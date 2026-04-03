Самую дорогую книгу Норвегии выставят в библиотеке городка Брюне

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн вместе с отцом, бывшим игроком национальной команды, подарили коммуне Тиме на юго-западе страны уникальное печатное издание XVI века, содержащее канонические саги о викингах. Футболист и его отец приобрели двухтомник 1594 года за 1,3 млн норвежских крон (около $134 тыс.) в конце 2025 года — это рекордная цена для книг в Норвегии. О личности покупателей стало известно только 24 марта, когда была объявлена передача дара.

Титульный лист редкого издания «Norske Kongers Kronicke» («Хроника норвежских королей»), 1594

Фото: Time kommune / Bryne bibliotek

Эрлинг Холанн

Фото: Tony O Brien / Reuters

Единственный сохранившийся экземпляр хроник исландского поэта и политика XIII века Снорри Стурлусона теперь будет выставлен в библиотеке города Брюне и доступен для всех желающих. «Я хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы люди могли читать о тех, кто родом оттуда, откуда я, из Брюне и Йерена»,— говорит футболист. Мэр муниципалитета поблагодарил семью за щедрость, отметив, что подарок помогает привить молодежи любовь к чтению.

В издании представлены переводы чиновника XVI века Маттиса Стерссона, одного из первых авторов, кто адаптировал древнескандинавский язык под современный диалект. Помимо саг, прослеживающих историю Норвегии от мифа о сотворении мира до эпохи викингов и средневековых королей, в книгу включены саги о Сверрире и Хаконе Старом. Книга была напечатана в Дании через 20 лет после смерти переводчика.

Милена Двойченкова

Национальная библиотека Беларуси в Минске. Проект был разработан в 1989 году, но строительство началось только в 2002 году и завершено в 2006-м. 23-этажное здание площадью 113,7 тыс. кв. м имеет форму ромбокубоктаэдра (многогранник, состоящий из 18 квадратов и 8 треугольников). Фасад библиотеки выложен светодиодами, включающимися после захода солнца

Фото: AP

Публичная библиотека в Канзасе, штат Миссури, США. Само здание библиотеки было построено в 1906 году. В 2006-м для нее была организована парковка, фасад которой было решено выполнить в виде громадной книжной полки. На ней «выставлены» 22 книги высотой почти 8 метров и шириной 2,7 метров, названия которых выбирали жители Канзаса. Среди произведений, попавших на гигантскую полку — «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Властелин колец» Джона Рональда Толкиена, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери

Библиотека в городе Канадзава (Kanazawa Umimirai Library), Япония. Построена в 2011 году по проекту Кадзуми Кудо (Kazumi Kudo) и Хироси Хориба (Hiroshi Horiba) из бюро Coelacanth K&amp;H Architects. Японские архитекторы называют свое творение «коробкой из-под торта» размером 45 на 45 метров. В стенах библиотеки проделаны 6 000 отверстий, через которые в главный зал 12-метровой высоты попадает естественный свет

Фото: Coelacanth K&H Architects Inc.

Новый корпус Королевской библиотеки Дании, Копенгаген. Из-за отделанного стеклом и черным гранитом фасада получил прозвище «Черный бриллиант». Был построен по проекту датского архитектурного бюро schmidt hammer lassen architects в 1999 году по соседству со старым зданием библиотеки и соединен с ним надземными переходами. Королевская библиотека Дании — крупнейшая в Скандинавии: коллекция насчитывает свыше 33 млн единиц хранения, из которых более 6 млн — это книги

Центральная библиотека в Сиэтле, США. Автор проекта — лауреат Притцкеровской премии Рем Колхас. Строительство библиотеки площадью 38,3 тыс. кв.м велось пять лет и завершилось в 2004 году. Инвестиции в ее создание составили $169,2 млн. Сейчас Рем Колхас работает в Москве над реконструкцией павильона «Шестигранник» в парке имени Горького, где должен разместиться центр современной культуры «Гараж» подруги миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой

Фото: andrewasmith/Flickr

Библиотека Александрина (Bibliotheca Alexandrina) или Новая Александрийская библиотека, Египет. Открыта в 2002 году на месте одной из древнейших библиотек — Александрийской, основанной в III веке до н.э. и после нескольких пожаров окончательной уничтоженной в 273 году. Строительство нового здания обошлось в $220 млн. Среди стран, участвовавших в финансировании проекта — Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Помимо самой библиотеки в комплекс зданий входят планетарий и четыре музея: античности, манускриптов, истории науки, музей имени бывшего президента Египта Анвара Садата

Публичная библиотека в Амстердаме, Голландия. Открыта в 2007 году. Архитектор — голландец Йо Кунен (Jo Coenen). Эта библиотека площадью свыше 28 тыс. кв. м является крупнейшей в Европе: протяженность книжных полок достигает 25 км. На ее строительство было потрачено €80 млн

Фото: Gkamiya/Wikimedia

Публичная библиотека в городе Вильянуева (Villanueva), Колумбия. Создана в 2007 году по проекту молодых колумбийских архитекторов Карлоса Меза (Carlos Meza), Алехандро Пиньола (Alejandro Piñol), Мигеля Торреса (Miguel Torres) и Германа Рамиреса (Germán Ramírez). Строительство велось исключительно из местной древесины и речных камней силами жителей Вильянуевы

Городская библиотека Штутгарта, Германия. Проект корейского бюро Yi Architects был выбран на конкурсе еще в 1999 году, но открыта библиотека была только в 2011 году. Инвестиции в ее создание оцениваются в €79 млн. Штутгардская библиотека имеет форму куба, каждая сторона которого составляет 45 метров

