Эрмитаж предоставил более 200 предметов для выставки о Екатерине II

Масштабный выставочный проект «Екатерина Великая. Блеск престола и мощь Урала» разместился сразу на двух площадках Екатеринбурга — в центре «Эрмитаж-Урал» и в Главном корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Для экспозиции Государственный Эрмитаж предоставил из фондов более 200 предметов, связанных с деятельностью Екатерины II, включая мемориальные вещи императрицы, живопись и предметы прикладного искусства. Часть экспонатов специально отреставрирована для выставки в Екатеринбурге и экспонируется впервые.

Первая часть выставки, расположенная в центре «Эрмитаж-Урал», рассказывает о времени правления Екатерины Великой, которое называют «золотым веком» Российской империи, а также о семье и ближайшем окружении императрицы, ее образе жизни и развлечениях при высочайшем дворе.

Вторая часть выставки, расположенная в Главном корпусе ЕМИИ, посвящена истории освоения природных недр Урала и Сибири, развития промышленности и художественных промыслов во время царствования Екатерины II.

Выставочный проект открыт в рамках Дней Эрмитажа, которые проходят в рамках празднования 90-летия ЕМИИ и пятилетия с момента открытия в Екатеринбурге культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал». «Появление центра "Эрмитаж-Урал" повлияло на развитие нашей инфраструктуры и развитие нашего коллектива. Те выставки и те мероприятия, которые мы можем привозить благодаря ресурсам Государственного Эрмитажа, стали совершенно новой планкой для музейной работы в целом»,— рассказал на пресс-конференции директор ЕМИИ Никита Корытин.

Посетить экспозиции можно до 13 сентября.

София Паникова

Зимний дворец в Санкт-Петербурге — бывшая императорская резиденция, ныне входит в состав Государственного Эрмитажа

Зимний дворец в Санкт-Петербурге — бывшая императорская резиденция, ныне входит в состав Государственного Эрмитажа

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина

В 1764 году российская казна получила от берлинского коммерсанта Иоганна Гоцковского долг не деньгами, а коллекцией из 225 картин. Эти полотна, прибывшие в Петербург, императрица Екатерина II с готовностью приняла. Для просвещенной государыни, ведущей переписку с Вольтером и Дидро, коллекционирование стало важной частью имиджа европейского монарха. С этого скромного, по будущим меркам, собрания началась ее «охота за шедеврами», превратившая частный кабинет редкостей в одну из величайших сокровищниц мира

В 1764 году российская казна получила от берлинского коммерсанта Иоганна Гоцковского долг не деньгами, а коллекцией из 225 картин. Эти полотна, прибывшие в Петербург, императрица Екатерина II с готовностью приняла. Для просвещенной государыни, ведущей переписку с Вольтером и Дидро, коллекционирование стало важной частью имиджа европейского монарха. С этого скромного, по будущим меркам, собрания началась ее «охота за шедеврами», превратившая частный кабинет редкостей в одну из величайших сокровищниц мира

Фото: Екатерина Калиновская

Одна из картин Иоганна Эрнста Гоцковского. Гоцковский был крупнейшим берлинским коммерсантом и банкиром, связанным с прусским королем Фридрихом II. В результате Семилетней войны он оказался в отчаянном положении: задолжал огромную сумму кредиторам, главным из которых (косвенно) была российская казна. Вместо требования денег, которых у Гоцковского не было, вступившая на престол Екатерина II пошла на бартер и получила в итоге коллекцию. Таким образом, первая коллекция Эрмитажа — это не трофей и не подарок, а исторический компромисс

Одна из картин Иоганна Эрнста Гоцковского. Гоцковский был крупнейшим берлинским коммерсантом и банкиром, связанным с прусским королем Фридрихом II. В результате Семилетней войны он оказался в отчаянном положении: задолжал огромную сумму кредиторам, главным из которых (косвенно) была российская казна. Вместо требования денег, которых у Гоцковского не было, вступившая на престол Екатерина II пошла на бартер и получила в итоге коллекцию. Таким образом, первая коллекция Эрмитажа — это не трофей и не подарок, а исторический компромисс

Фото: Государственный Эрмитаж

Самым первым зданием, с которого Эрмитаж начался именно как музей, был Малый Эрмитаж. Зимний дворец, построенный Растрелли для Елизаветы Петровны, изначально был исключительно императорской резиденцией. Картины и коллекции там хранились в личных апартаментах, это была не сокровищница. Поэтому исторически Зимний стал частью Эрмитажа позже. Малый Эрмитаж же был специально построен по приказу Екатерины II для размещения ее быстрорастущей коллекции. Старый (Большой) Эрмитаж (1771–1787) построен следом, когда коллекции перестало хватать места в Малом. Эрмитажный театр (1783–1787) завершил первоначальный ансамбль

Самым первым зданием, с которого Эрмитаж начался именно как музей, был Малый Эрмитаж. Зимний дворец, построенный Растрелли для Елизаветы Петровны, изначально был исключительно императорской резиденцией. Картины и коллекции там хранились в личных апартаментах, это была не сокровищница. Поэтому исторически Зимний стал частью Эрмитажа позже. Малый Эрмитаж же был специально построен по приказу Екатерины II для размещения ее быстрорастущей коллекции. Старый (Большой) Эрмитаж (1771–1787) построен следом, когда коллекции перестало хватать места в Малом. Эрмитажный театр (1783–1787) завершил первоначальный ансамбль

