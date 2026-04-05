Скелет трицератопса продали за $5,5 млн

Целый скелет динозавра возрастом 66 млн лет ушел с молотка за $5,5 млн — рекорд онлайн-аукционов в этом сегменте. Для платформы Joopiter сделка стала первым выходом на рынок ископаемых.

Экземпляр по прозвищу Трей обнаружили в 1993 году в Вайоминге, США. После реставрации в Германии скелет три десятилетия выставлялся в Центре динозавров штата. Палеонтолог Андре Лухан, консультировавший продажу, отметил важность образца для науки: «Трей помогает нам лучше изучить рогатых динозавров».

Joopiter основана музыкантом и продюсером Фарреллом Уильямсом. В основном платформа устраивает торги предметами моды и искусства, но последнее время коллекционеры проявляют устойчивый интерес к динозаврам. В 2025 году Sotheby’s продал окаменелость молодого цератозавра за $30,5 млн. Phillips на своем первом аукционе динозавров выручил $5,4 млн за скелет молодого трицератопса. На Heritage Auctions череп «лютоволка» ушел за $65,6 тыс. — почти вдвое выше оценки.

