Амбар Генри Мура превратили в музей и мастерские

Студия и сады британского скульптора Генри Мура в графстве Хартфордшир возобновили работу 1 апреля. В бывшем амбаре, который мастер использовал по назначению, завершили перестройку, и теперь там разместились два новых выставочных пространства и две оборудованные мастерские для занятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студия и сады британского скульптора Генри Мура в графстве Хартфордшир

Фото: Rob Hill / Henry Moore Foundation / Museums Association Студия и сады британского скульптора Генри Мура в графстве Хартфордшир

В одном из залов открылась постоянная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве Мура. На временной площадке, расположенной этажом выше, начала работу выставка его рисунков, изображающих лондонцев в метро во время бомбардировок Второй мировой войны. Как отметил директор фонда, эти работы стали одними из первых, созданных мастером после переезда в Перри-Грин — деревню в Хартфордшире, где расположена его студия.

По словам представителя организации, реконструкцию провели для развития образовательных программ. В новых студиях уже начали проводить мастер-классы и лекции.

Генри Мур — британский скульптор XX века. Он жил и работал в усадьбе с 1940 года до своей смерти в 1986-м. Для поддержки интереса к визуальным искусствам сам художник вместе с семьей в 1977 году основал Фонд Генри Мура. Помимо центра в Хартфордшире, организация управляет Институтом Генри Мура в Лидсе.

Милена Двойченкова