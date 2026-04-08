Южная Корея готова возобновить прямое авиасообщение с Россией

Авиаперевозчик Korean Air заявил о готовности обсуждать восстановление рейсов в нашу страну. Президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо подтвердил, что корейские авиалинии участвуют в переговорах с российской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По его словам, интерес к рейсам связан в том числе со спросом на российские ресурсы, энергоносители, сельхозпродукцию, нефтехимию, алюминий и цветные металлы. Из-за санкций под экспортный контроль попали более тысячи товаров, поэтому некоторые компании ищут обходные пути через Центральную Азию.

Прямое авиасообщение между странами прекратилось в 2022 году по решению южнокорейских властей. До этого выполнялись рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Сеул, Пусан, Чеджу и аэропорт Гимпо. На маршрутах работали «Аэрофлот» и Korean Air. Для граждан РФ в Южной Корее действует безвизовый режим: можно находиться до 90 дней в течение полугода, но непрерывно не более 60 дней, при этом требуется электронное разрешение K-ETA.

Милена Двойченкова