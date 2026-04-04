Телепузики в Арктике

В России быстро завоевывает популярность модная зимняя забава, название которой переводится с английского как «плавание во льдах». Она пришла к нам из Скандинавии. Соцсети пестрят фотографиями с ярко-оранжевыми человечками, отважно барахтающимися в темной ледяной воде, иногда среди льда. В комментариях восторженные отзывы соседствуют со скептическими. Корреспондент Weekend Ольга Шкуренко решила примерить непромокаемый костюм на себя и поискать ответы на давно мучившие ее вопросы — вдруг и они плавают на поверхности.

Фото: Павел Козловский

Что? Где? Когда?

Пионер в организации ледяных заплывов в России — Мурманская область. Сначала айс-флоатинг практиковали только в Кандалакшском заливе на побережье Белого моря, затем появились организаторы этого развлечения в Териберке, на Кольском заливе. Стали осваивать забаву и другие регионы: сейчас поплавать можно в Архангельской области, в Карелии, на Байкале, на Камчатке, на Финском заливе в Санкт-Петербурге. Не осталась в стороне и Москва — под конец зимы на заплывы приглашали в Большом Строгинском затоне на северо-западе столицы.

Я решила отправиться к первопроходцам — компании SupSever, в мурманскую Кандалакшу. Уже не помню, как я впервые попала на их страницу в соцсетях, но с тех пор наблюдала, как на морозе дрейфуют другие, и мечтала попробовать сама.

Добраться до Кандалакши не так уж и сложно. Сначала самолетом до Мурманска — есть также вариант лететь в Апатиты, это ближе. Дальше на автомобиле или поезде. Также есть вариант взять тур, некоторые компании и частные гиды включают айс-флоатинг в программы. Я выбрала вариант однодневного тура в мини-группе. Мы стартовали на джипе из Мурманска и перед заплывом еще успели подняться на снегоступах на гору Волосяную, чтобы полюбоваться на панораму Кандалакшского залива и одиноко стоящий на вершине «ДубльДом». Этот уникальный туристический объект сдается и может стать отличным вариантом базирования для тех, кто решит переночевать до или после айс-флоатинга. Правда, нужно быть готовыми к тому, что подниматься к жилью придется пешком. Зато ночью на горе вы будете совершенно одни любоваться невероятными видами звездного неба и редких огней человеческой жизни внизу. Сулит поездка на айс-флоатинг в Кандалакшу и другие бонусы, в числе которых возможность увидеть северное сияние — у меня получилось; встретить в море китов — тут удача была не на моей стороне, но я знала, что не сезон; попробовать арктическую кухню — в Кандалакше есть ресторан «Причал №11», там же гостиница с панорамными видами на воду — еще одно хорошее место для ночевки.

Решение ехать в Мурманскую область в конце марта было принято осознанно. Вообще, сезон айс-флоатинга варьируется в зависимости от региона. В Мурманской области он достаточно длинный. Начинают плавать в ноябре и завершают в мае. Я уже сталкивалась с арктическими морозами и опасалась, что в разгар зимы мне будет слишком холодно, чтобы получить настоящее удовольствие от процесса. В марте, по рассказам местных, в регионе обычно типичная для конца арктической зимы погода: достаточно холодно и снежно.

Я рассчитывала именно на это — зима, но не слишком суровая. В даты моей поездки, однако, в Мурманск пришло аномальное тепло — температура мало отличалась от московской. К тому же день выдался солнечный, и, если закрыть глаза, можно было даже представить, что плаваешь не в Белом море, а в Черном. А вот смелым и морозоустойчивым можно вполне отправляться и зимой — спасательный костюм рассчитан на то, чтобы выдерживать температуру до минус 30° в течение 6 часов. Снег и лед добавят ярких впечатлений. Но нужно учитывать, что заплыв всегда может быть перенесен или отменен организаторами при плохих погодных условиях — сильный ветер, мороз, неблагоприятная ледовая обстановка и проч. Так что хорошо иметь в запасе хотя бы один резервный день, особенно если вы добираетесь издалека. И не забывайте про полярную ночь, которая в Мурманской области длится около 40 дней, с начала декабря по первую треть января. Заплыв под звездами возможен, но с дрона ваши подвиги никто не поснимает. А вот мои зафиксированы на видео.

Дресс-код casual

Вопросом, как одеваться на айс-флоатинг, долго мучиться мне не пришлось. Список необходимых вещей для арктического купания организаторы присылают заранее. Думаю, мало кто удивится, что купальники не нужны,— под спасательным комбинезоном теплая верхняя одежда. В мой список входило термобелье, кофта без капюшона, комбинезон или необъемная куртка, утепленные штаны, тонкая балаклава, теплые необъемные перчатки, солнцезащитные очки (весной), самонагревающиеся стельки (при сильных морозах). Заныривают в Северный Ледовитый без обуви, вместо нее выдают мягкие сапожки-вкладыши (такие обычно вставляют для тепла в резиновые сапоги).

