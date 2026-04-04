Археологи восстановили ароматы из древних Помпей

Исследователи изучили содержимое двух сосудов, которые сохранились после извержения Везувия в 79 году. Оказалось, что в ритуальных смесях местные жители использовали редкую смолу элеми, которую до этого находили лишь при мумификации в Египте.

Фото: Johannes Eber / Parco Archeologico di Pompei

Первую из двух курильниц обнаружили в 1954 году в древнеримской гостинице, которую перестроили из жилого дома примерно в середине I века. Вторую нашли в 1986 году на домашнем алтаре фермерской постройки. В одном сосуде оказались обугленные дуб и лавр — растения, связанные с Юпитером и Аполлоном. В другом нашли следы винограда (возможно, вина или уксуса) и смолу элеми.

Руководитель исследования Йоханнес Эбер из Цюрихского университета пояснил, что элеми добывают из дерева того же семейства, что и ладан, но растущего только в Индии или тропических лесах Африки. «Это первый случай, когда мы обнаружили эту смолу в римском контексте»,— заявил ученый. По его словам, находка подтверждает обширные торговые связи Помпей с другими континентами.

Виноград и смолу, вероятно, сжигали вместе перед молитвой. Такие обряды совершали в домах ежемесячно или даже ежедневно. Ранее археологи часто находили курильницы, но их содержимое не подвергали научному анализу. Извержение Везувия законсервировало остатки, и исследователи впервые изучили их с помощью микроскопии и спектроскопии.

Милена Двойченкова