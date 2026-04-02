Из итальянского музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро

В частном музее на севере Италии преступники похитили три произведения, проникнув в здание через главный вход и скрывшись менее чем за три минуты.

Фото: Fondazione Magnani-Rocca

Фото: Fondazione Magnani-Rocca

Фото: Fondazione Magnani-Rocca

Ограбление произошло 22 марта в фонде Magnani Rocca под Пармой. Четверо злоумышленников в масках взломали дверь виллы и вынесли картины из комнаты на первом этаже. Общая стоимость похищенного оценивается в €9 млн: работа Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы» (1917), акварель Поля Сезанна «Чашка и блюдо из вишни» (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса (1922).

Сигнализация сработала, но грабители успели покинуть территорию. Задержания пока не производились, музей продолжает работать в обычном режиме. Представитель фонда назвал кражу спланированной и предположил, что преступники могли действовать по аналогии с октябрьским ограблением Лувра. Учреждение Magnani Rocca было основано коллекционером Луиджи Маньяни, умершим в 1984 году, и располагает собранием произведений от эпохи Возрождения до современного искусства.

Милена Двойченкова

В 1910 году директор Лувра Теофиль Омоль заявил, что покушение на «Мону Лизу» так же вероятно, как попытка похитить колокола собора Парижской Богоматери. Но в следующем году картина была украдена. 60 лучших сыщиков парижской полиции не нашли ничего, кроме отпечатка пальца человека, не значащегося ни в каких картотеках

В 1910 году директор Лувра Теофиль Омоль заявил, что покушение на «Мону Лизу» так же вероятно, как попытка похитить колокола собора Парижской Богоматери. Но в следующем году картина была украдена. 60 лучших сыщиков парижской полиции не нашли ничего, кроме отпечатка пальца человека, не значащегося ни в каких картотеках

Картина была найдена в 1913 году, когда похититель, итальянец Винченцо Перруджио (на фото), попытался продать ее торговцу антиквариатом. Перруджио утверждал, что хотел вернуть полотно Италии — в виде компенсации за мародерство Наполеона. Преступление работавший в Лувре маляром Перруджио совершил, воспользовавшись случаем: увидев, что в зале, где висит картина, никого нет, он снял ее, затем избавился от рамы и вынес полотно из музея, спрятав под заляпанный краской халат

Картина была найдена в 1913 году, когда похититель, итальянец Винченцо Перруджио (на фото), попытался продать ее торговцу антиквариатом. Перруджио утверждал, что хотел вернуть полотно Италии — в виде компенсации за мародерство Наполеона. Преступление работавший в Лувре маляром Перруджио совершил, воспользовавшись случаем: увидев, что в зале, где висит картина, никого нет, он снял ее, затем избавился от рамы и вынес полотно из музея, спрятав под заляпанный краской халат

Налет на бостонский Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, совершенный 18 марта 1990 года, называют крупнейшей по масштабам похищенного кражей картин в XX веке. Утром в музей вошли двое людей в полицейской форме и сообщили охране, что им необходимо осмотреть помещение, так как сработал сигнал тревоги. Охранников затем связали, а из музея были вынесены 13 полотен, среди которых были работы Дега, Мане, Рембрандта и Вермеера. Общая стоимость украденных картин была оценена приблизительно в $300 млн. Ни одна из похищенных картин до сих пор не найдена

Налет на бостонский Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, совершенный 18 марта 1990 года, называют крупнейшей по масштабам похищенного кражей картин в XX веке. Утром в музей вошли двое людей в полицейской форме и сообщили охране, что им необходимо осмотреть помещение, так как сработал сигнал тревоги. Охранников затем связали, а из музея были вынесены 13 полотен, среди которых были работы Дега, Мане, Рембрандта и Вермеера. Общая стоимость украденных картин была оценена приблизительно в $300 млн. Ни одна из похищенных картин до сих пор не найдена

Одним из крупнейших в истории считается ограбление Музея Ван Гога в Амстердаме в 1991 году, когда было похищено сразу 20 его работ, включая картины «Едоки картофеля» (на фото), «Поле пшеницы и кипарисы», «Печенье с яблоками» . Воры проникли в музей среди ночи. Здание охранялось настолько плохо, что грабители позволили себе спокойно осмотреть экспозицию, выбирая, что именно взять. На это они потратили почти час. С места преступления злоумышленники скрылись на машине охраны. Общая стоимость похищенного была оценена более чем в $200 млн.