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Екатерина II покупала не отдельные картины, а целые прославленные коллекции. Ключевыми «трофеями» стали собрания европейской знати. В 1769 году была приобретена коллекция саксонского министра графа Генриха фон Брюля, богатая голландской и фламандской живописью. На фото — «Апостолы Павел и Варнава в Листре» Якоба Йорданса

Екатерина II покупала не отдельные картины, а целые прославленные коллекции. Ключевыми «трофеями» стали собрания европейской знати. В 1769 году была приобретена коллекция саксонского министра графа Генриха фон Брюля, богатая голландской и фламандской живописью. На фото — «Апостолы Павел и Варнава в Листре» Якоба Йорданса

Фото: Государственный Эрмитаж

В 1772 году последовала громкая покупка в Париже — коллекция банкира, первого королевского казначея Пьера Кроза. Картина Рубенса «Вакх» (на фото) — один из ярчайших примеров фламандской живописи из собрания Кроза, образец блестящего барокко

В 1772 году последовала громкая покупка в Париже — коллекция банкира, первого королевского казначея Пьера Кроза. Картина Рубенса «Вакх» (на фото) — один из ярчайших примеров фламандской живописи из собрания Кроза, образец блестящего барокко

Фото: Государственный Эрмитаж

Собрание Кроза считалось одним из лучших в Европе. Оно включало ядро будущей эрмитажной славы: «Святое Семейство» Рафаэля, картины Тициана и шедевры Рембрандта. На фото — «Даная» последнего. К концу царствования императрицы ее частное собрание, начавшееся со 225 картин, насчитывало около 4000 полотен и тоже уверенно вошло в число величайших в Европе

Собрание Кроза считалось одним из лучших в Европе. Оно включало ядро будущей эрмитажной славы: «Святое Семейство» Рафаэля, картины Тициана и шедевры Рембрандта. На фото — «Даная» последнего. К концу царствования императрицы ее частное собрание, начавшееся со 225 картин, насчитывало около 4000 полотен и тоже уверенно вошло в число величайших в Европе

Фото: Государственный Эрмитаж

Новый Эрмитаж (1842–1851) — первое в России здание, изначально спроектированное как публичный музей (его и охраняют атланты). К середине XIX века разросшиеся императорские коллекции уже не помещались в старых зданиях. Николай I принял решение превратить закрытую сокровищницу в общедоступный национальный музей. Проектом занимался баварский архитектор Лео фон Кленце. Двери первого публичного музея России официально открылись 5 февраля 1852 года. Здесь впервые появились нумерованные залы с табличками, специальные отделы, внутреннее убранство (росписи, мозаичные полы, мебель)

Новый Эрмитаж (1842–1851) — первое в России здание, изначально спроектированное как публичный музей (его и охраняют атланты). К середине XIX века разросшиеся императорские коллекции уже не помещались в старых зданиях. Николай I принял решение превратить закрытую сокровищницу в общедоступный национальный музей. Проектом занимался баварский архитектор Лео фон Кленце. Двери первого публичного музея России официально открылись 5 февраля 1852 года. Здесь впервые появились нумерованные залы с табличками, специальные отделы, внутреннее убранство (росписи, мозаичные полы, мебель)

Фото: Государственный Эрмитаж

Постоянный билет для входа в Императорский Эрмитаж и галереи Петра I, 1860-е годы. Подписан обер-гофмаршалом графом Шуваловым. Подобные билеты были платными и давали владельцу право на неоднократное посещение Эрмитажа и галереи Петра (которые тогда находилась в здании Кунсткамеры и где были выставлены личные вещи императора). Вероятно, появление билета свидетельствовало о том, что Эрмитаж стал восприниматься как рабочий институт культуры и образовательный центр, где можно проводить время регулярно

Постоянный билет для входа в Императорский Эрмитаж и галереи Петра I, 1860-е годы. Подписан обер-гофмаршалом графом Шуваловым. Подобные билеты были платными и давали владельцу право на неоднократное посещение Эрмитажа и галереи Петра (которые тогда находилась в здании Кунсткамеры и где были выставлены личные вещи императора). Вероятно, появление билета свидетельствовало о том, что Эрмитаж стал восприниматься как рабочий институт культуры и образовательный центр, где можно проводить время регулярно

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Идея украсить крыльцо Эрмитажа атлантами принадлежит архитектору Лео фон Кленце. Фигуры изготавливали в течение двух лет около 150 камнетесов. Атлантов установили в 1848 году, за четыре года до завершения строительства Нового Эрмитажа. Они обросли множеством легенд. Так, например, некоторые верят, что у крайнего правого атланта нужно загадывать желания. Кроме того, ежедневно у ног этих гигантов можно встретить молодоженов, для которых тоже существует «обряд»

