«Наши художники стекла были невероятными эстетами»

Помимо работ современных авторов, в одном из залов галереи Heritage представлено советское коллекционное стекло, в том числе работы Веры Мухиной, Владимира Муратова и других. Автор собрания и куратор выставки искусствовед и коллекционер Марина Добровинская рассказала Weekend о прозрачных и не очень аспектах советского периода в истории стекольной промышленности.

Беседовал Олег Краснов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Следующая фотография 1 / 9 Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage

На выставке показывают часть вашей личной коллекции, и, конечно, «Юлия» Веры Мухиной едва ли не затмевает все другие вещи...

Эта работа — одно из последних моих приобретений. И действительно вызывает интерес у зрителей, правда, иногда в другой плоскости. Многие спрашивают: «Что, правда модель для скульптуры была балериной?!» Да, отвечаю, формы у танцовщиц тогда были другие...

А история ее известна. В бывшей усадьбе Ушакова на Пречистенке жила вместе с Сергеем Есениным Айседора Дункан. Там же она занималась со своей труппой, одной из участниц которой была Юлия Подгурская. А Вера Мухина, кстати, жила за углом. Они все были знакомы, общались. И Юлия стала моделью скульптора для многих произведений. В запасниках Русского музея есть ее полноразмерный торс из дерева, есть и из мрамора. Она же была прототипом скульптуры «Крестьянка», которая выставлялась на биеннале в Венеции. Более того, девушка в «Рабочем и колхознице» — тоже Юлия.

Юлия в стекле появилась в 1930-х, когда Мухина увлеклась этим материалом. Она ездила учиться в Париж к Бурделю, попала и в мастерскую Рене Лалика, потом побывала на легендарном острове Мурано, увидела, как выдувают стекло. Тогда и засела в голове идея поработать со стеклом. Вернувшись, Вера поехала в Никольск на завод художественного стекла «Красный гигант», где была экспериментальная лаборатория под руководством великого стеклодела Михаила Вертузаева. Вместе они и работали над этой вещью.

Вера Мухина. «Юлия», 1936

Вера Мухина. «Юлия», 1936

Похоже на мрамор.

Да, это так называемое мраморизированное стекло, в которое добавляли оксиды цинка и калия и получали такой эффект. Тогда было много подобных экспериментов: было и стекло, имитирующее малахит, а позже и вовсе похожее на керамику в чистом виде.

Как работа попала к вам?

Она из частной коллекции, продавалась в США. Оказалось, что ее отправили в Нью-Йорк на Всемирную выставку в 1939 году среди произведений советских авторов. Потом началась война, скульптуру и ряд других вещей не успели вернуть, все осталось там. Она ушла с аукциона, а в прошлом году ее продавали уже потомки владельцев. Ее купили люди, предложившие произведение мне, и привезли обратно в Россию.

Почему советское стекло не нашло такой популярности на Западе в свое время?

Стекло, думаю, просто было трудно вывозить. Это все-таки довольно большие вещи — и хрупкие. А международных коллекционеров с таким фокусом не так много. Но, например, когда-то я попала в Музей стекла Корнинга, маленького городка в США на границе с Канадой. Это четыре с половиной часа езды на машине от Нью-Йорка. Музей фантастический! И что я там увидела? У них есть работы самых выдающихся наших советских художников, где-то около двадцати имен, в том числе Вера Мухина и Владимир Муратов! То есть разбирались, знали, покупали.

Искусствовед и коллекционер Марина Добровинская

Искусствовед и коллекционер Марина Добровинская

А ваше увлечение стеклом началось с венецианских мастеров?

Я восемь лет прожила в Италии и, конечно, восхищалась работами стеклодувов Мурано. Но тогда просто не могла себе позволить это покупать: я только окончила университет, стала работать стоматологом и жила на съемной квартире. А когда я вернулась в Москву и начала коллекцию, то поставила, как любой правильный коллекционер, цель — собрать советское стекло от А до Я. С муранским стеклом при всем желании это вряд ли возможно, ведь они его делают с XIII века.

Как у вас произошел этот переход в эстетике от муранского до советского?

