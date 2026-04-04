Крупнейшую работу Дали выставят в Сент-Питерсберге

Самое масштабное произведение Сальвадора Дали — монументальная сценография из тринадцати панелей и четырех полотен — пополнило коллекцию музея художника в Сент-Питерсберге (штат Флорида). Комплект декораций, созданный для балета «Вакханалия», был продан на парижском аукционе Bonhams 26 марта за €254,4 тыс.

Созданный в 1939 году объект имеет общую площадь более 600 кв. м и изначально задумывался как декорация для балета в нью-йоркском театре Метрополитен-опера. Сам Дали называл эту постановку своим «первым параноидально-критическим балетом»: он написал либретто, разработал костюмы и лично контролировал оформление сцены. Премьера состоялась 9 ноября 1939 года, в ней участвовали хореограф Леонид Мясин и Коко Шанель, создавшая некоторые аксессуары. Из-за начавшейся войны в Европе художник не смог присутствовать на премьере, а костюмы Шанель так и не прибыли в Нью-Йорк.

Ранее «Вакханалия» выставлялась в Мадриде и Милане, а в 2018 году ушла с молотка за $162,5 тыс.— почти вдвое меньше нынешней цены.

Краткая история самой известной картины Дали «Постоянство памяти» — в материале Weekend.

Милена Двойченкова

Сальвадор Дали родился в Испании 11 мая 1904 года в Фигерасе (провинция Жирона) в семье зажиточного нотариуса. В своей биографии художник писал: «Мой брат умер от менингита года за три до моего рождения. Отчаявшиеся отец и мать не нашли иного утешения, кроме моего появления на свет. Мы были похожи с братом как две капли воды: та же печать гениальности, то же выражение беспричинной тревоги». Третьим ребенком в семье Дали была девочка, которая стала для него одним из лучших друзей детства, а впоследствии позировала для многих работ Дали На фото: семья Сальвадора Дали

Фото: wiki.com

«Меня зовут Сальвадором — Спасителем — в знак того, что во времена угрожающей техники и процветания посредственности, которые нам выпала честь претерпевать, я призван спасти искусство от пустоты»

Фото: wiki.com

Картина «Великий мастурбатор» (1929 год) стала знаменательной в творчестве Дали. В ней выражены многие комплексы и озабоченность сексом, насилием и чувством вины. На картине также присутствуют горы Кадакеса и саранча — одно из насекомых, населяющих кошмары художника

Фото: Salvado Dali, Fundacio Gala-Salvador Dali, VEGAP, Madrid

С русской эмигранткой Галой Элюар (на фото, настоящее имя — Елена Дьяконова) Дали познакомился в 1929 году на вечеринке в Кадакесе, которую устроил ее муж — Поль Элюар. Она стала его музой, помощницей, любовницей, а затем и женой. Сам художник говорил: «Гала —единственная моя муза, мой гений и моя жизнь, без Галы я никто»

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

«Она стала рассматривать меня как гения, — признавался Дали. — Полусумасшедшего, но обладающего большой духовной силой. И чего-то ждала — воплощения ее собственных мифов. Считала, что я, может быть, смогу стать этим воплощением»

Фото: Charles Hewitt / Getty Images

Именно Ман Рэй (на фото справа) стал тем человеком, который помог Сальвадору Дали и режиссеру Луису Бунюэлю в показе их совместного 16-минутного фильма «Андалузский пес». Он представляет собой последовательность разноплановых, зачастую шокирующих, сюрреалистичных образов. В основе сценария фильма — два сновидения его создателей Луиса Буньюэля и Сальвадора Дали

Фото: wiki.com

«Живопись и Дали не одно и то же, я как художник не переоцениваю себя. Просто другие так плохи, что я оказался лучше»

Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images

Сотрудничество студии Диснея с Дали началось в 1940-м году с мультфильма «Фантазия». В 1946 году Дали и Дисней (на фото справа) подписали контракт на производство сюрреалистичного мультфильма Destino, который из-за разногласий художника и мультипликатора увидел свет только в 2003 году

Фото: AP

«Пока все разглядывают мои усы, я, укрывшись за ними, делаю свое дело»

Фото: Interfoto / ТАСС

«В искусстве я нечто вроде сыра камамбер: чуть переберешь, и все»
«Мягкие часы» или «Постоянство памяти» (1931 год) — одна из самых известных работ Дали. Картина была написана в результате ассоциаций, возникших у Дали при виде плавленого сыра камамбер
На фото: скульптура по мотивам работы Сальвадора Дали «Мягкие часы» в Лондоне, 2009 год

Фото: Reuters

Вторая мировая война и нацистские репрессии заставили еврея по национальности фотографа Филиппа Хальсмана переехать в Нью-Йорк, где он и познакомился с Сальвадором Дали. Хальсман и Дали поддерживали творческие и дружеские отношения в течение 30 лет Фото: портрет Сальвадора Дали от Филиппа Халсмана, 1942 год

Фото: AP / Courtesy of the Howard Greenberg Gallery via the Philadelphia Museum of Art, Philippe Halsman

В 1930 году Гала Элюар произнесла ставшую особенной для Дали фразу: «Мой маленький мальчик, мы никогда не покинем друг друга». Тогда же Гала бросила своего мужа поэта Поля Элюара, 11-летнюю дочь и ушла к художнику

Фото: AP

Сюрреалистическую скульптуру Дали называл фетишистской и совершенно бесполезной, создаваемой исключительно с тем, чтобы дать выход своим безумным фантазиям. «Я брежу, следовательно, я существую. И более того: я существую, потому что брежу»
На фото: «Ретроспективный бюст женщины», выполненный в 1933 году

Фото: AP / Hermann J. Knippertz

«Безумие для меня весьма питательно, а произрастает оно из шутовства. Я никогда не мог разрешить роковой вопрос: где у меня кончается притворство и начинается искренность» На фото: «Комната актрисы Риты Мэй Уэст» — одна из «шуточных» работ Сальвадора Дали

Фото: Reuters

Сон был очень важен для Сальвадора Дали, через него он описывал свои параноидальные фантазии. Картина «Сон» (1937 год) входит в цикл работ художника под названием «Паранойя и война». Он написал ее на мысе Креус, где искал «реальную, вещественную основу сновидений» и пытался спастись от забвения

Фото: AP

«Я — высшее воплощение сюрреализма — следую традиции испанских мистиков» На фото: Сальвадор Дали в своем саду, 1954 год

Фото: AP

Сальвадор Дали делает набросок портрета Лоуренса Оливье во время съемок картины «Ричард III». Картина так и была названа «Портрет Лоуренса Оливье в костюме Ричарда III» (1955 год)

Фото: London Film Productions / ТАСС

«Дон Кихот был сумасшедший идеалист. Я тоже безумец, но при том каталонец, и мое безумие не без коммерческой жилки» На фото: Сальвадор Дали целует руку актрисе Ракель Уэлч на фоне ее портрета, 1965 год

Фото: AP

«Я столько умею, что не могу допустить даже мысли о собственной смерти. Это было бы слишком нелепо»

Фото: AP / Anthony Camerano

«Человека надо принимать как он есть: вместе со всем его дерьмом, вместе со смертью»
В последние годы жизни Дали страдал от одиночества и депрессии, вызванных смертью Галы. Кроме того, обострилась болезнь Паркинсона. Дали скончался 23 января 1989 года от сердечного приступа

Фото: wiki.com

«Моя живопись — это жизнь и пища, плоть и кровь. Не ищите в ней ни ума, ни чувства» На фото: открытие выставки Сальвадора Дали в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

