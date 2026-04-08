На дне озера в Швейцарии нашли древнеримские артефакты

Подводные археологи обнаружили в Невшательском озере около 600 предметов римской эпохи возрастом 2 тыс. лет. Само судно найти не удалось, однако масштаб находок позволяет говорить о затонувшем корабле.

Команда извлекла несколько сотен керамических изделий, включая блюда, тарелки, миски и кубки, большинство из которых остались целыми. Клейма гончаров отсутствуют, поэтому точное происхождение пока не установлено, однако предварительный анализ указывает на местное производство на Швейцарском плато. Среди военных артефактов — пряжка ремня, военная кирка, фибула для застегивания плащей и два целых меча, один из которых сохранился вместе с ножнами. В редкой плетеной корзине, законсервированной благодаря богатой мелом среде, лежали шесть керамических сосудов, предположительно использовавшихся для приготовления пищи.

Датировка груза относится к началу I века н. э. Фибула такого типа появилась при императоре Тиберии (с 14 года), а анализ деревянной доски, найденной под керамикой, показал, что самая ранняя возможная дата отправки — 17 год н. э. Исследователи связывают груз с XIII Парным легионом, который дислоцировался в римском военном лагере Виндонисса на территории современного швейцарского кантона Аргау с 16 года и охранял регион от германских племен. Останков самого корабля вблизи места крушения не найдено — по мнению экспертов, экипажу, возможно, удалось его спасти. Дальнейшие исследования позволят выяснить, как перевозился груз и почему он был утерян.

Милена Двойченкова