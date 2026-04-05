Хохотуй и Балдейка: рейтинг забавных русских топонимов

К 1 апреля Росреестр подготовил рейтинг самых необычных географических наименований страны. В десятку вошли село Хохотуй в Забайкальском крае и деревня Балдейка в Удмуртии. Также в списке оказались гора Веселая и река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал на Камчатке и остров Кривая Кошка в Архангельской области.

Продолжили перечень хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае, деревня Новый Опель в Псковской области, а также населенные пункты Большие Пупсы и Безумово в Тверской области. Эксперты ведомства пояснили, что в большинстве случаев такие названия отражают особенности ландшафта или связаны с языками коренных народов.

