Похищенная картина Ван Гога вернулась в Гронингенский музей

Ранняя работа Винсента Ван Гога «Весенний сад» («Сад священника в Нюэнене весной»), похищенная в марте 2020 года, вернулась в экспозицию Гронингенского музея (Нидерланды).

Фото: Jilmer Postma / ANP MAG / ANP / AFP

«Весенний сад» Ван Гог написал в 1884 году в Нюэнене, где жил тогда с родителями. На картине, которую, как и другие ранние работы Ван Гога, отличает более темная палитра, изображен сад, окружающий пасторский дом, а вдалеке видна церковь. В 2020 году «Весенний сад» был передан Гронингенским музеем для временной выставки в музей Singer Laren в пригороде Амстердама. 30 марта работа была похищена (https://kommersant.ru/doc/4308922), но полиция Нидерландов при поддержке известного детектива Артура Бранда нашла ее в сентябре 2023 года. После этого «Весенний сад» прошел длительную реставрацию и теперь снова предстал перед посетителями Гронингенского музея.

Алена Миклашевская