«Наши художники стекла были невероятными эстетами»
На выставке «Орбиты хрупких тел» их показывают не за стеклом
Помимо работ современных авторов, в одном из залов галереи Heritage представлено советское коллекционное стекло, в том числе работы Веры Мухиной, Владимира Муратова и других. Автор собрания и куратор выставки искусствовед и коллекционер Марина Добровинская рассказала Weekend о прозрачных и не очень аспектах советского периода в истории стекольной промышленности.
На выставке показывают часть вашей личной коллекции, и, конечно, «Юлия» Веры Мухиной едва ли не затмевает все другие вещи...
Эта работа — одно из последних моих приобретений. И действительно вызывает интерес у зрителей, правда, иногда в другой плоскости. Многие спрашивают: «Что, правда модель для скульптуры была балериной?!» Да, отвечаю, формы у танцовщиц тогда были другие...
А история ее известна. В бывшей усадьбе Ушакова на Пречистенке жила вместе с Сергеем Есениным Айседора Дункан. Там же она занималась со своей труппой, одной из участниц которой была Юлия Подгурская. А Вера Мухина, кстати, жила за углом. Они все были знакомы, общались. И Юлия стала моделью скульптора для многих произведений. В запасниках Русского музея есть ее полноразмерный торс из дерева, есть и из мрамора. Она же была прототипом скульптуры «Крестьянка», которая выставлялась на биеннале в Венеции. Более того, девушка в «Рабочем и колхознице» — тоже Юлия.
Юлия в стекле появилась в 1930-х, когда Мухина увлеклась этим материалом. Она ездила учиться в Париж к Бурделю, попала и в мастерскую Рене Лалика, потом побывала на легендарном острове Мурано, увидела, как выдувают стекло. Тогда и засела в голове идея поработать со стеклом. Вернувшись, Вера поехала в Никольск на завод художественного стекла «Красный гигант», где была экспериментальная лаборатория под руководством великого стеклодела Михаила Вертузаева. Вместе они и работали над этой вещью.
Вера Мухина. «Юлия», 1936
Похоже на мрамор.
Да, это так называемое мраморизированное стекло, в которое добавляли оксиды цинка и калия и получали такой эффект. Тогда было много подобных экспериментов: было и стекло, имитирующее малахит, а позже и вовсе похожее на керамику в чистом виде.
Как работа попала к вам?
Она из частной коллекции, продавалась в США. Оказалось, что ее отправили в Нью-Йорк на Всемирную выставку в 1939 году среди произведений советских авторов. Потом началась война, скульптуру и ряд других вещей не успели вернуть, все осталось там. Она ушла с аукциона, а в прошлом году ее продавали уже потомки владельцев. Ее купили люди, предложившие произведение мне, и привезли обратно в Россию.
Почему советское стекло не нашло такой популярности на Западе в свое время?
Стекло, думаю, просто было трудно вывозить. Это все-таки довольно большие вещи — и хрупкие. А международных коллекционеров с таким фокусом не так много. Но, например, когда-то я попала в Музей стекла Корнинга, маленького городка в США на границе с Канадой. Это четыре с половиной часа езды на машине от Нью-Йорка. Музей фантастический! И что я там увидела? У них есть работы самых выдающихся наших советских художников, где-то около двадцати имен, в том числе Вера Мухина и Владимир Муратов! То есть разбирались, знали, покупали.
Искусствовед и коллекционер Марина Добровинская
А ваше увлечение стеклом началось с венецианских мастеров?
Я восемь лет прожила в Италии и, конечно, восхищалась работами стеклодувов Мурано. Но тогда просто не могла себе позволить это покупать: я только окончила университет, стала работать стоматологом и жила на съемной квартире. А когда я вернулась в Москву и начала коллекцию, то поставила, как любой правильный коллекционер, цель — собрать советское стекло от А до Я. С муранским стеклом при всем желании это вряд ли возможно, ведь они его делают с XIII века.
Как у вас произошел этот переход в эстетике от муранского до советского?
