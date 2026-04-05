«Стремимся стереть грань между физическим и цифровым»

4 и 5 апреля в Центре современного искусства Винзавод проходит ярмарка «Вин-Вин», на которой представлены работы более 100 художников, творческих объединений и независимых издательств. Кураторы ярмарки Дарья Кузнецова и Владислав Духанин рассказали о подготовке к событию.

Ярмарка проводится в двенадцатый раз. И решено поменять позиционирование. Теперь это «Ярмарка новых имен». Почему важен этот шаг, что вы им хотели сказать?

Владислав Духанин: Важнейшее изменение — это, конечно, акцент на миссии ярмарки как площадки для дебюта новых имен. Наша галерея в пуле своих художников имеет трех экс-участников «Вин-Вин»: Кутю, Евгению Соломатина, Арину Франк. И нам показалось важным в очередной раз подсветить этот факт.

Дарья Кузнецова: Многие известные теперь авторы начинали в ЦСИ Винзавод. Это, если говорить шутя, градообразующее предприятие в культурном смысле слова. Маркет превращается в ярмарку путем нескольких нововведений: кураторского надзора за произведениями искусства и их развеской, введения кураторских секций — в нашем случае это секция «Сдвиг», посвященная видеоарту, где будут представлены работы в том числе бывших и нынешних студентов важнейших вузов, обучающих современному искусству: Школы дизайна НИУ ВШЭ и Школы Родченко.

Как-то новое позиционирование отразится на архитектуре ярмарки? На программе?

Дарья Кузнецова: Важный для нас шаг — введение новой кураторской секции «Сдвиг» и стремление подсветить именно эту институциональную тему. Так часто делают на международных ярмарках: секция-фокус на художниках из одного региона или на конкретном медиуме. Мы решили апеллировать к целям нашей галереи, которые включают популяризацию неконвенциональных медиумов в виде видеоарта наравне с другими традиционными формами искусства. В секции вы сможете увидеть работы, например, Александры Тен, резидентки Мастерских «Гаража» и лауреата грантовой программы ГЭС-2.

То есть вы хотите вернуть видео-арт в повестку как нечто, к чему сейчас меньше внимания, или зачем такой шаг?

Владислав Духанин: Нас всегда интересовало кино и все формы движущегося изображения, возможно поэтому появился и интерес к видеоарту. Мы стараемся не только показывать и продавать видео, но также и писать о медиуме. В нашем онлайн-журнале на сайте галереи каждый месяц выходит профайл современного видеохудожника — совместный проект редакции и постоянного автора Александры Першеевой. Мы хотим дать понять зрителю и коллекционеру, что не существует разницы между покупкой: будь то живопись или видео; стремимся стереть грань между физическим и цифровым.

Портфолио-ревью — глубоко практическая часть ярмарки. Почему вы идете на такой сугубо образовательный элемент программы? Это попытка отчасти облегчить работу по отбору будущих участников разных событий Винзавода?

Дарья Кузнецова: На такое решение нас вдохновил фотофестиваль в Арле, где как раз при помощи такого метода коммуникации молодые художники-фотографы находят в лице старших коллег советника, критика, сподвижника. Нам кажется важным диалог между художниками и кураторами, галеристами, музейными сотрудниками. Когда вы утопаете в бесконечном потоке вопросов, новой информации, когда вам кажется, что у вас пока мало опыта для решения коммерческих задач,— к вам приходят на помощь как раз те, кто уже прошел этот путь, либо совершает его каждый день.

Владислав Духанин: Для нас всегда было важно поддерживать выставочные проекты осознанной и полезной событийной программой, так что введение смотра портфолио я считаю важным для образования молодых авторов.

С какими трудностями в отборе участников ярмарки вы столкнулись как кураторы. А что стало для вас приятным сюрпризом?

Владислав Духанин: Трудности — это в нашем случае неизбежный процесс наблюдения за картиной, описывающей состояние современного искусства. Мы были рады получить множество заявок от фотографов, среди который можно выделить концептуальные проекты как у Надежды Колдаевой, чья инсталляция выставлена на «Биеннале будущего» в МАММ, или Алексея Сутягина, абстрактные подвижные образы которого как нельзя лучше отражают наш взгляд на мир вокруг. Хочу отметить, что в последние несколько лет коллекционеры начали принимать фотографию как тиражное искусство.

Дарья Кузнецова: К слову, прямо сейчас мы отвечаем на ваши вопросы, демонтируя стенд на миланской ярмарке MIA PHOTO FAIR, где работы наших художников пополнили крупные зарубежные коллекции. А для меня лично приятной неожиданностью стало большое количество заявок с керамикой и объектами — хороших вещей в этом медиуме, к сожалению, мало, поэтому будет особенно интересно, что приготовит для нас галерея керамики Tmo, независимая художника Эрика Савина, Вероника Волкавичюте.

Каковы ожидания от ярмарки в целом?

Дарья Кузнецова: Наши ожидания ничего не значат, потому что это не мы будем вставать каждый день, переживая, продадим ли работы, окупим ли затраты. Самая главная наша задача — дать что-то полезное участникам: опыт, клиентов, добрый совет. Я уверена, что этот выпуск в новом ключе, как и все предыдущие, пройдет на ура. Коллекционеры откроют для себя будущих звезд, галеристы найдут новых авторов, а сами художники в очередной раз осознают, насколько они талантливы и уникальны. Я сама собираюсь совершить покупки на ярмарке, уже забронировала коллажную работу Саши Шардака из казанской галереи «Смена», а коллекционерам буду советовать загадочные портреты в европейском стиле Инны Суминой.

Владислав Духанин: Мы ожидаем увидеть новых коллекционеров, стабильные продажи в оба дня работы ярмарки, коммерческий успех в нашей кураторской секции, а также качественных стендов от молодых галерей, как Madame, ZERNOGALLERY, которым, как уже упоминалось, в следующем выпуске мы хотим отстроить отдельную секцию.