Тамерлан, пирамиды и конец героического мифа

Краткая история «Апофеоза войны» Василия Верещагина

155 лет назад Василий Верещагин создал свою главную и программную картину «Апофеоз войны». Рассказываем, как на нее повлиял средневековый полководец, что не понравилось в картине военным и как она изменила искусство.

Текст: Ульяна Волохова

Василий Верещагин. «Апофеоз войны», 1871

Фото: Государственная Третьяковская галерея

1
«Апофеоз войны» был вдохновлен Тамерланом. В середине XIX века этот средневековый азиатский полководец и правитель, основатель обширной империи Тимуридов получил популярность — во многом благодаря лекциям историка и убежденного западника Тимофея Грановского. Он рассматривал Тамерлана как политика, оказавшего огромное влияние на формирование восточного типа государственности, основанного на деспотичности, насилии и верховенстве власти правителя.

Иллюстрация из рукописи «Зафар-наме», 1425. Солдаты выстраиваются перед Тимуром, держа в руках головы обезглавленных врагов, которые они использовали для строительства башни из черепов в Багдаде

Иллюстрация из рукописи «Зафар-наме», 1425. Солдаты выстраиваются перед Тимуром, держа в руках головы обезглавленных врагов, которые они использовали для строительства башни из черепов в Багдаде

Фото: British Library

Иллюстрация из рукописи «История дома Тимура», 1577–1578. Войска Тимура приносят головы жителей Исфахана для строительства минарета из черепов

Иллюстрация из рукописи «История дома Тимура», 1577–1578. Войска Тимура приносят головы жителей Исфахана для строительства минарета из черепов

Фото: Khuda Bakhsh Oriental Public Library, Patna

Особый интерес публики вызывали рассказы о возведении пирамид из человеческих голов. Так, например, в средневековых рукописях сообщалось, что в 1387 году, после подавления восстания против его власти в Исфахане, Тамерлан приказал сложить 70 тыс. голов в 35 пирамид, а захватив в 1401 году Багдад, выставил вокруг города 120 таких сооружений. Некоторые источники сообщают, что и на русских землях можно было встретить эту примету присутствия полководца: в 1395 году при разорении Ельца он приказал оставить головы перебитых жителей на въезде в город. Начиная работу над «Апофеозом войны» Василий Верещагин дал картине название «Триумф Тамерлана», прямо отсылая к этой мрачной традиции завоевателя, но потом решил отказаться от прямой исторической отсылки.

2
Верещагин превратил частный сюжет в универсальный символ. Пустынный пейзаж с пирамидой из человеческих черепов он писал как одну из работ «Туркестанской серии». Материал для нее художник собирал во время службы прапорщиком при командующем русскими войсками в Средней Азии генерале Константине Кауфмане. Кауфман взял Верещагина в свой штаб как художника, который будет фиксировать хронику покорения региона русскими войсками, и он действительно вернулся из похода с огромным количеством сюжетов и зарисовок. Однако непосредственно батальных сцен в серии оказалось немного. В «Туркестанской серии» преобладают жанровые, бытовые и локальные сюжеты, с почти документальной точностью фиксирующие все, что художник увидел в этом походе: портреты жителей региона, экзотические пейзажи и животных, причудливую архитектуру и необычную для русского живописца повседневную жизнь — и лишь несколько работ посвящены самим сражениям. Отказавшись от названия «Торжество Тамерлана», отсылавшего к конкретному историческому сюжету, в пользу «Апофеоза войны» и поместив картину в финале «Туркестанской серии», Верещагин превратил ее в эпилог своего живописного репортажа о конкретной военной кампании — и одновременно в обобщающее высказывание об универсальном итоге любых боевых действий: тысячах растраченных жизней. В поддержку этой идеи он сделал для картины раму с вырезанным на ней саркастичным посланием: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

Василий Верещагин. «Перекочевка киргизов», 1869–1870

Василий Верещагин. «Перекочевка киргизов», 1869–1870

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Василий Верещагин. «Проход Барскаун», 1869–1870

Василий Верещагин. «Проход Барскаун», 1869–1870

Фото: Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина

Василий Верещагин. «Нищие в Самарканде», 1870

Василий Верещагин. «Нищие в Самарканде», 1870

Фото: Государственная Третьяковская галерея

3
Черепа стали сквозным мотивом у Верещагина еще до «Апофеоза войны». Предания о зверствах Тамерлана, хотя и задали образ для будущей картины, были не единственным источником этого мотива. Во-первых, сильное впечатление на художника произвела гибель немецкого геолога и исследователя Адольфа Шлагинтвейта. Несмотря на предостережения о жесткости местных властей, он отправился изучать Кашгарию, был арестован как шпион и обезглавлен правителем Вали-ханом. Ходили слухи, что у него, в подражание Тамерлану, была своя «гора» из черепов, куда были брошены и останки Шлагинтвейта. Во-вторых, во время путешествий по Средней Азии Верещагин оказался в Чугучаке — городе, за несколько лет до этого почти полностью разрушенном во время восстания мусульманского населения против власти империи Цин. Там оставались тысячи разбросанных и непогребенных тел. Эти впечатления легли в основу двух его работ — «Развалины Чугучака» и «Развалины театра в Чугучаке» (1869–1870). В последней уже наметилась форма пирамиды, которая позже станет центральной в «Апофеозе войны».