Они в эстетике очень похожи. Вот две вазы, похожие на колонны, Владимира Муратова. Если бы мне сказали, что это муранские, я бы поверила! Наши художники стекла и тогда были невероятными эстетами. Или вот, взгляните на вазу Владимира Касаткина, которому сейчас 80 лет, и он главный художник хрустального завода в Гусь-Хрустальном. Чем она хуже какой-то вазы Эмиля Галле? По-моему, даже лучше!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Следующая фотография 1 / 6 Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage

Как эта эстетика появилась в СССР?

Благодаря Вере Мухиной. Тогда еще существовали императорские стеклянные заводы, а также зеркальные. Но уже в 1940 году Мухина, известный химик-технолог Николай Качалов и — не знаю каким образом — Алексей Толстой, болевшие этим делом, написали целый трактат и просьбу к правительству об открытии завода художественного стекла. Первый такой открылся в Ленинграде со штатом великолепных художников, многие из которых были и архитекторами, авангардистами. Там, на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС), например, работал Борис Смирнов, вещи которого есть и у меня, и во многих музеях. Он делал по-настоящему футуристические произведения, и они таковыми кажутся и сегодня.

Тогда создавали уникальные выставочные вещи, которые потом шли в музеи или на подарки партийным руководителям, но разрабатывали и некий ширпотреб. Однако надо понимать, что это был авторский ширпотреб, очень красивый. Бокалы, вазы, рюмки — в общем, бытовая история. И поскольку производство было массовым, их и сегодня еще можно приобрести. Так что, если кто-то хочет коллекционировать советское стекло, он должен обратить внимание на эти бытовые вещи — и может собрать достойную коллекцию.

Как к вам они попадали?

Когда я начинала коллекцию в 1990-х, мне повезло, потому что в РОСИЗО работала Татьяна Викторовна Горлова. Она абсолютный фанат и знаток советского стекла, дружила со всеми художниками. Я как-то туда пришла на выставку-продажу, познакомилась с ней и задала ей тысячу вопросов. Она поняла, что мне это очень интересно, и направила меня, познакомила с мастерами. Например, мы с ней вместе съездили в Гусь-Хрустальный, где у меня в первую же поездку появился любимчик — Владимир Муратов. Потом мы отправились в Питер и так далее. И хотя корифеи не любят продавать свои вещи — они называют их своими детьми,— видя мое отношение, они говорили: «Ну о’кей, в вашу коллекцию!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Следующая фотография 1 / 8 Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage

До каких размеров сейчас разрослась коллекция?

Больше тысячи предметов.

Почему так редко выставляете?

У музеев нет энтузиазма, нет и предложений. Когда-то еще Ирина Александровна Антонова говорила об этом. Она пришла к нам домой и увидела у меня тогда еще не очень большое собрание. Я рассказала ей, что там были работы ее сводной сестры Галины Александровны. А она: «О! Надо выставку делать!» Но тогда я была совершенно не готова: считала, что у меня мало предметов, да и собирать каталог к выставке — жуткая работа. Так что я сказала: «Ирина Александровна, я как-нибудь об этом подумаю». И все замялось.

При всей любви к советскому стеклу вы сегодня стали куратором выставки современного стекла. Означает ли это коллекционерский переход к современным авторам?

Я считаю, что нужно обязательно поддерживать наших современных художников. Мне нравится то, что они делают, нравится формат выставки, где видна и школа советского стекла, которая повлияла на сегодняшних современных художников. Не могу сказать, что коллекционирую их работы, но время от времени покупаю уже лет десять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Следующая фотография 1 / 6 Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage Выставка художественного стекла «Орбиты хрупких тел» в галерее Heritage Фото: предоставлено галереей Heritage

Сложился ли в России рынок художественного стекла? Как часто попадаются шедевры?

Шедевров большой дефицит, но иногда возникают. Дилеры меня знают и предлагают. Есть уже и другие коллекционеры стекла, не так много, но есть. Это тоже о чем-то говорит. И цены сильно растут, а это подтверждает, что есть спрос.

Как ваши дети относятся к вашему собранию? Каким видите его будущее?

Моим детям очень нравится то, что я делаю. С одной стороны, надеюсь, что они продолжат мое дело. С другой, вдруг в Москве появится очень классный музей стекла — я готова подарить какую-то часть коллекции, как уже делала это с музеями во Владимире и Гусь-Хрустальном. Главное, чтобы дары были выставлены, а не томились в фондах в подвале,— чтобы их видел зритель.