Также рекомендуют взять с собой комплект сухой одежды на смену, но, как показала практика, это скорее предосторожность. В нашей группе он никому не понадобился — костюм непромокаемый, вода может лишь немного затечь в районе, где капюшон прилегает к лицу. Плюсовая погода внесла в дресс-код свои коррективы: мы плавали без балаклав, без перчаток, желающие и без курток (достаточно было термобелья и флиски). Поскольку зрение у меня плохое, я не снимала очки. Они не мешают и не спадают (их прижимает капюшон костюма), хотя для удобства лучше, чтобы дужки были не объемными. Еще один неожиданный плюс очков — защищают глаза от брызг. Рост, вес и размер ноги спрашивают заранее, поэтому ситуация, что кому-то не достанется подходящего костюма, исключена. Переодевание проходит в комфортных условиях — теплый домик-шатер, лавки. Ребята-инструкторы помогают влезть в комбинезоны и сами застегивают и затягивают всё, что и где нужно. Процесс отлажен и проходит достаточно быстро.

Переодеваясь, я на секунду представила себя Золушкой, которой вместо хрустальной туфельки натянули на ногу оранжевый сапог от гидрокостюма. А потом еще и плотно застегнули молнию до подбородка. Сам спасательный комбинезон мне понравился — легкий и достаточно мягкий. Передвигаться в нем забавно — немного сковывает движения, чувствуешь себя гигантским оранжевым пингвином. Или первым человеком на Луне. И главное, совсем не холодно — ни на снегу, ни в воде.

Фото: Павел Козловский

Пять минут — полет нормальный

Облачившись в костюмы, участники отправляются на короткую фотосессию: съемка на фото и на видео с дрона — обязательная часть процесса. Далее следует инструктаж на берегу. Организаторы объясняют, как двигаться в воде и что делать в разных ситуациях, а что не делать ни в коем случае, отвечают на возникшие вопросы. Например, можно ли в костюме стоять (попробуйте), случайно порвать его о льдину (нет, но лучше не пробуйте), у кого больше шансов познакомиться с морскими котиками (у самого крупного, примут за своего), куда можно случайно уплыть (в Норвегию — но, кажется, это шутка).

И вот мы, все двенадцать, у кромки льда. Прыгать в костюмах в воду запрещено — участники садятся край льдины спиной к воде, аккуратно ложатся на воду и отплывают. Передвигаться по воде можно исключительно на спине, подгребая руками вперед или назад. Костюм отлично держит вас на плаву. Ощущение, что вы даже парите над ее поверхностью, все движения даются легко. Наверное, схожие ощущения у космонавтов в невесомости.

Инструкторы всегда рядом: помогают спуститься и освоиться в воде, выстраивают группу в разнообразные хороводы и змейки, чтобы получились красивые кадры с дрона. Потом один остается плавать, другой вылезает и следит за обстановкой с берега. А у нас наконец наступает свободное время — все расплываются кто куда и занимаются своими делами. Кто-то расслабленно лежит, кто-то двигается и выделывает разные фигуры, привлекая внимание дрона.

Не могу сказать точно, сколько длится сам процесс купания,— в воде теряется ощущение времени. Но мне кажется, чуть меньше часа. Наконец звучит команда на выход. Мы на спине подплываем к кромке воды, осторожно переворачиваемся на живот и как тюлени выползаем на льдину. Ребята помогают подтянуться, и, если честно, их помощь кажется совсем не лишней — в отличие от тюленей, опыт подобных телодвижений у нас небольшой. Выбравшись на берег, мы довольные отправляемся в шатер переодеваться и пить горячий чай со сладостями. Ссылки на диск с фотографиями и видео присылают на следующий день.

Это страшно? Страшно интересно!

Какие у меня впечатления? Мне очень понравилось. А все опасения замерзнуть, промокнуть, утонуть и просто уйти в открытое море оказались беспочвенными. По ощущениям айс-флоатинг походит скорее не на экстремальный вид спорта, а на релакс с арктическим антуражем. Как оказалось, участнику даже не нужно уметь плавать. Допускаются к заплывам и дети при наличии у организаторов специальных детских костюмов — есть ограничение не по возрасту, а по росту (от 120–140 см).

И все же нужно добавить, что страх уплыть и не вернуться возник у меня не на пустом месте. Известно как минимум об одном трагическом случае, произошедшем этой зимой на реке Туломе в Кольском районе — там унесенную течением женщину так и не нашли. Еще одну группу иностранных туристов унесло течением в Кольском заливе, но всех спасли. В обоих случаях за инцидентами стояла плохая организация заплывов.

Если вы хотите попробовать айс-флоатинг, вопросами безопасности лучше озаботиться заранее, на берегу. Как минимум выбрать проверенного организатора, имеющего опыт оказания подобных услуг и знающего особенности местности, где проводится заплыв (ветер, течения и пр.). Кандалакшский залив, где пыталась стать моржом я,— закрытая акватория со спокойными течениями. А выбранная мной компания не первый год работает в этом месте. Сразу должны насторожить некачественные спасательные костюмы — старые, с потертостями и повреждениями. Может оказаться, что недобросовестный организатор приобрел списанные с морских судов — там они входят в состав обязательного спасательного оборудования. У добросовестных компаний гидрокостюмы сделаны на заказ. Заплывы проводятся в сопровождении инструктора, который также облачается в костюм и не оставляет участников одних ни на берегу, ни в воде. Если группа большая, с ней работают сразу несколько сопровождающих. Также можно запросить у инструкторов свидетельство обучения по программе «матрос-спасатель», на которой получают навыки оказания помощи на воде в условиях холода.

Хорошо организованный айс-флоатинг — безопасный и комфортный. После него остаются только яркие впечатления, необычные кадры на память. И появляется легкая зависть к тюленям и пингвинам, которые могут практиковать подобные развлечения без спецоборудования и на регулярной основе.