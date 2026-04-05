Эпштейн в Москве

В паре минут ходьбы от метро «Чистые пруды» находится дом Эпштейна. В арбатских переулках — еще один дом Эпштейна. А всего в центре Москвы три десятка домов дореволюционной постройки так или иначе связаны с Эпштейнами. Weekend составил свой список Эпштейна — москвоведческий.

Текст: Алексей Алексеев

Откуда взялись Эпштейны

Предки всех ныне существующих в мире Эпштейнов, а может быть, и один-единственный предок, были жителями города Эпштайн в земле Гессен, Германия. Город образовался вокруг замка Эпштайн, принадлежавшего представителям дворянского рода фон Эпштайн (фон Эппштейн), примерно в 1100 году. Четверо представителей славного рода в XIII веке были архиепископами. Но последний фон Эпштайн скончался в 1535 году, а от замка до наших дней дошли только развалины. Название города же сохранилось в фамилиях людей, чьи предки там жили, а потом разъехались по разным частям света.

Эпштейн (Эпштайн, Эпстайн, Эпстин, возможны также варианты с удвоенной П, Эбштейн) — одна из самых старых еврейских фамилий. В респонсах (ответах раввинов на вопросы по еврейскому праву) середины XV века упоминаются Натан Ха-Леви Эппштайн и Соломон бен Якоб Ха-Леви Эппштайн. В XVI веке Эпштейны жили в Праге. В 1635 году Абрахам бен Меир Ха-Леви Эпштейн был раввином Брест-Литовска. В XVII–XVIII веках Эппштайны-Эпштейны жили на Волыни, в Моравии, в Польше и в разных немецких городах.

В 1906 году Jewish Encyclopedia отмечала большое число знаменитых носителей этой фамилии. В наше время в англоязычной «Википедии» Эпштейнам посвящено около 200 статей. Эпштейны — музыканты, композиторы, актеры, режиссеры, политики, ученые, математики, военные, спортсмены, религиозные деятели.

В списке бизнесменов значится не только печально и противно прославленный Джеффри, но и менеджер The Beatles Брайан Эпстайн.

Только в Нью-Йорке сейчас проживает около 200 человек с такой фамилией. В Москве, согласно доступным телефонным базам,— около 150.

Когда и как в Москве появились Эпштейны

Отдельные категории евреев обрели разрешение постоянно жить вне черты оседлости в правление императора Александра II. С 1856 года опять же отдельные категории евреев — купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, фельдшеры, дантисты, повивальные бабки и представители еще нескольких профессий — получили право селиться в Москве в любом районе города.

В адрес-календаре Москвы на 1884 год указаны фамилии двоих Эпштейнов, владевших домами в городе. Купец Моисей Тимофеевич Эпштейн жил в Хлебном переулке. Дом не сохранился. В этом доме в 1857 или в 1858 году родился Ефим (Ехиель) Моисеевич Эпштейн, теоретик и практик банковского дела. Ефим Эпштейн публиковал статьи и книги о банках и денежном обращении, читал лекции по теме в Московском коммерческом институте и Петербургском институте высших коммерческих знаний. Начав карьеру в качестве главного бухгалтера в Московско-Рязанском торговом банке, он дорос до члена правления Азовско-Донского банка. Выехав из отцовского дома, банкир поселился в доме 1 на Арбатской площади (существует, полностью перестроен). Игрой на бирже Ефим Эпштейн сделал состояние в 2 млн руб., после национализации банков советской властью был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, откуда вышел под залог в 1 млн руб. В 1920-е эмигрировал, скончался в 1939 году в Париже.

Арбатская площадь, д. 1

К 1892 году Моисей Тимофеевич Эпштейн владел еще тремя домами — в Хлебном переулке, по соседству с имевшимся, в Михайловском переулке и на Воскресенском (с 1935 года называется Хорошевским) шоссе. До наших дней не дошла ни одна из этих построек, а Михайловский переулок вообще исчез. На рубеже веков Моисей Тимофеевич основал торговый дом «Эпштейн М.Т. с сыновьями» в Хлебном, подрядчиком которого был его второй сын, Тимофей Моисеевич, член правления Московского товарищества резиновой мануфактуры.

