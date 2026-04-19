«Вам, милостивый государь, известен скандал, что он учинил в Пале-Руаяле»

Как вели себя в Париже россияне, оказавшиеся там незадолго до Великой французской революции? В сборнике полицейских донесений, собранных и кропотливо переведенных,— сплошь скандалы, интриги, расследования. Русские аристократы живут как рок-звезды: водят знакомства с философами и красотками, не отказывают себе в хорошей еде и дорогих винах. Но не перестают при этом думать о благе далекой отчизны. Французская полиция оставила бесценный исторический источник, который читается лучше некоторых романов. Вот фрагмент о похождениях внебрачного сына Екатерины Великой.

Граф Алексей Григорьевич Бобринский (1762–1813)

Среда 23 февраля 1785

Несколько дней тому были наняты апартаменты в Лондонской гостинице на улице Ришелье для некоего молодого русского дворянина от роду около шестнадцати лет, путешествующего с довольно многочисленной свитой, часть которой уже прибыла в гостиницу Нассау на той же улице. Полагают, что сей иноземец — один из побочных сыновей российской императрицы.

Пятница 25 февраля 1785

Молодой русский, о чьем грядущем прибытии в нашу столицу было объявлено в донесении третьего дня, действительно прибыл сегодня в семь часов вечера со свитой из семи человек и остановился в Лондонской гостинице на улице Ришелье.

Можно довольно уверенно сказать, что сей иноземец есть господин Бобринский [Bobrinsky], один из побочных сыновей российской императрицы. Другой зовется господин Чесменский [Tchezminsky].

Г-н Бобринский имеет от роду около семнадцати лет и весьма привлекательную наружность. Он совершил недавно путешествие по Италии.

(Александр Алексеевич Чесменский (1763–1820), внебрачный сын графа Орлова-Чесменского. Нет доказательств тому, что он был сыном Екатерины II.— Прим. изд.)

Пятница 10 февраля 1786

2 числа сего месяца, на следующий день после прибытия принцессы Вюртембергской, барон фон Тун представил оной российского министра, г-на Бобринского и князя Шаховского [Schakowskoy] (Вероятно, князь Алексей Яковлевич Шаховской (1757–1791). Бобринский упоминает в своем дневнике некоего князя Шаховского, с которым он обедал у Ивана Симолина 19 ноября 1785 г.— Прим. изд.), коий после того отбыл в Россию.

О господине Бобринском

Пятница 2 июня 1786

Милостивый государь,

Имею честь доложить Вам, что во исполнение Ваших приказов я был в прошлую среду у г-на барона Гримма и в беседе с сим министром зашла речь о сведениях, содержащихся в приложенном донесении о г-не Бобринском. И поскольку г-н барон Гримм весьма сильно заинтересован в том, чтобы исполнить желание императрицы российской быть в совершенной точности осведомленной о том, чем занимается здесь г-н Бобринский, я уговорился с господином бароном, что отыщу способ подкупить одного из слуг, дабы использовать предпочтительно для наблюдения, ибо г-н Бобринский уж находился под наблюдением, заметил оное и с тех пор держится подозрительно. Я також заметил г-ну барону Гримму, что следует дать мне некоторое время, дабы я смог узнать и оценить слуг и точно распорядиться своим доверием. Г-н барон Гримм нашел мой план и мою осмотрительность уместными и сказал, что целиком на меня в том полагается.

Боссене

(Шарль Боссене (1751–?), инспектор парижской полиции по особым поручениям (1786–1789).— Прим. изд.)

Пятница 2 июня 1786

Поведение здесь г-на Бобринского не должно давать никаких беспокойств в отношении подлости и бесчестных поступков и может считаться низким лишь потому, что он сторонится хороших домов и знатных обществ, где был бы принят наилучшим образом ввиду происхождения и роли, которую ему предстоит играть в дальнейшем. Он охотнее всего проводит время с секретарем российского посольства господином Дубровским [d’Obrowski], особой довольно незначительной, и советником посольства того же двора господином Обресковым.

Г-н Бобринский довольно бережлив, много торгуется и исправно платит. За ним неизвестно никаких долгов. Он остановился в приличных апартаментах в Посольской гостинице на Новой улице Святого Марка, при нем четыре слуги, имеется наемная карета. Он питается у рестораторов и трактирщиков в городе, попеременно то в одном, то в другом месте.

Шла речь о том, что г-на Бобринского вскорости по приезде в Париж заманили в общество игроков и выудили у него значительную сумму. Но утверждение сие не было вполне доказано, и, кажется, страсти к игре он не питает, насколько можно судить, ибо он весьма скрытен в поступках.