Идея украсить крыльцо Эрмитажа атлантами принадлежит архитектору Лео фон Кленце. Фигуры изготавливали в течение двух лет около 150 камнетесов. Атлантов установили в 1848 году, за четыре года до завершения строительства Нового Эрмитажа. Они обросли множеством легенд. Так, например, некоторые верят, что у крайнего правого атланта нужно загадывать желания. Кроме того, ежедневно у ног этих гигантов можно встретить молодоженов, для которых тоже существует «обряд»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

Коллекция постепенно расширяется. Приобретаются не только картины, но и древности. В 1861 году музей покупает римскую коллекцию маркиза Кампаны, включая знаменитые античные вазы и скульптуры. Так в Эрмитаж попала древнеримская статуя Юпитера (на фото) I века

Коллекция постепенно расширяется. Приобретаются не только картины, но и древности. В 1861 году музей покупает римскую коллекцию маркиза Кампаны, включая знаменитые античные вазы и скульптуры. Так в Эрмитаж попала древнеримская статуя Юпитера (на фото) I века

Фото: Государственный Эрмитаж

Появляются первые археологические находки из Южной России: в музей хлынули экспонаты с раскопок курганов в Причерноморье и Крыму. Это было знаменитое скифское золото — шедевры древних кочевников, созданные в звериной манере. Среди них бляха — украшение горита в виде оленя с подогнутыми ногами (VII в. до н. э.). Ее нашли в Закубанье (станица Костромская). Эти сокровища сделали Эрмитаж мировым центром по изучению скифской культуры

Появляются первые археологические находки из Южной России: в музей хлынули экспонаты с раскопок курганов в Причерноморье и Крыму. Это было знаменитое скифское золото — шедевры древних кочевников, созданные в звериной манере. Среди них бляха — украшение горита в виде оленя с подогнутыми ногами (VII в. до н. э.). Ее нашли в Закубанье (станица Костромская). Эти сокровища сделали Эрмитаж мировым центром по изучению скифской культуры

Фото: Государственный Эрмитаж

На фото — первая официальная манифестация 1 мая (18 апреля по старому стилю) 1917 года при новом, Временном правительстве. С началом Февральской революции и падением монархии Зимний дворец, где все еще располагались некоторые покои царской семьи, немедленно оказался в эпицентре событий

На фото — первая официальная манифестация 1 мая (18 апреля по старому стилю) 1917 года при новом, Временном правительстве. С началом Февральской революции и падением монархии Зимний дворец, где все еще располагались некоторые покои царской семьи, немедленно оказался в эпицентре событий

Фото: Карл Булла / pastvu.com

Всего через полгода после падения монархии Зимний дворец еще не был музеем, а служил резиденцией нового правительства. Знаменитый малахитовый зал дворца был залом заседаний Временного правительства

Всего через полгода после падения монархии Зимний дворец еще не был музеем, а служил резиденцией нового правительства. Знаменитый малахитовый зал дворца был залом заседаний Временного правительства

Фото: Карл Кубеш / pastvu.com

Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский летом 1917 года в своем кабинете в Зимнем дворце

Министр-председатель Временного правительства Александр Керенский летом 1917 года в своем кабинете в Зимнем дворце

Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Для сотрудников Эрмитажа это было время тревожной неопределенности и активных действий: они уже работали над спасением коллекции от возможного хаоса и составляли описи. Они в буквальном смысле опечатали двери и переходы, ведущие из музейных залов в жилые покои дворца, чтобы предотвратить возможные грабежи и повреждения

Для сотрудников Эрмитажа это было время тревожной неопределенности и активных действий: они уже работали над спасением коллекции от возможного хаоса и составляли описи. Они в буквальном смысле опечатали двери и переходы, ведущие из музейных залов в жилые покои дворца, чтобы предотвратить возможные грабежи и повреждения

Фото: Государственный Эрмитаж

Во время вооруженного восстания в октябре Зимний дворец (резиденция правительства) был взят, а Эрмитаж (музей) — нет. Это принципиально важное различие. При этом существовала опасность «революционного вандализма»: некоторые радикальные группы большевиков высказывали предложения уничтожить «дворянское искусство». На фото — женский батальон смерти на Дворцовой площади (Петроград, 1917 год)

Во время вооруженного восстания в октябре Зимний дворец (резиденция правительства) был взят, а Эрмитаж (музей) — нет. Это принципиально важное различие. При этом существовала опасность «революционного вандализма»: некоторые радикальные группы большевиков высказывали предложения уничтожить «дворянское искусство». На фото — женский батальон смерти на Дворцовой площади (Петроград, 1917 год)

Фото: Государственный Эрмитаж

Зал 395 Зимнего дворца после штурма. Хоть и существует легенда о разграблении шедевров, на деле большевики штурмовали жилые и правительственные помещения дворца. Тем не менее жилые части (где были предметы дворцовой обстановки, интерьеры, исторические реликвии), которые революционеры не жалели, сейчас являются художественными ценностями и предметами эпохи. Были разбиты вазы, зеркала, повреждена мебель, разграблены винные погреба и т. д.