Купчиха Лидия Васильевна Эпштейн в 1884 году владела тремя домами — на Хапиловской улице, в Гагаринском и Нащокинском переулках (все не сохранились). Но десятью годами позже из трех домов остался один — на углу Гагаринского и Большого Афанасьевского переулков и Сивцева Вражека. И владельцем этого дома была записана не она, а Дмитрий Дмитриевич Эпштейн. Видимо, сын или другой родственник. В начале XX века Дмитрий Дмитриевич основал торговый дом «Эпштейн Д.Д. и К°». В доме Панкратова на Суворовской улице действовала принадлежавшая ему красильная фабрика (точно установить, сохранилось ли ее здание, не удалось).

В том же 1894 году Елена Дмитриевна Эпштейн (возможно, сестра Дмитрия) указала в качестве своего адреса «родовспомогательное заведение» на Солянке. То есть «квартиры дам, принадлежащих к институту» Императорского московского воспитательного дома. Современный адрес — Китайгородский пр-д, д. 9, стр. 12. Елена Дмитриевна была повивальной бабкой, акушеркой.

В 1880-е на Задней Прудовой аллее (сейчас — Петровско-Разумовская аллея) жила жена купеческого сына Елизавета Самойловна Эпштейн с родней.

Китайгородский проезд 9, стр. 12

Московских Эпштейнов становится больше

Перечислять всех Эпштейнов, живших в Москве с конца XIX века по 1917 год, слишком долго. Остановимся лишь на тех, кто жил или работал в домах, сохранившихся до нашего времени.

В Русском для внешней торговли банке работал Стефан Львович Эпштейн. Банк снимал помещение в доходном доме Гуськова — Ипатьевский пер., д. 3, стр. 1.

Купец Иоаким Захарьевич Эпштейн, занимавшийся торговлей металлическими изделиями, снимал квартиру в доходном доме князя Оболенского-Нелединского — Варсонофьевский пер., д. 6. Дом, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, был элитным. Одним из соседей Иоакима Эпштейна по дому был композитор Александр Скрябин. В начале 1900-х в доме поселился архитектор Иван Жолтовский.

Варсонофьевский пер., 6

В начале XX века в доме Мешкова на Зацепе жили Меер Иоселевич Эпштейн и дантист Федосий Григорьевич Эпштейн. Дома больше нет, а о Меере Иоселевиче — чуть позже.

В Воспитательном доме, где обитала и трудилась акушерка Елена Дмитриевна, обнаружился ее однофамилец или родственник Симон Вульфович Эпштейн, помощник аптекаря.

Моисей Наумович Эпштейн, инженер правления акционерного общества «Кустодис», жил на Лубянке, в меблированных комнатах «Эльзас». Современный адрес — ул. Большая Лубянка, д. 26/17. Затем он стал совладельцем и директором товарищества «Инженерное дело», контора которого располагалась в здании банка Полякова — ул. Кузнецкий Мост, 15. Из меблированных комнат он переехал в квартиру в доходном доме Строгановского училища — ул. Мясницкая, д. 24.

Купец первой гильдии, торговец мануфактурными товарами Файвель Веньяминович жил в доме Ниловой пустыни — Серебрянический пер., 4, стр. 1, потомственная почетная гражданка Эмма Карловна Эпштейн — в доходном доме Толмачевой (Камергерский пер., д. 1/6).

ул. Большая Лубянка, д. 26/17
Кузнецкий мост, д. 15
Мясницкая, д. 24
Серебрянический пер. 4, стр. 1
Камергерский пер., д. 1/6

Илья Моисеевич Эпштейн держал аптекарский магазин в доме Егорова — ул. Остоженка, д. 8, стр. 1.

Торговец готовым платьем Моисей Меерович Эпштейн жил на Драчевке в доме Малюшина — ул. Трубная, д. 21.

Помощник аптекаря Давид Михайлович Эпштейн работал в Сретенской аптеке — ул. Б. Сухаревская, д. 24.