Проживая в новых зданиях Пале-Руаяля, он свел знакомство с юной француженкой, выдающей себя за англичанку и именующей себя девицей Эллиот, и с тех пор живет с оной. Он меблировал для нее апартаменты на Шоссе Антена и подарил карету, впрочем без лошадей, ибо она их нанимает.

Девица Эллиот характер имеет весьма взбалмошный, а г-н Бобринский крепко держится русских манер. Из сего проистекают частые меж ними драки. Некоторое время тому г-н Бобринский по-видимому даже хотел оставить ее, тогда она устроила ужасную сцену в Посольской гостинице, а поскольку он отказался открыть ей дверь, она ловко поранила себя ножом. Сей акт отчаяния заставил г-на Бобринского одуматься, но вскорости посреди ночи в той же гостинице они учинили новую сцену, возмутительнее некуда, переполошив весь дом, так что хозяин гостиницы заявил г-ну Бобринскому, что не желает, дабы девица Эллиот приходила к нему ночевать.

Давеча, возвращаясь из Шантийи через Сен-Дени, он имел новую ссору с почтмейстером сего последнего названного города. Ему показалось, будто обслуживают его недостаточно скоро, и оттого он крепко разгневался на почтмейстера. Дошло до таких слов и поступков, что почтмейстер счел необходимым подать жалобу, однако дело было улажено при посредничестве, как я полагаю, г-на графа де Вержена.

Вам, милостивый государь, известен скандал, что он учинил в Пале-Руаяле, будучи принужден спасаться бегством и бросить кабриолет, после того как побил слугу некоего господина, который подал Вам о том жалобу и потребовал денежного удовлетворения за побитого.

Все сии приключения вместе взятые заставляют г-на барона Гримма опасаться, как бы г-н Бобринский не учинил какого дурного дела, в которое правительство не сможет вмешаться и которое своим шумом доставило бы бесчисленные неприятности российской императрице.

Посему он намеревается пригласить его к себе, дабы посоветовать воротиться в отечество.

Пятница 16 июня 1786

Г-н Бобринский, занимавший в Посольской гостинице на Новой улице Святого Марка апартаменты за 20 луидоров в месяц, выехал оттуда три дня тому и перебрался в гостиницу Валуа на улице Ришелье. Хозяин первой из гостиниц не получил о том никакого уведомления, а только заметил, как вывозили багаж. Он тотчас явился ко мне поделиться беспокойством и намерением задержать оный, поелику ему задолжали за три месяца и за нынешний, что составляет претензию в 80 луидоров, но я тому помешал, сказав, что тут для него нет никакой опасности.

Я тотчас отправился предупредить о том г-на барона Гримма, который поблагодарил меня за то, что я упредил сие оскорбление в адрес г-на Бобринского, и уполномочил меня вновь высказать слова успокоения хозяину Посольской гостиницы, не ссылаясь при том на него.

Я також рассказал г-ну барону Гримму, что сумел через третьи руки подкупить одного из слуг г-на Бобринского и что, когда он пожелает, я стану всякий день в подробностях узнавать о поведении оного, но сей министр попросил меня погодить до тех пор, пока он не предпримет вторую попытку убедить г-на Бобринского уехать.

Г-н Бобринский разошелся со своей любовницей девицей Эллиот после того, как они устроили ужасную ссору в Посольской гостинице, по причине которой хозяин сей гостиницы заявил г-ну Бобринскому, что не желает, чтобы сия девица являлась туда ночевать. С тех пор они помирились, и следует полагать, что одним из поставленных оной условий был переезд, чтобы прекратить неудобства.

Боссене

Суббота 17 июня 1786

Милостивый государь,

Имею честь доложить Вам, что девица Марианна Бернар, немка, состоящая прислугой в доме некоей иноземной семьи, проживающей в Посольской гостинице на Новой улице Святого Марка, явилась ко мне сегодня с жалобой и просьбой учинить правый суд над неким Максеном, находящимся в услужении у г-на Бобринского, который совершил над ней насилие нижеизложенным образом.

Третьего дня сия девица, собираясь ко сну, держала в руках ключ от своей комнаты. Максен заманил ее в привратницкую, пригласил выпить стакан настойки и, в шутку выхватив ключ, скрылся. Поскольку он не возвращался, сия девица попросила одного из товарищей Максена пойти отыскать оного и попросить вернуть ключ. Сей слуга и впрямь отправился исполнить сказанное и вскорости воротился с ключом, но прежде закрыл Максена в комнате у девицы Бернар, коя была весьма удивлена и чрезвычайно напугана, обнаружив среди ночи в своей постели мужчину, а тот, воспользовавшись замешательством, ее ссильничал.

Боссене