Они в эстетике очень похожи. Вот две вазы, похожие на колонны, Владимира Муратова. Если бы мне сказали, что это муранские, я бы поверила! Наши художники стекла и тогда были невероятными эстетами. Или вот, взгляните на вазу Владимира Касаткина, которому сейчас 80 лет, и он главный художник хрустального завода в Гусь-Хрустальном. Чем она хуже какой-то вазы Эмиля Галле? По-моему, даже лучше!
Как эта эстетика появилась в СССР?
Благодаря Вере Мухиной. Тогда еще существовали императорские стеклянные заводы, а также зеркальные. Но уже в 1940 году Мухина, известный химик-технолог Николай Качалов и — не знаю каким образом — Алексей Толстой, болевшие этим делом, написали целый трактат и просьбу к правительству об открытии завода художественного стекла. Первый такой открылся в Ленинграде со штатом великолепных художников, многие из которых были и архитекторами, авангардистами. Там, на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС), например, работал Борис Смирнов, вещи которого есть и у меня, и во многих музеях. Он делал по-настоящему футуристические произведения, и они таковыми кажутся и сегодня.
Тогда создавали уникальные выставочные вещи, которые потом шли в музеи или на подарки партийным руководителям, но разрабатывали и некий ширпотреб. Однако надо понимать, что это был авторский ширпотреб, очень красивый. Бокалы, вазы, рюмки — в общем, бытовая история. И поскольку производство было массовым, их и сегодня еще можно приобрести. Так что, если кто-то хочет коллекционировать советское стекло, он должен обратить внимание на эти бытовые вещи — и может собрать достойную коллекцию.
Как к вам они попадали?
Когда я начинала коллекцию в 1990-х, мне повезло, потому что в РОСИЗО работала Татьяна Викторовна Горлова. Она абсолютный фанат и знаток советского стекла, дружила со всеми художниками. Я как-то туда пришла на выставку-продажу, познакомилась с ней и задала ей тысячу вопросов. Она поняла, что мне это очень интересно, и направила меня, познакомила с мастерами. Например, мы с ней вместе съездили в Гусь-Хрустальный, где у меня в первую же поездку появился любимчик — Владимир Муратов. Потом мы отправились в Питер и так далее. И хотя корифеи не любят продавать свои вещи — они называют их своими детьми,— видя мое отношение, они говорили: «Ну о’кей, в вашу коллекцию!»
До каких размеров сейчас разрослась коллекция?
Больше тысячи предметов.
Почему так редко выставляете?
У музеев нет энтузиазма, нет и предложений. Когда-то еще Ирина Александровна Антонова говорила об этом. Она пришла к нам домой и увидела у меня тогда еще не очень большое собрание. Я рассказала ей, что там были работы ее сводной сестры Галины Александровны. А она: «О! Надо выставку делать!» Но тогда я была совершенно не готова: считала, что у меня мало предметов, да и собирать каталог к выставке — жуткая работа. Так что я сказала: «Ирина Александровна, я как-нибудь об этом подумаю». И все замялось.
При всей любви к советскому стеклу вы сегодня стали куратором выставки современного стекла. Означает ли это коллекционерский переход к современным авторам?
Я считаю, что нужно обязательно поддерживать наших современных художников. Мне нравится то, что они делают, нравится формат выставки, где видна и школа советского стекла, которая повлияла на сегодняшних современных художников. Не могу сказать, что коллекционирую их работы, но время от времени покупаю уже лет десять.
Сложился ли в России рынок художественного стекла? Как часто попадаются шедевры?
Шедевров большой дефицит, но иногда возникают. Дилеры меня знают и предлагают. Есть уже и другие коллекционеры стекла, не так много, но есть. Это тоже о чем-то говорит. И цены сильно растут, а это подтверждает, что есть спрос.
Как ваши дети относятся к вашему собранию? Каким видите его будущее?
Моим детям очень нравится то, что я делаю. С одной стороны, надеюсь, что они продолжат мое дело. С другой, вдруг в Москве появится очень классный музей стекла — я готова подарить какую-то часть коллекции, как уже делала это с музеями во Владимире и Гусь-Хрустальном. Главное, чтобы дары были выставлены, а не томились в фондах в подвале,— чтобы их видел зритель.