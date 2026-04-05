Климт и Пикассо — самые продаваемые художники 2025 года

По итогам прошлого года мировые аукционные продажи визуального искусства выросли на 13,3%, до $11,7 млрд, впервые с 2021 года. Главным драйвером стал сегмент импрессионистов и модернистов, обогнавший послевоенное (1945–1970) и современное искусство.

Рене Магритт, «Пропавший жокей», 1942

Фото: Sotheby’s Рене Магритт, «Пропавший жокей», 1942

Согласно отчету Artnet, лидером среди старых мастеров стал Каналетто с выручкой $45,6 млн, второе место занял Рембрандт ($33,2 млн), третье — Брейгель-младший ($24,1 млн). В категории импрессионизма и модернизма абсолютное преимущество у Густава Климта: его работы принесли $397 млн. Далее следуют Пабло Пикассо ($335 млн) и Рене Магритт ($171 млн). В послевоенном разделе первым идет Энди Уорхол ($184,6 млн), затем Рой Лихтенштейн ($172,4 млн) и Дэвид Хокни ($109,2 млн). Среди современных художников Жан-Мишель Баския собрал $205 млн, более чем в четыре раза опередив Ёситомо Нару ($49,5 млн). Всего в 2025 году было продано 437,6 тыс. лотов — максимум за десятилетие.

При этом современный сегмент (авторы, родившиеся после 1974 года) сокращается четвертый год подряд: продажи упали на 26,5%, до $229,9 млн, а средняя цена лота обвалилась до $15,6 тыс.— минимум за десять лет. Эксперты связывают это с тем, что покупатели переключились на проверенные временем имена.

Милена Двойченкова