных недр Урала и Сибири, развития промышленности и художественных промыслов во время царствования Екатерины II.

Выставочный проект открыт в рамках Дней Эрмитажа, которые проходят в рамках празднования 90-летия ЕМИИ и пятилетия с момента открытия в Екатеринбурге культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». «Появление центра "Эрмитаж-Урал" повлияло на развитие нашей инфраструктуры и развитие нашего коллектива. Те выставки и те мероприятия, которые мы можем привозить благодаря ресурсам Государственного Эрмитажа, стали совершенно новой планкой для музейной работы в целом»,— рассказал на пресс-конференции директор ЕМИИ Никита Корытин.

Посетить экспозиции можно до 13 сентября.

София Паникова