Зал 395 Зимнего дворца после штурма. Хоть и существует легенда о разграблении шедевров, на деле большевики штурмовали жилые и правительственные помещения дворца. Тем не менее жилые части (где были предметы дворцовой обстановки, интерьеры, исторические реликвии), которые революционеры не жалели, сейчас являются художественными ценностями и предметами эпохи. Были разбиты вазы, зеркала, повреждена мебель, разграблены винные погреба и т. д.

Фото: Карл Кубеш / Государственный Эрмитаж

Афиша Первой выставки художественных произведений Эрмитажа в 1920 году

Афиша Первой выставки художественных произведений Эрмитажа в 1920 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На репродукции акварели Луиджи Премацци изображен кабинет императрицы Марии Александровны. Так выглядел Зимний дворец до «большой распродажи». В глубине зала можно разглядеть «Мадонну Альба» Рафаэля. Однако с конца 20-х годов прошлого века советская власть начала распродавать сокровища из собрания Эрмитажа европейским магнатам. В результате музей лишился значительной части своего собрания и утратил произведения, украшающие сегодня крупнейшие галереи мира

На репродукции акварели Луиджи Премацци изображен кабинет императрицы Марии Александровны. Так выглядел Зимний дворец до «большой распродажи». В глубине зала можно разглядеть «Мадонну Альба» Рафаэля. Однако с конца 20-х годов прошлого века советская власть начала распродавать сокровища из собрания Эрмитажа европейским магнатам. В результате музей лишился значительной части своего собрания и утратил произведения, украшающие сегодня крупнейшие галереи мира

Фото: Государственный Эрмитаж

«Мадонна Альба» Рафаэля. Продана Правительством СССР в апреле 1931 года через Берлинскую галерею Маттизена американскому коллекционеру Эндрю У. Меллоному. Сегодня картина находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне

«Мадонна Альба» Рафаэля. Продана Правительством СССР в апреле 1931 года через Берлинскую галерею Маттизена американскому коллекционеру Эндрю У. Меллоному. Сегодня картина находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне

Фото: Sailko / Wikimedia

Впрочем, несмотря на продажу части коллекции Эрмитажа, количество художественных ценностей в нем росло. После Октябрьской революции власть объявила имущество аристократов, купцов-меценатов и промышленников собственностью государства. Так из ликвидированных особняков и усадеб в музей попали произведения искусства, ранее принадлежавшие известным семьям империи. Скульптурная группа «Амур и Психея» создана в первой трети XVII века из слоновой кости. Ее коммунисты забрали из семейной коллекции Юсуповых

Впрочем, несмотря на продажу части коллекции Эрмитажа, количество художественных ценностей в нем росло. После Октябрьской революции власть объявила имущество аристократов, купцов-меценатов и промышленников собственностью государства. Так из ликвидированных особняков и усадеб в музей попали произведения искусства, ранее принадлежавшие известным семьям империи. Скульптурная группа «Амур и Психея» создана в первой трети XVII века из слоновой кости. Ее коммунисты забрали из семейной коллекции Юсуповых

Фото: Государственный Эрмитаж

После революции и Гражданской войны Средневековье, рыцарские романы, тема благородных воинов и богатырей переживали огромный культурный ренессанс в массовом сознании. Это отражалось в литературе, кино (например, «Александр Невский» Эйзенштейна, 1938). Эрмитаж сыграл на этом искреннем интересе и организовал Зал доспехов. Выставка была способом привлечь публику в условиях необходимости самоокупаемости и просуществовала примерно до 1938-го

После революции и Гражданской войны Средневековье, рыцарские романы, тема благородных воинов и богатырей переживали огромный культурный ренессанс в массовом сознании. Это отражалось в литературе, кино (например, «Александр Невский» Эйзенштейна, 1938). Эрмитаж сыграл на этом искреннем интересе и организовал Зал доспехов. Выставка была способом привлечь публику в условиях необходимости самоокупаемости и просуществовала примерно до 1938-го

Фото: Государственный Эрмитаж

После революции Зимний дворец решили наполнить новым, «правильным» идеологическим содержанием. Так родилась идея превратить часть здания в главный в стране Музей Революции. Это была идеологическая инсталляция с работами на революционные темы. Подлинные предметы искусства были вынесены, отправлены в запасники или другие музеи, их место заняла «правильная» агитация. Музей просуществовал до 1939 года, а после войны началось восстановление исторических интерьеров дворца. Фонды и концепция этого музея были перебазированы в особняк Кшесинской

После революции Зимний дворец решили наполнить новым, «правильным» идеологическим содержанием. Так родилась идея превратить часть здания в главный в стране Музей Революции. Это была идеологическая инсталляция с работами на революционные темы. Подлинные предметы искусства были вынесены, отправлены в запасники или другие музеи, их место заняла «правильная» агитация. Музей просуществовал до 1939 года, а после войны началось восстановление исторических интерьеров дворца. Фонды и концепция этого музея были перебазированы в особняк Кшесинской

Фото: Государственный Эрмитаж

Малый итальянский просвет Нового Эрмитажа после эвакуации экспонатов музея. Начало Великой Отечественной войны существенным образом повлияло на деятельность Эрмитажа. А спасение эрмитажной коллекции во время блокады Ленинграда называют подвигом музейных сотрудников. В июле 1941 года большая часть экспонатов была вывезена двумя эшелонами через Вологду, Киров и Пермь в Свердловск

