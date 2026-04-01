В Москве скульптуру Давида установили на гору мусора

Центр дизайна и архитектуры Artplay запустил проект «Год ЖКХ», который объединит современное искусство и коммунальные службы. Участники под кураторством художницы Дарьи Ивашкиной (D.IVA) подготовят инсталляции, арт-объекты и перформансы, в которых переосмыслят привычные городские элементы. Первым таким объектом стала инсталляция «Мусорные города» — о «невидимом героизме коммунальщиков».

«Мы привыкли, что отходы исчезают сами собой,— говорит Дарья Ивашкина.— Но если выпадает одно звено, наступает коллапс. Проект "Мусорные города" посвящен тем, кто каждый день превращает хаос в порядок. Коммунальные службы — это невидимки, которых мы замечаем только тогда, когда случается сбой».

Милена Двойченкова