Одним из крупнейших в истории считается ограбление Музея Ван Гога в Амстердаме в 1991 году, когда было похищено сразу 20 его работ, включая картины «Едоки картофеля» (на фото), «Поле пшеницы и кипарисы», «Печенье с яблоками» . Воры проникли в музей среди ночи. Здание охранялось настолько плохо, что грабители позволили себе спокойно осмотреть экспозицию, выбирая, что именно взять. На это они потратили почти час. С места преступления злоумышленники скрылись на машине охраны. Общая стоимость похищенного была оценена более чем в $200 млн.

В 1992 году из музея замка Веймар в Германии был украдены пять работ Лукаса Кранаха, в том числе портрет Мартина Лютера (на фото) и три работы его учеников. Сумма ущерба составила $40 млн

В 1992 году из музея замка Веймар в Германии был украдены пять работ Лукаса Кранаха, в том числе портрет Мартина Лютера (на фото) и три работы его учеников. Сумма ущерба составила $40 млн

Зимой 2002 года тот же музей пострадал повторно. Преступники проникли в здание через крышу. При этом сработала сигнализация. За пять минут, которые потребовались местной полиции, чтобы добраться до места, похитители успели снять со стен две картины и покинуть помещение по приставленной к крыше лестнице. Добыча воров — полотна «Вид на море в районе Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» — оценивалась специалистами примерно в $10-20 млн.

Зимой 2002 года тот же музей пострадал повторно. Преступники проникли в здание через крышу. При этом сработала сигнализация. За пять минут, которые потребовались местной полиции, чтобы добраться до места, похитители успели снять со стен две картины и покинуть помещение по приставленной к крыше лестнице. Добыча воров — полотна «Вид на море в районе Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» — оценивалась специалистами примерно в $10-20 млн.

В 1993 году из Музея современного искусства в Стокгольме (на фото) пропали пять работ Пабло Пикассо. Ущерб был оценен в $60 млн

В 1993 году из Музея современного искусства в Стокгольме (на фото) пропали пять работ Пабло Пикассо. Ущерб был оценен в $60 млн

В июле 1994 года из музея Франкфурта были украдены две картины Уильяма Тернера — «Тень и тьма» и «Цвет и свет» (на фото), принадлежавшие лондонской галерее Тейт. По мнению Интерпола, за кражей стоял сербский криминальный авторитет Аркан. В 1995 году полиция арестовала преступников, укравших картины, но они не выдали их местонахождение. В 2000 году, через полгода после убийства Аркана, картина «Тень и тьма» была передана директору Галереи Тейт

В июле 1994 года из музея Франкфурта были украдены две картины Уильяма Тернера — «Тень и тьма» и «Цвет и свет» (на фото), принадлежавшие лондонской галерее Тейт. По мнению Интерпола, за кражей стоял сербский криминальный авторитет Аркан. В 1995 году полиция арестовала преступников, укравших картины, но они не выдали их местонахождение. В 2000 году, через полгода после убийства Аркана, картина «Тень и тьма» была передана директору Галереи Тейт

22 декабря 2000 года из Национального музея Швеции в Стокгольме был украден автопортрет Рембрандта ван Рейна (на фото) и две картины Огюста Ренуара. Трое вооруженных мужчин в масках скрылись на катере. Стоимость трех картин в совокупности была оценена в $30 млн. В 2001 году полиции удалось обнаружить одно полотно Ренуара — «Беседа» , в 2005 году был найден Рембрандт

