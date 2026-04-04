Крупнейшую работу Дали выставят в Сент-Питерсберге

Самое масштабное произведение Сальвадора Дали — монументальная сценография из тринадцати панелей и четырех полотен — пополнило коллекцию музея художника в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Комплект декораций, созданный для балета «Вакханалия», был продан на парижском аукционе Bonhams 26 марта за €254,4 тыс.

Созданный в 1939 году объект имеет общую площадь более 600 кв. м и изначально задумывался как декорация для балета в нью-йоркском театре Метрополитен-опера. Сам Дали называл эту постановку своим «первым параноидально-критическим балетом»: он написал либретто, разработал костюмы и лично контролировал оформление сцены. Премьера состоялась 9 ноября 1939 года, в ней участвовали хореограф Леонид Мясин и Коко Шанель, создавшая некоторые аксессуары. Из-за начавшейся войны в Европе художник не смог присутствовать на премьере, а костюмы Шанель так и не прибыли в Нью-Йорк.

Ранее «Вакханалия» выставлялась в Мадриде и Милане, а в 2018 году ушла с молотка за $162,5 тыс.— почти вдвое меньше нынешней цены.

Милена Двойченкова