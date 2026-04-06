Картина «Яшода и Кришна» стала самой дорогой в истории Индии

Картина известного индийского художника XIX века Раджи Рави Вармы «Яшода и Кришна» была продана на аукционе в Дели за 1,67 млрд рупий ($17,9 млн), значительно превысив оценочную стоимость в $8,6–12,9 млн. Таким образом, полотно, изображающее маленького Кришну и его приемную мать Яшоду, стало самой дорогой картиной в истории Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saffronart Фото: Saffronart

Раджа Рави Варма — основоположник современной индийской живописи. В своих работах он изображал сюжеты индуистских мифов не в иконографической манере, которая призвана вызывать благоговение у зрителя, а в более художественной. К таким работам относится и «Яшода и Кришна», написанная в 1890-х годах.

Картину приобрел индийский миллиардер Сайрус Пунавалла, владелец крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute of India (SII). Господин Пунавалла назвал картину национальным сокровищем и пообещал, что «время от времени она будет выставляться, чтобы общественность могла ею любоваться». По закону «О древностях и художественных сокровищах» Индии «Яшода и Кришна» не может быть вывезена из страны и владеть ею могут только граждане Индии.

Алена Миклашевская