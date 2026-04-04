Мировые музеи приняли более 200 млн гостей за год

Согласно ежегодному исследованию The Art Newspaper, сто самых популярных художественных музеев мира в 2025 году приняли в совокупности более 200 млн посетителей. Это все еще уступает доковидному рекорду 2019 года (230 млн), однако значительно выше антирекорда 2020-го, когда из-за пандемии музеи посетили лишь 54 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Лидером рейтинга вновь стал Лувр с 9 млн гостей. Национальный музей Кореи в Сеуле по сравнению с 2024 годом показал взрывной рост на 70%, достигнув 6,5 млн посетителей. В Лондоне Национальная галерея после открытия отреставрированного крыла Сейнсбери увеличила аудиторию на 30% (до 4,2 млн), однако это все равно на треть ниже уровня 2019 года.

Среди российских музеев лучший результат продемонстрировал Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге — более 5 млн посещений, что вдвое больше, чем шесть лет назад. Эрмитаж принял 3,8 млн, а Третьяковская галерея в Москве, занявшая 16-е место,— почти 3,1 млн. В Латинской Америке Национальный музей антропологии в Мехико собрал рекордные 5,1 млн гостей. Художественный музей Сан-Паулу имени Ассиса Шатобриана более чем удвоил посещаемость (до 1,2 млн) благодаря долгожданному расширению и выставке Клода Моне.

Милена Двойченкова