Малый итальянский просвет Нового Эрмитажа после эвакуации экспонатов музея. Начало Великой Отечественной войны существенным образом повлияло на деятельность Эрмитажа. А спасение эрмитажной коллекции во время блокады Ленинграда называют подвигом музейных сотрудников. В июле 1941 года большая часть экспонатов была вывезена двумя эшелонами через Вологду, Киров и Пермь в Свердловск

Фото: Борис Кудояров / Государственный Эрмитаж

Ленинград в блокаде. Эрмитаж. Пострадавшая во время бомбежки статуя. Третий эшелон вывезти не успели, но сотрудники практически целиком спасли произведения искусства, сохранив их в подвалах Эрмитажа и в Исаакиевском соборе

Ленинград в блокаде. Эрмитаж. Пострадавшая во время бомбежки статуя. Третий эшелон вывезти не успели, но сотрудники практически целиком спасли произведения искусства, сохранив их в подвалах Эрмитажа и в Исаакиевском соборе

Фото: Борис Кудояров / Государственный Эрмитаж

18 июня 1942 года во время обстрела Ленинграда каретный сарай Малого Эрмитажа был разрушен прямым попаданием немецкого снаряда. В нем хранилась коллекция придворно-конюшенного музея. Были уничтожены семь карет и два паланкина, остальные экспонаты получили серьезные повреждения

18 июня 1942 года во время обстрела Ленинграда каретный сарай Малого Эрмитажа был разрушен прямым попаданием немецкого снаряда. В нем хранилась коллекция придворно-конюшенного музея. Были уничтожены семь карет и два паланкина, остальные экспонаты получили серьезные повреждения

Фото: Михаил Величко / Российская национальная библиотека

Эрмитаж в годы блокады Ленинграда, подготовка к выставке. Справа на фото искусствовед Михаил Васильевич Доброклонский, который в годы войны исполнял обязанности директора музея и сохранил оставшиеся коллекции в условиях блокады, голода и холода. Первым шагом к возрождению Эрмитажа стал Павильонный зал и галереи Висячего сада: именно здесь к ноябрю 1944 года решили открыть выставку сокровищ, переживших блокаду в осажденном городе. Команде предстояло вывезти десятки кубометров песка, отполировать полы, вставить выбитые стекла, привести в порядок люстры. Усилия оправдались: выставка, открытая в ноябре 1944-го, стала праздником для всех, кто ее создавал и посещал. За девять месяцев на выставке побывали почти 30 тыс. человек

Эрмитаж в годы блокады Ленинграда, подготовка к выставке. Справа на фото искусствовед Михаил Васильевич Доброклонский, который в годы войны исполнял обязанности директора музея и сохранил оставшиеся коллекции в условиях блокады, голода и холода. Первым шагом к возрождению Эрмитажа стал Павильонный зал и галереи Висячего сада: именно здесь к ноябрю 1944 года решили открыть выставку сокровищ, переживших блокаду в осажденном городе. Команде предстояло вывезти десятки кубометров песка, отполировать полы, вставить выбитые стекла, привести в порядок люстры. Усилия оправдались: выставка, открытая в ноябре 1944-го, стала праздником для всех, кто ее создавал и посещал. За девять месяцев на выставке побывали почти 30 тыс. человек

Фото: Борис Кудояров / Государственный Эрмитаж

Для подготовки к этой выставке из эвакуации вернулся директор Эрмитажа Иосиф Орбели. Начав работу в музее в 1920 году хранителем, он прошел путь до заведующего отделом искусства Востока, а в 1934-м возглавил Эрмитаж как директор. В 1941 году Орбели организовал героическую эвакуацию более миллиона экспонатов в Свердловск, а сам остался в блокадном Ленинграде, чтобы спасать оставшиеся сокровища и здание. В марте 1943-го года он все-таки эвакуировался в Ереван, откуда вернулся после прорыва блокады и продолжил руководить Эрмитажем до 1951-го

Для подготовки к этой выставке из эвакуации вернулся директор Эрмитажа Иосиф Орбели. Начав работу в музее в 1920 году хранителем, он прошел путь до заведующего отделом искусства Востока, а в 1934-м возглавил Эрмитаж как директор. В 1941 году Орбели организовал героическую эвакуацию более миллиона экспонатов в Свердловск, а сам остался в блокадном Ленинграде, чтобы спасать оставшиеся сокровища и здание. В марте 1943-го года он все-таки эвакуировался в Ереван, откуда вернулся после прорыва блокады и продолжил руководить Эрмитажем до 1951-го

Фото: Российская Академия Наук

В начале октября 1945 года началась реэвакуация экспонатов Эрмитажа из Свердловска. 10 октября первые эшелоны прибыли в Ленинград, через три дня разгрузка была завершена, а 14 октября началась развеска возвращенных картин в залах. Весь процесс реэвакуации длился несколько месяцев

В начале октября 1945 года началась реэвакуация экспонатов Эрмитажа из Свердловска. 10 октября первые эшелоны прибыли в Ленинград, через три дня разгрузка была завершена, а 14 октября началась развеска возвращенных картин в залах. Весь процесс реэвакуации длился несколько месяцев

