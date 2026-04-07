Последний скандинавский нуар

Каким получился сериал «Детектив Холе»

На Netflix вышла долгожданная экранизация норвежского детектива про пьющего полицейского Харри Холе, где воедино собраны сюжеты сразу трех романов — критики такой микс уже одобрили.

Текст: Татьяна Алешичева

Кадр из сериала «Детектив Холе». Режиссеры Анна Закриссон, Эйстейн Карлсен, 2026

Кадр из сериала «Детектив Холе». Режиссеры Анна Закриссон, Эйстейн Карлсен, 2026

Фото: Netflix

Кадр из сериала «Детектив Холе». Режиссеры Анна Закриссон, Эйстейн Карлсен, 2026

Фото: Netflix

Детектив из убойного отдела полиции Осло Харри Холе (Тобиас Зантельман) и его напарница Эллен Йельтен (Ингрид Бульсё Бердал) нападают на след наркоторговца, который замешан в контрабанде оружия. На одном из кадров внешнего наблюдения за подозреваемым их коллега, эксперт полиции Беате Лённ (Эллен Хеллиндер), неожиданно опознает Тома Волера (Юэль Киннаман) — высокомерного полицейского-карьериста, который несколько лет назад перевелся в Осло из Интерпола. Харри Холе и Том Волер давно испытывают друг к другу необоримую неприязнь, но Харри не может доказать, что Волер коррумпирован. У Беате Лённ фотографическая память на лица, позволяющая идентифицировать человека на нечетком снимке на 70%, но других улик на Волера у Харри нет.

В то же время в Осло происходит серия жестоких убийств женщин, у которых преступник отсекает пальцы и помещает на трупы красный брильянт в виде пятиконечной звезды. Харри Холе работает над этим делом, но в результате глубокого душевного потрясения уходит в запой — тогда в расследование вмешивается Волер.

Сериал поставлен по мотивам «Пентаграммы» — пятого романа из цикла о Харри Холе, с привлечением сюжетов из третьего («Красношейка») и четвертого («Немезида»). Автор цикла, норвежский детективщик Ю Несбё сам отвечает тут за все — он сценарист и шоураннер. Почему он начал экранизацию не с первых романов? А там нет Скандинавии — в первых двух книгах Харри работает в Австралии и Таиланде.

Цикл долго дожидался экранизации, а в 2017-м вышел фильм по книге «Снеговик» с Майклом Фассбендером в роли Харри и запутанным действием — он увяз в собственном сюжете и с треском провалился в прокате. Теперь Несбё делает новую попытку превратить Харри Холе в звезду экрана по принципу «я надену все лучшее сразу» — составляет сценарий сразу из трех романов и соединяет два вида детектива в одном: whodunit (кто это сделал?) в расследовании дела с брильянтовой пентаграммой и howcatchem (как их поймать?) в сюжете, где Харри должен разоблачить Волера,— в этом формате преступник заранее известен, но нужно поймать его за руку. Обычно детективный сюжет базируется лишь на одном из этих принципов: в герметичных детективах Агаты Кристи вроде «Десяти негритят» вычисляют преступника по схеме whodunit, а, например, сериал про лейтенанта Коломбо, где он знает преступника,— типичный howcatchem. А вот Харри Холе в новом сериале сидит сразу на двух стульях.

Как это смотреть поклоннику сканди-нуара? С недоумением и надеждой. Для начала оторопь вызывает цветовая гамма сериала, не свойственная мрачной скандинавской палитре — серо-стальной (хотя в истории скандинавского детектива уже встречались «нуары на ярком солнце» вроде «Прилива», где часть действия происходит в Коста-Рике). Здесь же экран заливает ядовито-желтым свечением, переходящим в сине-фиолетовый,— батюшки, да это же цвета знаменитого мунковского «Крика». Экспрессии в кадре добавляют скульптуры из парка Вигеланда, одной из знаковых достопримечательностей Осло, на фоне которых Харри Холе тоже выглядит монументально. Не случаен и выбор актера на главную роль: Зантельман — архетип норвежца, которому одинаково подходят роли викинга («Последнее королевство»), норвежских королей (Олафа Святого и Олафа V в «Пришельцах» и «Пересекая Атлантику») и мятущегося полицейского в нуаре («Пограничье»). Здесь пригожего актера немного обтесали и приблизили к идеалу битого жизнью пьющего, но чувствительного сыщика, который видит тревожные сны.

Харри Холе пьет как сапожник — и Несбё в качестве шоураннера не стесняется показывать это в кадре. Хотя в эпоху расцвета сканди-нуара телевизионщиков отличала удивительная скромность в отношении пьянства: на глазах у почтенной публики никто из героев, как правило, не пил. Самый известный персонаж норвежского нуара до появления Харри Холе — частный сыщик из Бергена Варг Веум в романах налегал на картофельную водку — аквавит, но в экранизациях ходил трезвый и опрятный. Возможно, дабы не искушать сограждан в связи с жестким «сухим законом»: в Осло вам не продадут и завалящей банки сидра после восьми вечера.

Сериал про Харри Холе стал последней ожидаемой экранизацией скандинавского детективного цикла. Расцвет сканди-нуара пришелся на нулевые — мода на аутичных скандинавских копов пришла из литературы, а потом они заполонили экраны. Экранизированы были все достойные детективные серии — про комиссара Бека, Курта Валландера, Варга Веума, Марию Верн, Дикте Свенсен и Эрику Фальк. Пика эта мода достигла в голливудских экранизациях Стига Ларссона. Притом в авангарде телевизионного сканди-нуара всегда были шведы и датчане, создавшие две вершины жанра — сериалы «Убийство» (2007–2012) и «Мост» (2011–2018),— голливудская карьера Юэля Киннамана, который здесь блистает в роли злодея Волера, начиналась как раз с ремейка «Убийства». Норвежцы присоединились к этому банкету лишь на третьей перемене блюд («Богатство», 2014; «Монстр», 2017) — и вот наконец случилась экранизация мегапопулярной серии про Харри Холе: что ж, лучше поздно, чем никогда.

Почему вновь актуальна классика гренландского детектива

Читать далее