Фото: Global Look

Библиотека Гейзель (Geisel Library) Калифорнийского университета, Сан-Диего, США. Построена в 1970 году по проекту американского архитектора Уильяма Перейры (William Pereira), автора самого высокого и узнаваемого небоскреба Сан-Франциско — Transamerica

Библиотека-парк «Испания» в городе Медельин, Колумбия. Открыта для посетителей в 2007 году. Автор проекта — колумбийский архитектор Джанкарло Маззанти (Giancarlo Mazzanti). Комплекс из трех зданий в форме скал располагается на вершине высокого холма, к которому ведёт двухкилометровая канатная дорога. Частично деньги на реализацию проекта предоставило правительство Испании, отсюда и название библиотеки

Фото: Sistema de Bibliotecas Publicas de Medellin

Национальная библиотека Беларуси в Минске. Проект был разработан в 1989 году, но строительство началось только в 2002 году и завершено в 2006-м. 23-этажное здание площадью 113,7 тыс. кв. м имеет форму ромбокубоктаэдра (многогранник, состоящий из 18 квадратов и 8 треугольников). Фасад библиотеки выложен светодиодами, включающимися после захода солнца

Фото: AP

Публичная библиотека в Канзасе, штат Миссури, США. Само здание библиотеки было построено в 1906 году. В 2006-м для нее была организована парковка, фасад которой было решено выполнить в виде громадной книжной полки. На ней «выставлены» 22 книги высотой почти 8 метров и шириной 2,7 метров, названия которых выбирали жители Канзаса. Среди произведений, попавших на гигантскую полку — «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена, «Властелин колец» Джона Рональда Толкиена, «Уловка-22» Джозефа Хеллера, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери

Фото: calebdzahnd/Flickr

Библиотека в городе Канадзава (Kanazawa Umimirai Library), Япония. Построена в 2011 году по проекту Кадзуми Кудо (Kazumi Kudo) и Хироси Хориба (Hiroshi Horiba) из бюро Coelacanth K&H Architects. Японские архитекторы называют свое творение «коробкой из-под торта» размером 45 на 45 метров. В стенах библиотеки проделаны 6 000 отверстий, через которые в главный зал 12-метровой высоты попадает естественный свет

Фото: Coelacanth K&H Architects Inc.

Новый корпус Королевской библиотеки Дании, Копенгаген. Из-за отделанного стеклом и черным гранитом фасада получил прозвище «Черный бриллиант». Был построен по проекту датского архитектурного бюро schmidt hammer lassen architects в 1999 году по соседству со старым зданием библиотеки и соединен с ним надземными переходами. Королевская библиотека Дании — крупнейшая в Скандинавии: коллекция насчитывает свыше 33 млн единиц хранения, из которых более 6 млн — это книги

Фото: Marco Bellucci/Flickr

Центральная библиотека в Сиэтле, США. Автор проекта — лауреат Притцкеровской премии Рем Колхас. Строительство библиотеки площадью 38,3 тыс. кв.м велось пять лет и завершилось в 2004 году. Инвестиции в ее создание составили $169,2 млн. Сейчас Рем Колхас работает в Москве над реконструкцией павильона «Шестигранник» в парке имени Горького, где должен разместиться центр современной культуры «Гараж» подруги миллиардера Романа Абрамовича Дарьи Жуковой

Фото: andrewasmith/Flickr

Библиотека Александрина (Bibliotheca Alexandrina) или Новая Александрийская библиотека, Египет. Открыта в 2002 году на месте одной из древнейших библиотек — Александрийской, основанной в III веке до н.э. и после нескольких пожаров окончательной уничтоженной в 273 году. Строительство нового здания обошлось в $220 млн. Среди стран, участвовавших в финансировании проекта — Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет. Помимо самой библиотеки в комплекс зданий входят планетарий и четыре музея: античности, манускриптов, истории науки, музей имени бывшего президента Египта Анвара Садата

Фото: Snohetta

Публичная библиотека в Амстердаме, Голландия. Открыта в 2007 году. Архитектор — голландец Йо Кунен (Jo Coenen). Эта библиотека площадью свыше 28 тыс. кв. м является крупнейшей в Европе: протяженность книжных полок достигает 25 км. На ее строительство было потрачено €80 млн

Фото: Gkamiya/Wikimedia

Публичная библиотека в городе Вильянуева (Villanueva), Колумбия. Создана в 2007 году по проекту молодых колумбийских архитекторов Карлоса Меза (Carlos Meza), Алехандро Пиньола (Alejandro Piñol), Мигеля Торреса (Miguel Torres) и Германа Рамиреса (Germán Ramírez). Строительство велось исключительно из местной древесины и речных камней силами жителей Вильянуевы

Фото: Miguel Torres Arquitecto

Городская библиотека Штутгарта, Германия. Проект корейского бюро Yi Architects был выбран на конкурсе еще в 1999 году, но открыта библиотека была только в 2011 году. Инвестиции в ее создание оцениваются в €79 млн. Штутгардская библиотека имеет форму куба, каждая сторона которого составляет 45 метров

Фото: Global Look

Библиотека Гейзель (Geisel Library) Калифорнийского университета, Сан-Диего, США. Построена в 1970 году по проекту американского архитектора Уильяма Перейры (William Pereira), автора самого высокого и узнаваемого небоскреба Сан-Франциско — Transamerica

Фото: AP

Библиотека-парк «Испания» в городе Медельин, Колумбия. Открыта для посетителей в 2007 году. Автор проекта — колумбийский архитектор Джанкарло Маззанти (Giancarlo Mazzanti). Комплекс из трех зданий в форме скал располагается на вершине высокого холма, к которому ведёт двухкилометровая канатная дорога. Частично деньги на реализацию проекта предоставило правительство Испании, отсюда и название библиотеки

Фото: Sistema de Bibliotecas Publicas de Medellin

