Из итальянского музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса на миллионы евро

В частном музее на севере Италии преступники похитили три произведения, проникнув в здание через главный вход и скрывшись менее чем за три минуты.

Ограбление произошло 22 марта в фонде Magnani Rocca под Пармой. Четверо злоумышленников в масках взломали дверь виллы и вынесли картины из комнаты на первом этаже. Общая стоимость похищенного оценивается в €9 млн: работа Пьера-Огюста Ренуара «Рыбы» (1917), акварель Поля Сезанна «Чашка и блюдо из вишни» (1890) и «Одалиска на террасе» Анри Матисса (1922).

Сигнализация сработала, но грабители успели покинуть территорию. Задержания пока не производились, музей продолжает работать в обычном режиме. Представитель фонда назвал кражу спланированной и предположил, что преступники могли действовать по аналогии с октябрьским ограблением Лувра. Учреждение Magnani Rocca было основано коллекционером Луиджи Маньяни, умершим в 1984 году, и располагает собранием произведений от эпохи Возрождения до современного искусства.

Милена Двойченкова