Фото: Василий Федосеев / Государственный Эрмитаж

8 ноября 1945 года Эрмитаж открылся, посетители входили в восстановленный музей через Халтуринский подъезд, хотя портик с атлантами тогда еще не был отреставрирован

8 ноября 1945 года Эрмитаж открылся, посетители входили в восстановленный музей через Халтуринский подъезд, хотя портик с атлантами тогда еще не был отреставрирован

Фото: pastvu.com

Романовская галерея Эрмитажа, 1946 год. Возвращение экспонатов. Поэтапно для посетителей стали доступны восстановленные залы: галерея Рембрандта, Петровская и Романовская галереи

Романовская галерея Эрмитажа, 1946 год. Возвращение экспонатов. Поэтапно для посетителей стали доступны восстановленные залы: галерея Рембрандта, Петровская и Романовская галереи

Фото: Давид Трахтенберг / Harvard Library

Зал искусства Франции XVIII века, 1946 год. В 1942-м в Зимний дворец попал снаряд, который пробил потолок зала и значительно повредил интерьеры. К 7 ноября 1946 года зал был восстановлен (символическая точка открытия целого блока восстановленных залов). Среди выставляемых экспонатов в зале картины Ф. Буше, а также работы Э. М. Фальконе (среди них знаменитый «Амур»)

Зал искусства Франции XVIII века, 1946 год. В 1942-м в Зимний дворец попал снаряд, который пробил потолок зала и значительно повредил интерьеры. К 7 ноября 1946 года зал был восстановлен (символическая точка открытия целого блока восстановленных залов). Среди выставляемых экспонатов в зале картины Ф. Буше, а также работы Э. М. Фальконе (среди них знаменитый «Амур»)

Фото: Harvard Library / автор неизвестен

В 1964 году Борис Борисович Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа и на этом посту пробыл 26 лет, до 1990 года. Его эпоха стала для Эрмитажа временем «научной реставрации» и возвращения в мировое музейное сообщество. Под его началом расцвела фундаментальная научная работа: издавались многотомные каталоги, активизировались экспедиции, а хранители получили возможность глубоко изучать коллекции

В 1964 году Борис Борисович Пиотровский был назначен директором Государственного Эрмитажа и на этом посту пробыл 26 лет, до 1990 года. Его эпоха стала для Эрмитажа временем «научной реставрации» и возвращения в мировое музейное сообщество. Под его началом расцвела фундаментальная научная работа: издавались многотомные каталоги, активизировались экспедиции, а хранители получили возможность глубоко изучать коллекции

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

В сложных условиях «железного занавеса» Борису Пиотровскому удавалось укреплять международные связи. Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» стала сенсацией в Москве и Ленинграде. Выставка была организована в рамках Международного соглашения между СССР и Арабской Республикой Египет. Там демонстрировались артефакты, в 1922 году обнаруженные в гробнице фараона Тутанхамона археологом Говардом Картером

В сложных условиях «железного занавеса» Борису Пиотровскому удавалось укреплять международные связи. Выставка «Сокровища гробницы Тутанхамона» стала сенсацией в Москве и Ленинграде. Выставка была организована в рамках Международного соглашения между СССР и Арабской Республикой Египет. Там демонстрировались артефакты, в 1922 году обнаруженные в гробнице фараона Тутанхамона археологом Говардом Картером

Фото: Валентин Черединцев / ТАСС

Всю современную историю России главой Эрмитажа является Михаил Пиотровский. С падением «железного занавеса» он продолжил дело отца — укрепление связей с западными музеями (Лувр, Метрополитен, Прадо и др.) и фондами. Выставочные центры-посольства появились в разных странах мира. С приходом цифровых технологий к ним активно подключился и Эрмитаж, несмотря на консервативный подход музейного сообщества. Сам Михаил Пиотровский неоднократно отмечал, что это помогает развивать глобальный бренд Эрмитажа, сочетая традицию со смелыми экспериментами

Всю современную историю России главой Эрмитажа является Михаил Пиотровский. С падением «железного занавеса» он продолжил дело отца — укрепление связей с западными музеями (Лувр, Метрополитен, Прадо и др.) и фондами. Выставочные центры-посольства появились в разных странах мира. С приходом цифровых технологий к ним активно подключился и Эрмитаж, несмотря на консервативный подход музейного сообщества. Сам Михаил Пиотровский неоднократно отмечал, что это помогает развивать глобальный бренд Эрмитажа, сочетая традицию со смелыми экспериментами

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Съемки фильма «Русский ковчег» (2001) режиссёра Александра Сокурова, созданный в совместном производстве России и Германии. Его сюжет строится вокруг современного героя (от чьего лица ведётся повествование), который вместе с загадочным европейским спутником из прошлого бродит по залам Зимнего дворца, становясь свидетелем оживших исторических сцен — от времён Петра I до роскошного бала 1913 года. Вся эта призрачная фреска русской истории была снята одним непрерывным 96-минутным кадром за единственный съёмочный день 23 декабря 2001 года в реальных интерьерах Эрмитажа. Это потребовало титанической координации тысяч участников и сделало фильм техническим чудом мирового кинематографа. Российская премьера состоялась в Эрмитаже 27 мая 2002 года. В России картина вышла всего на 2 экранах, но в американском прокате фильм стал хитом

