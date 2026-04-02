Christie’s возглавил весеннюю аукционную неделю в Гонконге

Совокупная выручка трех аукционных домов Christie’s, Phillips и Sotheby’s на вечерних торгах в Гонконге достигла $164 млн. Этот результат заметно превзошел показатели прошлой весны ($139,9 млн) и оказался значительно выше осенних торгов 2025 года, которые были худшими за восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julie Jacobson / AP Фото: Julie Jacobson / AP

Лидером сезона стал Christie’s: торги 27 марта, приуроченные к 40-летию дома в Азии, принесли $83,8 млн при каталоге из 37 лотов. Самым дорогим лотом оказалась работа «Abstraktes Bild» Герхарда Рихтера, проданная за $11,7 млн. Второй результат показало произведение «Cheval agenouille sur un tapis» художника Саньюя — $8,17 млн. По оценке руководства Christie’s, итог почти на 120% превысил нижнюю границу эстимейтов, что отражает высокий спрос со стороны коллекционеров.

Sotheby’s завершил торги 29 марта с результатом $70,3 млн, обеспечив стопроцентную продажу лотов. Главным событием стала картина «La Grande Vallee VII» Джоан Митчелл, ушедшая за $17,6 млн. Два вечерних аукциона Phillips принесли $11,3 млн. Топ-лотом стала работа Лю Даня «Dictionary», проданная на 150% выше нижней оценки.

Милена Двойченкова