4
Город на заднем плане «Апофеоза войны» не имеет конкретного прототипа. Его руины одновременно напоминают реальные места, которые видел Верещагин во время туркестанской кампании,— прежде всего Самарканд, в обороне которого он принимал участие,— и в то же время лишены индивидуальных черт. Это обобщенный образ разрушенного пространства, характерного для региона. В нем можно узнать и города, взятые русскими войсками, и те, что в средневековых хрониках связывали с походами Тамерлана. Но, как и пирамида из черепов, этот город работает не как географическая точка, а как символ: место, где война закончилась, но которое хранит и будет еще долго хранить следы насилия и разрушений.

5
В Российской империи «Апофеоз войны» приняли не все. Впервые всю «Туркестанскую серию» Верещагин показал на персональной выставке в Санкт-Петербурге в 1874 году. Спустя почти 30 лет художник и искусствовед Александр Бенуа описал реакцию первых зрителей так: «Когда публика увидала картины Верещагина, вдруг так просто, цинично разоблачившего войну и показавшего ее грязным, отвратительным, мрачным и колоссальным злодейством, то завопила на все лады и принялась всеми силами ненавидеть и любить такого смельчака». Это точное описание того, как серия в целом — и «Апофеоз войны» в частности — поляризовала русское общество. Выставка стала сенсацией, современники вспоминали, что полиции приходилось силой сдерживать толпу из желающих ее посетить. Для многих зрителей работы Верещагина, как писала либеральная газета «Голос», оказались чем-то «облагораживающим, отрезвляющим их ум и душу». Однако для тех, для кого война была делом жизни, службой и призванием, картины оказались почти личным оскорблением, а увлеченность Верещагина восточными мотивами воспринималась как опасное сочувствие «другой стороне». Эту позицию разделяли и консервативные «Московские ведомости»: «Поэт-художник Верещагин воспел подвиги туркменов и венчал их апофеозой из человеческих голов». Одна из работ серии — «Забытый», изображавшая брошенного на поле боя русского солдата,— вызвала особенно резкую реакцию. Бывший командир художника генерал Кауфман и его окружение восприняли ее как прямое обвинение. Верещагин тяжело пережил эту критику: он снял картину с выставки и уничтожил ее вместе с двумя другими работами, также вызвавшими недовольство военного начальства.

Василий Верещагин. «Забытый», 1871

Фото: wikipedia.org

6
Иностранные военные также отнеслись к картине с настороженностью. В конце 1870-х «Туркестанская серия» отправилась в европейское турне: после Парижа ее показали в Вене и затем в ряде немецких городов. Везде она пользовалась небывалым интересом, привлекая десятки тысяч зрителей, и быстро превратила Верещагина в международную звезду. Однако, как и на родине, антивоенный взгляд художника вызывал раздражение в военной среде. В Берлине выставку посетил фельдмаршал Гельмут фон Мольтке-старший, сторонник идеи неизбежности войн. Верещагин лично провел его по экспозиции и задержал у «Апофеоза войны», несколько раз обращая внимание на надпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим». Мольтке, по воспоминаниям свидетелей, был в растерянности, а вскоре после его визита из числа посетителей выставки исчезли военные. Оказалось, что фельдмаршал настоятельно не рекомендовал своим подчиненным посещать экспозицию, видимо полагая, что картины могут сказаться на их боевом духе. В Вене похожий запрет в ответ на щедрое предложение Верещагина сделать вход бесплатным для офицеров, выпустило Военное министерство Австро-Венгерской империи.

7
Верещагин изменил батальный жанр. Вообще, быть военным живописцем он не стремился и говорил, что «всю жизнь любил солнце и хотел писать солнце», но Туркестанский поход оказал на него неизгладимое впечатление: «Фурия войны вновь и вновь преследует меня». Так война стала центром его творчества. Но, в отличие от множества коллег — российских и зарубежных баталистов,— он показывал ее без героического пафоса: без статных боевых коней, без элегантных офицеров, без восторженных приветствий и без привычной героизации — как малоприглядное дело, чьим главным итогом, вне зависимости от целей и причин, остаются смерть и кровь. Венцом этого взгляда стал, конечно, «Апофеоз войны». Верещагин погиб в 1904 году, изучая очередную войну, на этот раз Русско-японскую, оставив живописи в наследство право не воспевать и не оправдывать бойни.

Краткая история самой известной картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти»

Читать далее