Съемки фильма «Русский ковчег» (2001) режиссёра Александра Сокурова, созданный в совместном производстве России и Германии. Его сюжет строится вокруг современного героя (от чьего лица ведётся повествование), который вместе с загадочным европейским спутником из прошлого бродит по залам Зимнего дворца, становясь свидетелем оживших исторических сцен — от времён Петра I до роскошного бала 1913 года. Вся эта призрачная фреска русской истории была снята одним непрерывным 96-минутным кадром за единственный съёмочный день 23 декабря 2001 года в реальных интерьерах Эрмитажа. Это потребовало титанической координации тысяч участников и сделало фильм техническим чудом мирового кинематографа. Российская премьера состоялась в Эрмитаже 27 мая 2002 года. В России картина вышла всего на 2 экранах, но в американском прокате фильм стал хитом

Фото: Александр Беленький

Сегодня Эрмитаж — это в том числе научный центр, оснащенный передовыми технологиями для изучения и сохранения шедевров. На фото — картина Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» в Отделе научно-технологической экспертизы (ОНТЭ), расположенном в Запасном доме Зимнего дворца. В лабораториях ученые «просвечивают» время, то есть искусство прошлого спасают технологии будущего

Сегодня Эрмитаж — это в том числе научный центр, оснащенный передовыми технологиями для изучения и сохранения шедевров. На фото — картина Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» в Отделе научно-технологической экспертизы (ОНТЭ), расположенном в Запасном доме Зимнего дворца. В лабораториях ученые «просвечивают» время, то есть искусство прошлого спасают технологии будущего

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Открытие Главного штаба в 2014 году после реконструкции, пожалуй, самая значительная трансформация Эрмитажа в новейшее время. Новый корпус изменил саму суть музея. В современном пространстве регулярно проводятся временные выставки и мероприятия. На одной стороне Дворцовой площади — классическое искусство в исторических зданиях. На другой — искусство модерна и современности

Открытие Главного штаба в 2014 году после реконструкции, пожалуй, самая значительная трансформация Эрмитажа в новейшее время. Новый корпус изменил саму суть музея. В современном пространстве регулярно проводятся временные выставки и мероприятия. На одной стороне Дворцовой площади — классическое искусство в исторических зданиях. На другой — искусство модерна и современности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Здесь обрели свое место импрессионисты, постимпрессионисты и мастера авангарда. Легендарные «Танец» и «Музыка» Матисса (на фото), десятки работ Пикассо, картины Ван Гога, Гогена, Моне, Ренуара представлены с должным размахом

Здесь обрели свое место импрессионисты, постимпрессионисты и мастера авангарда. Легендарные «Танец» и «Музыка» Матисса (на фото), десятки работ Пикассо, картины Ван Гога, Гогена, Моне, Ренуара представлены с должным размахом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Литография Пикассо «Голубь» поступила в 1964 году в дар от Союза художников СССР. Сейчас в постоянной экспозиции Эрмитажа не находится. Ее показывают ротационно, на временных выставках, в том числе чтобы не подвергать разрушению

Литография Пикассо «Голубь» поступила в 1964 году в дар от Союза художников СССР. Сейчас в постоянной экспозиции Эрмитажа не находится. Ее показывают ротационно, на временных выставках, в том числе чтобы не подвергать разрушению

Фото: Государственный Эрмитаж

«Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара поступил в Эрмитаж в 1948 году из Государственного музея нового западного искусства. Полотно — одной из жемчужин эрмитажного собрания импрессионизма

«Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара поступил в Эрмитаж в 1948 году из Государственного музея нового западного искусства. Полотно — одной из жемчужин эрмитажного собрания импрессионизма

Презентация виртуальной экскурсии в 3D по Государственному Эрмитажу во время работы VI Международного культурного форума. Сейчас глобальный цифровой проект музея доступен на сайте Эрмитажа из любой точки мира. В сети есть виртуальные туры по залам, цифровой каталог, образовательные и научные проекты. Удаленным доступом к коллекции пользуются просто интересующиеся люди и исследователи

Презентация виртуальной экскурсии в 3D по Государственному Эрмитажу во время работы VI Международного культурного форума. Сейчас глобальный цифровой проект музея доступен на сайте Эрмитажа из любой точки мира. В сети есть виртуальные туры по залам, цифровой каталог, образовательные и научные проекты. Удаленным доступом к коллекции пользуются просто интересующиеся люди и исследователи

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2016 году в Главном штабе прошла первая в России персональная выставка Джованни Больдини (1842–1931) — виртуозного портретиста и летописца Belle Epoque. Эрмитаж открыл российскому зрителю имя, хорошо известное на Западе, но почти забытое на родине после революции 1917 года

