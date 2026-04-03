Самую дорогую книгу Норвегии выставят в библиотеке городка Брюне
Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн вместе с отцом, бывшим игроком национальной команды, подарили коммуне Тиме на юго-западе страны уникальное печатное издание XVI века, содержащее канонические саги о викингах. Футболист и его отец приобрели двухтомник 1594 года за 1,3 млн норвежских крон (около $134 тыс.) в конце 2025 года — это рекордная цена для книг в Норвегии. О личности покупателей стало известно только 24 марта, когда была объявлена передача дара.
Единственный сохранившийся экземпляр хроник исландского поэта и политика XIII века Снорри Стурлусона теперь будет выставлен в библиотеке города Брюне и доступен для всех желающих. «Я хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы люди могли читать о тех, кто родом оттуда, откуда я, из Брюне и Йерена»,— говорит футболист. Мэр муниципалитета поблагодарил семью за щедрость, отметив, что подарок помогает привить молодежи любовь к чтению.
В издании представлены переводы чиновника XVI века Маттиса Стерссона, одного из первых авторов, кто адаптировал древнескандинавский язык под современный диалект. Помимо саг, прослеживающих историю Норвегии от мифа о сотворении мира до эпохи викингов и средневековых королей, в книгу включены саги о Сверрире и Хаконе Старом. Книга была напечатана в Дании через 20 лет после смерти переводчика.