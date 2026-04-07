В «ГЭС-2» исполнили краткое содержание «Парсифаля»

На выходных, 4 и 5 апреля, в Доме культуры «ГЭС-2» состоялась премьера произведения «Парсифаль. Синопсис» — знаменитой четырехчасовой оперы Рихарда Вагнера, спрессованной Валерием Вороновым до 60 минут.

Классическое произведение, из-за которого Фридрих Ницше разругался с композитором («Парсифаль» показался философу «слишком христианским»), было адаптировано для большого ансамбля и камерного хора, дирижировал которым Федор Безносиков. Оба раза «синопсис» исполнили на Парковке Дома культуры — в «транзитном пространстве, преображенном светом и видео, как нельзя более соответствующем природе вагнеровского magnum opus, в котором соединяются музыка, театр и ритуал»,— написано на сайте проекта.

Алексей Свиридов