В 2016 году в Главном штабе прошла первая в России персональная выставка Джованни Больдини (1842–1931) — виртуозного портретиста и летописца Belle Epoque. Эрмитаж открыл российскому зрителю имя, хорошо известное на Западе, но почти забытое на родине после революции 1917 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» в Главном штабе Эрмитажа в 2017-м стала смелым и элегантным манифестом о стирании границ между прикладным и высоким искусством. Эрмитаж, классический музей-дворец, представил объекты моды как полноценные музейные экспонаты, достойные соседства с шедеврами живописи. Это — часть большого культурного диалога

Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» в Главном штабе Эрмитажа в 2017-м стала смелым и элегантным манифестом о стирании границ между прикладным и высоким искусством. Эрмитаж, классический музей-дворец, представил объекты моды как полноценные музейные экспонаты, достойные соседства с шедеврами живописи. Это — часть большого культурного диалога

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Выставка «Тонкие материи. Мода 1988–2018» в Главном штабе в 2018 году представила моду как полноценный архив эпохи и философский манифест. Экспозиция была посвящена мировой моде последних 30 лет. Она показывала эволюцию нарядов от ручного труда до использования высоких технологий. И Эрмитаж снова продемонстрировал, что мода — не прикладное ремесло, а «тонкая материя» интеллектуального и художественного процесса, достойная музейного осмысления наравне с традиционными видами искусства

Выставка «Тонкие материи. Мода 1988–2018» в Главном штабе в 2018 году представила моду как полноценный архив эпохи и философский манифест. Экспозиция была посвящена мировой моде последних 30 лет. Она показывала эволюцию нарядов от ручного труда до использования высоких технологий. И Эрмитаж снова продемонстрировал, что мода — не прикладное ремесло, а «тонкая материя» интеллектуального и художественного процесса, достойная музейного осмысления наравне с традиционными видами искусства

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

«В XXI веке нужны не только технологии в искусстве, но и принципы искусства в технологиях. Очеловечивание технологий стало необходимым для выживания человечества»,— убежден гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В 2019 году в рамках ПМЭФ в Главном штабе открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур». Все работы на ней были созданы с помощью ИИ. А Эрмитаж это цифровое будущее активно принял

«В XXI веке нужны не только технологии в искусстве, но и принципы искусства в технологиях. Очеловечивание технологий стало необходимым для выживания человечества»,— убежден гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В 2019 году в рамках ПМЭФ в Главном штабе открылась выставка «Искусственный интеллект и диалог культур». Все работы на ней были созданы с помощью ИИ. А Эрмитаж это цифровое будущее активно принял

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» Эрмитажа стал технологическим сердцем современного музея. Это гигантское фондохранилице и уникальный комплекс для передовых научных исследований и высокотехнологической реставрации. Комплекс разгрузил исторические здания, обеспечил идеальные условия сохранности коллекций и превратил процесс заботы об искусстве из скрытой службы в публичную

Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» Эрмитажа стал технологическим сердцем современного музея. Это гигантское фондохранилице и уникальный комплекс для передовых научных исследований и высокотехнологической реставрации. Комплекс разгрузил исторические здания, обеспечил идеальные условия сохранности коллекций и превратил процесс заботы об искусстве из скрытой службы в публичную

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В 2005 году в Татарстане был открыт выставочный центр «Эрмитаж-Казань». Он стал первым представительством музея в России. На его площадке регулярно проходят масштабные выставки, созданные на основе фондов Эрмитажа и часто дополненные экспонатами из музеев республики. Сейчас Государственный Эрмитаж представлен также в Выборге, Омске, на Урале и в Оренбурге

В 2005 году в Татарстане был открыт выставочный центр «Эрмитаж-Казань». Он стал первым представительством музея в России. На его площадке регулярно проходят масштабные выставки, созданные на основе фондов Эрмитажа и часто дополненные экспонатами из музеев республики. Сейчас Государственный Эрмитаж представлен также в Выборге, Омске, на Урале и в Оренбурге

Фото: Государственный Эрмитаж

Для финансовой поддержки основного музея Эрмитаж создавал зарубежные филиалы. После закрывшихся проектов в Лондоне и Лас-Вегасе, в 2009 году открылся «Эрмитаж-Амстердам» (на фото). Это было масштабное пространство без собственной коллекции, работавшее исключительно на временных выставках шедевров из петербургских запасников. По договору, 1 евро с каждого билета стоимостью 15 евро возвращался в Петербург. После начала СВО музей разорвал связи с Эрмитажем и начал сотрудничать с организациями из США, Франции и Великобритании. В 2025 году сообщалось, что Эрмитаж планирует открыть центры за пределами России: в Омане и Южной Корее

Для финансовой поддержки основного музея Эрмитаж создавал зарубежные филиалы. После закрывшихся проектов в Лондоне и Лас-Вегасе, в 2009 году открылся «Эрмитаж-Амстердам» (на фото). Это было масштабное пространство без собственной коллекции, работавшее исключительно на временных выставках шедевров из петербургских запасников. По договору, 1 евро с каждого билета стоимостью 15 евро возвращался в Петербург. После начала СВО музей разорвал связи с Эрмитажем и начал сотрудничать с организациями из США, Франции и Великобритании. В 2025 году сообщалось, что Эрмитаж планирует открыть центры за пределами России: в Омане и Южной Корее

Фото: Wikimapia