22 декабря 2000 года из Национального музея Швеции в Стокгольме был украден автопортрет Рембрандта ван Рейна (на фото) и две картины Огюста Ренуара. Трое вооруженных мужчин в масках скрылись на катере. Стоимость трех картин в совокупности была оценена в $30 млн. В 2001 году полиции удалось обнаружить одно полотно Ренуара — «Беседа» , в 2005 году был найден Рембрандт

27 августа 2003 года из замка герцога Баклю была украдена картина Леонардо да Винчи «Мадонна с веретеном». Грабители прикинулись туристами и завладели полотном прямо среди бела дня. Шотландским полицейским удалось обнаружить картину в 2007 году в одном из домов в Глазго во время обыска, проведенного по анонимному звонку в полицейский участок. Картина оценивалась примерно в $90 млн

27 августа 2003 года из замка герцога Баклю была украдена картина Леонардо да Винчи «Мадонна с веретеном». Грабители прикинулись туристами и завладели полотном прямо среди бела дня. Шотландским полицейским удалось обнаружить картину в 2007 году в одном из домов в Глазго во время обыска, проведенного по анонимному звонку в полицейский участок. Картина оценивалась примерно в $90 млн

21 августа 2004 года двое мужчин в капюшонах зашли в Музей Эдварда Мунка в Осло, где в этот момент находилось около 70 человек. Один пригрозил пистолетом смотрителю, другой снял со стены сначала «Мадонну», потом «Крик». Преступники быстро покинули музей и скрылись на автомобиле. Сумму ущерба тогда оценили в $75 млн

21 августа 2004 года двое мужчин в капюшонах зашли в Музей Эдварда Мунка в Осло, где в этот момент находилось около 70 человек. Один пригрозил пистолетом смотрителю, другой снял со стены сначала «Мадонну», потом «Крик». Преступники быстро покинули музей и скрылись на автомобиле. Сумму ущерба тогда оценили в $75 млн

Полотна (на фото — «Крик») были найдены в 2006 году. Перед судом предстали шестеро подозреваемых. Трое из них были оправданы, а трое приговорены к различным тюремным срокам

Полотна (на фото — «Крик») были найдены в 2006 году. Перед судом предстали шестеро подозреваемых. Трое из них были оправданы, а трое приговорены к различным тюремным срокам

27 января 2019 года в Третьяковской галерее неизвестный молодой человек снял со стены пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вынул его из рамы и унес с собой. Картина из коллекции Государственного русского музея временно экспонировалась в Инженерном корпусе ГТГ

27 января 2019 года в Третьяковской галерее неизвестный молодой человек снял со стены пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вынул его из рамы и унес с собой. Картина из коллекции Государственного русского музея временно экспонировалась в Инженерном корпусе ГТГ

На следующий день преступник был задержан в Подмосковье. Полотно он прятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе

На следующий день преступник был задержан в Подмосковье. Полотно он прятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе

В 1910 году директор Лувра Теофиль Омоль заявил, что покушение на «Мону Лизу» так же вероятно, как попытка похитить колокола собора Парижской Богоматери. Но в следующем году картина была украдена. 60 лучших сыщиков парижской полиции не нашли ничего, кроме отпечатка пальца человека, не значащегося ни в каких картотеках

Картина была найдена в 1913 году, когда похититель, итальянец Винченцо Перруджио (на фото), попытался продать ее торговцу антиквариатом. Перруджио утверждал, что хотел вернуть полотно Италии — в виде компенсации за мародерство Наполеона. Преступление работавший в Лувре маляром Перруджио совершил, воспользовавшись случаем: увидев, что в зале, где висит картина, никого нет, он снял ее, затем избавился от рамы и вынес полотно из музея, спрятав под заляпанный краской халат

