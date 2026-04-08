В центре Москвы показывают плакаты учеников и их учителей

До 12 апреля в Музее Москвы работает выставка «DAФEС Типографика», организованная вместе со Школой дизайна НИУ ВШЭ. Экспозиция, представляющая срез последних лет типографической плакатной культуры, вписана в программу масштабного фестиваля для всех, кто работает с визуальным языком шрифта. На площадке пройдет открытый конкурс и встречи с дизайнерами и художниками.

Всего на выставке представлено более 300 плакатов, которые разнесены по пяти разделам: «Типографика в плакате», «Анимированный плакат», «Детский плакат-букварь», «Лаборатория плаката» и «Легенды плаката». Среди авторов как известные дизайнеры, так и начинающие авторы — студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ.

«Многие национальные школы плаката давно обрели узнаваемый визуальный почерк. В России, несмотря на сильную традицию — от конструктивизма до современных авторских проектов,— такая школа пока не сформировалась,— рассказывают организаторы.— "DАФЕС Типографика" ставит перед собой задачу это изменить: собрать в одном пространстве наследие и эксперимент, признанных мастеров и новое поколение — и начать профессиональный разговор о том, как может выглядеть современная российская школа плаката».

Анна Афанасьева