Адрес помощника аптекаря Аврама Мовшевича Эпштейна — ул. Волхонка, д. 5/6, стр. 8, доктора медицины Александра Николаевича Эпштейна — Кривоарбатский пер., д. 9, неких Александра Михайловича, Михаила Ильича и Эммы Эпштейн — Газетный пер., д. 3.

В Машковом переулке жили Борис Меерович с Людмилой Мееровной Эпштейн (современный адрес — ул. Чаплыгина, д. 3, здание посольства Латвии) и Феня Иохимовна Эпштейн (ул. Чаплыгина, д. 2).

ул. Чаплыгина, д. 3
Большой Харитоньевкий пер., д. 10 (он же ул. Чаплыгина, д. 2)
Газетный пер., д. 3

Гедвига Эпштейн квартировала в Малом Казенном пер., д. 2/1, стр. 1, Павел Михайлович Эпштейн — в Малом Николопесковском пер., д. 8.

Моисей Меерович, Рахиль Мейеровна и Юдыша Шмуилов Эпштейн значились по адресу Б. Сухаревская пл., д. 9.

Иосиф Самойлович Эпштейн жил на ул. Б. Дмитровка, д. 6 (сейчас — здание Театра оперетты), дворянка Евдокия Васильевна Эпштейн — в доме комитета Совета детских приютов. Современный адрес — ул. Остоженка, д. 37 (сейчас здесь находится Музей И.С. Тургенева).

ул. Остоженка, д. 37
Малый Казенный пер., д. 2/1 ст. 1
Большая Дмитровка, д. 6

Купец с необычным именем Гох Захарьевич поселился в доме Ерофеевых в Кривоярославском переулке, д. 8. Современный адрес — Мельницкий пер., д. 6, стр. 1.

В «доме с атлантами» (ул. Солянка, д. 7) жила акушерка Марфа Владимировна Эпштейн-Перваго.

В 1911 году на Чистопрудном бульваре поселились сразу трое Эпштейнов: инженер-техник Александр Наумович (Чистопрудный бул., д. 2/21) и инженер-механик Моисей Наумович с женой Еленой Аароновной (Чистопрудный бул., д. 14, «дом со зверями»). Позже Александр Наумович с супругой, Шейндель Евгеньевной, переехал в Лобковский переулок, современный адрес — ул. Макаренко, д. 2.

Чистопрудный бульвар, д. 2
Чистопрудный бульвар, д. 14
ул. Солянка, д. 7
ул. Макаренко, д. 2

Доходные дома Эпштейна

В начале XX века в доме на Зацепе исчезает жилец Меер Иоселевич Эпштейн и появляется новый — Макс Осипович Эпштейн. Скорее всего, человек просто сменил фамилию. С Зацепы он затем переехал в доходный дом Вейхельта (Большой Харитоньевский пер., д. 10). Макс Осипович был кандидатом права, инженером Московского отделения Императорского Русского технического общества, членом правления торгового дома «Г. Волк и К°» (шорно-седельное производство для военного ведомства). А еще он был домовладельцем.

Два доходных дома Эпштейна сохранились. Оба построены по проекту архитектора Валентина Евгеньевича Дубовского, специализировавшегося на доходных домах.

Гусятников пер., д. 11
Большой Афанасьевский пер., 36с1

В 1909 году Дубовской при участии гражданского инженера Н. Архипова возвел для Эпштейна доходный дом в Большом Афанасьевском переулке (д. 36, стр. 1). Над центральным входом — барельеф, на котором изображены средневековые рыцари, отправляющиеся в поход, и прекрасные дамы, вдохновившие рыцарей на подвиги. Три эркера на фасаде также украшены барельефами на средневековую тему — львы, рыцарские шлемы, щиты, геральдические линии.

Второй доходный дом Эпштейна, построенный Дубовским, находится по адресу Гусятников пер., д. 11. Над входом — каменный рыцарь, за что дом получил прозвище «дом с рыцарем». Раньше каменные рыцари были и внутри дома, стояли в нишах, как будто охраняли двери квартир. В одной из квартир некоторое время жил сам Макс Осипович.