Налет на бостонский Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, совершенный 18 марта 1990 года, называют крупнейшей по масштабам похищенного кражей картин в XX веке. Утром в музей вошли двое людей в полицейской форме и сообщили охране, что им необходимо осмотреть помещение, так как сработал сигнал тревоги. Охранников затем связали, а из музея были вынесены 13 полотен, среди которых были работы Дега, Мане, Рембрандта и Вермеера. Общая стоимость украденных картин была оценена приблизительно в $300 млн. Ни одна из похищенных картин до сих пор не найдена

Одним из крупнейших в истории считается ограбление Музея Ван Гога в Амстердаме в 1991 году, когда было похищено сразу 20 его работ, включая картины «Едоки картофеля» (на фото), «Поле пшеницы и кипарисы», «Печенье с яблоками» . Воры проникли в музей среди ночи. Здание охранялось настолько плохо, что грабители позволили себе спокойно осмотреть экспозицию, выбирая, что именно взять. На это они потратили почти час. С места преступления злоумышленники скрылись на машине охраны. Общая стоимость похищенного была оценена более чем в $200 млн.

В 1992 году из музея замка Веймар в Германии был украдены пять работ Лукаса Кранаха, в том числе портрет Мартина Лютера (на фото) и три работы его учеников. Сумма ущерба составила $40 млн

Зимой 2002 года тот же музей пострадал повторно. Преступники проникли в здание через крышу. При этом сработала сигнализация. За пять минут, которые потребовались местной полиции, чтобы добраться до места, похитители успели снять со стен две картины и покинуть помещение по приставленной к крыше лестнице. Добыча воров — полотна «Вид на море в районе Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» — оценивалась специалистами примерно в $10-20 млн.

В 1993 году из Музея современного искусства в Стокгольме (на фото) пропали пять работ Пабло Пикассо. Ущерб был оценен в $60 млн

В июле 1994 года из музея Франкфурта были украдены две картины Уильяма Тернера — «Тень и тьма» и «Цвет и свет» (на фото), принадлежавшие лондонской галерее Тейт. По мнению Интерпола, за кражей стоял сербский криминальный авторитет Аркан. В 1995 году полиция арестовала преступников, укравших картины, но они не выдали их местонахождение. В 2000 году, через полгода после убийства Аркана, картина «Тень и тьма» была передана директору Галереи Тейт

22 декабря 2000 года из Национального музея Швеции в Стокгольме был украден автопортрет Рембрандта ван Рейна (на фото) и две картины Огюста Ренуара. Трое вооруженных мужчин в масках скрылись на катере. Стоимость трех картин в совокупности была оценена в $30 млн. В 2001 году полиции удалось обнаружить одно полотно Ренуара — «Беседа» , в 2005 году был найден Рембрандт

27 августа 2003 года из замка герцога Баклю была украдена картина Леонардо да Винчи «Мадонна с веретеном». Грабители прикинулись туристами и завладели полотном прямо среди бела дня. Шотландским полицейским удалось обнаружить картину в 2007 году в одном из домов в Глазго во время обыска, проведенного по анонимному звонку в полицейский участок. Картина оценивалась примерно в $90 млн

21 августа 2004 года двое мужчин в капюшонах зашли в Музей Эдварда Мунка в Осло, где в этот момент находилось около 70 человек. Один пригрозил пистолетом смотрителю, другой снял со стены сначала «Мадонну», потом «Крик». Преступники быстро покинули музей и скрылись на автомобиле. Сумму ущерба тогда оценили в $75 млн

Полотна (на фото — «Крик») были найдены в 2006 году. Перед судом предстали шестеро подозреваемых. Трое из них были оправданы, а трое приговорены к различным тюремным срокам

27 января 2019 года в Третьяковской галерее неизвестный молодой человек снял со стены пейзаж Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», вынул его из рамы и унес с собой. Картина из коллекции Государственного русского музея временно экспонировалась в Инженерном корпусе ГТГ

На следующий день преступник был задержан в Подмосковье. Полотно он прятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе

